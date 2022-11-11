Зиплайн – в подарок к 650-летию? Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Наверно, весело летним днем пролететь с ветерком над рекой Вяткой в постромках, прикрепленных к стальному тросу! Как минимум, молодёжи должно понравиться. Именно так подумали инициаторы строительства в Кирове аттракциона «зиплайн», который может связать Александровский сад и пляж «Титаник». 500 метров над рекой за 50 секунд – и вы уже в Дымково.
Проект обсуждался на совете Общественной палаты, ведь он был представлен как «подарок к 650-летию города Кирова».
Правда, есть несколько вопросов: как людям выбираться из Дымково обратно в город, не будет ли вышка заслонять ротонду сада, и вообще, насколько городу нужен такой аттракцион.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Нужен ли Кирову аттракцион «зиплайн», проложенный через реку Вятку от ротонды до пляжа?
- Да, этот аттракцион привлечет в сад молодежь
- Нет, лучше построить канатную дорогу с кабинками
- Нет, это нарушит исторический вид Александровского сада
Голосуйте на сайте «ВК»!
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