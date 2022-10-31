Помогает ли борьба с незаконной торговлей спиртным снизить алкоголизацию кировчан?

Около двадцати лет назад, будучи в служебной командировке в Уржумском районе, я участвовал в рейде местных тогда еще милиционеров по объектам, где незаконно торговали спиртосодержащей жидкостью.

Окно как магазин

Тогда всем миром боролись с так называемыми пакетиками типа «Кристалл», «Блеск» и с техническим спиртом, какой продавали на разлив из любого окна, особенно в сельской местности. Кто-то из продавцов получал сомнительный доход, другие просто травились разной гадостью. Так вот, в том рейде обратили внимание на двух, еще окончательно не спившихся, молодых людей, которые как-то крадучись направлялись в один из домов. Мы с участниками рейда проследили, куда идут городские жители.

Они пробрались к подъезду деревянного дома, постучали в окно квартиры. Через какое-то время оттуда выглянула женщина, забрала у них пустую тару. Еще через несколько минут вернула бутылки уже заполненными. А мы - тут как тут! Парни-то, что, не испугались: они пришли «добраться» за спиртом.

В квартире жила вполне интеллигентная дама, как выяснилось - работница одного из солидных учреждений района. Она продавала обычный технический спирт на разлив. Тогда же заполнили какие-то протоколы, взяли объяснения. А я запомнил ее слова: «Жить-то надо как-то, вот и кручусь…»

Вспомнил о том эпизоде не случайно. Прошли годы, а что изменилось? «Жить по-трезвому» люди так и не стали. Любой алкоголь, в том числе и, мягко говоря, сомнительного качества, можно купить в небольших круглосуточных магазинах.

Правда, приняты всевозможные законодательные акты, ограничивающие продажу спиртного в ночное время, в различные праздничные дни и т.д. А горожане по-прежнему бьют тревогу: при желании алкоголь можно купить в любое время.

От рейда к рейду

Еще в августе проблему алкоголизации Кировской области затронул Владимир Путин на встрече тогда еще с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Президент попросил «не запихивать под ковёр», а решать острые проблемы региона, в том числе уровень алкоголизации населения: «От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема - это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемамит».

Есть ли шансы на успех в антиалкогольной кампании?

- На территории Киров­ской области регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Алкоголь», направленные на пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, - пояснили в УМВД России по Кировской области. - Из незаконного оборота регулярно изымается соответствующая продукция, которую продают с поддельными акцизными марками. По всем фактам возбуждаются уголовные дела.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Кирову со­вместно с представителями народной дружины также продолжают работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Только за неделю в результате проверок полученной от граждан информации полицейские пресекли 11 нарушений, в том числе продажу алкоголя в ночное время, продажу крепких спиртных напитков без лицензии. В отношении продавцов и предпринимателей составлены административные материалы.

К примеру, в магазине с круглосуточным режимом работы на улице Советской областного центра сотрудники полиции пресекли продажу пива и крепкого алкоголя в ночное время. Сопроводительной документации у реализуемого спиртного не было, а форма ведения бизнеса - индивидуальный предприниматель - не подразумевает разрешение на продажу крепких алкогольных напитков. Все нарушения задокументированы, изъято 110 литров алкоголя, находившегося в обороте с нарушениями. Материалы переданы в суд для решения вопроса о назначении виновным лицам наказания и конфискации продукции.

Прямым ходом - к наркологу

Однако одним правоохранительным органам в борьбе с «зелёным змием» не справиться. Здесь на помощь приходят медики. Как известно, в Кировской области существует комплексный подход к снижению алкоголизации населения: запретительные меры, профилактика упо­требления психоактивных веществ, в том числе алкоголя.

Елена Томинина, главный психиатр-нарколог Киров­ской области, главный врач областного наркологического диспансера, рассказала:

- За последние пять лет показатель общей заболевае­мости с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» уменьшился на 2,1 процента, с диагнозом «пагубное употребление алкоголя» - в 1,5 раза. Ежегодно специалисты нашей наркологической службы проводят около четырёх тысяч профилактических мероприятий. За первое полугодие 2022 года проведено 243 лекции для обучающихся, 14 социопсихологических тренингов для несовершеннолетних, 49 родительских собраний и масса других мероприятий.

Кроме того, специалисты Кировского областного наркодиспансера проводят обучающие видеоконференции для руководителей и специалистов областных государственных медицинских организаций по организации работы для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний.

Для информирования населения на базе Кировского областного наркологического диспансера функционирует телефон горячей линии.

А что законодатели?

От депутата областного Законодательного собрания Сергея Чурина поступил законопроект, предлагающий отменить инициированный ранее Равилем Нургалеевым (и одобренный депутатами в конце прошлого года) закон о запрете с 1 марта 2023 года розничной торговли алкогольной продукцией в нежилых помещениях (переведенных из жилых), а также в цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов.

В новом документе он конкретизировал свою инициативу: «...запретив розничную продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра,

пуаре и медовухи в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, за исключением торговых объектов организаций, имеющих лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в данных торговых объектах».

В обновленном законопроекте, инициированном Сергеем Чуриным, отмечается, что «он направлен на совершенствование правового регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области». Автор законопроекта подчеркивает, что эта редакция «позволит сохранить легальный бизнес и, как следствие, рабочие места и поступление налогов в бюджеты области».

«Кроме того, все, без исключения, круглосуточные магазины формата «24 часа», незаконно торгующие алкогольной продукцией в ночное время, о нарушениях в работе которых поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан, будут вынуждены прекратить противоправную деятельность, - пишет в пояснительной записке депутат Сергей Чурин, - перейти в правовое поле, установленное для организаций, имеющих лицензию на продажу алкогольной продукции, перепрофилироваться или закрыть торговые объекты».

На заседании постоянной комиссии по транспорту, жилищно-коммунальному ком­плексу, экологии и безопасности жизнедеятельности Кировской гордумы также обсудили «алкогольный» вопрос: говорили о размещении торговых объектов, продающих алкоголь рядом с образовательными организациями. Предложили увеличить расстояние от детских, образовательных и иных организаций до торговых точек, где ведётся розничная продажа алкоголя. Сейчас расстояние от таких объектов до медицинских организаций составляет 10 метров, до остальных - 20. В Кирове работают 1215 предприятий и объектов общепита, которые реализуют алкоголь, 863 имеют лицензию на реализацию алкогольной продукции.

На заседании говорили о том, что раз в неделю поступают жалобы от граждан о пьяных посетителях кафе и ресторанов. Также люди жалуются на алкомаркеты. Депутат Денис Ерохин спросил, в частности, о логике нововведений. Он заметил, что торговые точки будут терпеть убытки. По его словам, все проблемы от алкомаркетов: у них нет лицензии и им выгоднее получать штрафы.

Депутат предложил снять вопрос (бизнесу тяжело из-за последствий ковида, СВО и других причин), глава города Елена Ковалёва - провести оценку воздействующего фактора. Кроме того, депутаты решили направить обращение в областное Законодательное собрание, чтобы там ужесточили наказание за продажу алкоголя без лицензии.

Сейчас столько всего происходит - не успеваешь следить за ходом событий, дискутировать и отвечать оппонентам, переключать кнопки телеканалов. Казалось бы, будь в ритме жизни, сопереживай проблемам страны и мира.

- Но из-за ежедневного стресса хочется расслабиться, так сказать, «по-русски», - говорит один мой знакомый, - а потому невольно тянет зайти в ближайший алкомаркет, ведь он так близко.

Увы, как ни крути, а не получается как-то жить-по трезвому…

А. ВЯТКИН.