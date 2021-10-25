Жильё в соцнайм: права и обязанности

СССР нет уже 30 лет, а многие люди продолжают жить в квартирах, которые получили от советской власти. При этом немалое количество граждан по разным причинам не хотят их приватизировать.

Сегодня такое жильё находится в собственности муниципалитетов. Но насколько они справляются с обременением, которое несет с собой статус «собственника»?

Претензии к собственнику

Тема муниципального жилья возникла в связи с рассказом одного моего знакомого, который вместе с матерью живет в неприватизированной квартире. Он пожаловался, что в их доме не удается решить некоторые вопросы благоустройства, из-за того что собственник муниципальных квартир, админи­страция г. Кирова, не присылает своего представителя на общее собрание жильцов.

Мой знакомый честно признается, что по семейным об­стоятельствам он не хочет приватизировать свои квадратные метры. Хотя возможности для этого у него были и есть.

Несмотря на то что его квартира продолжает числиться на балансе муниципалитета, он не жалеет денег, чтобы благоустроить жильё. Недавно, например, остеклил лоджию. До этого заменил старые деревянные рамы на «пластик». И не потому, что так модно, - нужда заставила. Дому уже больше 30 лет, и в нем не только рамы нуждаются в замене.

По большому счету жилищные условия его устраивают. Но всё же у него есть несколько вопросов к собственнику. Первый касается ремонта. Где та грань, после которой текущий ремонт превращается в капитальный? Например, с той же заменой деревянных рам на пластиковые. Это еще текущий или уже капитальный ремонт? А замена радиаторов или водопроводных труб? Ведь они за три десятка лет тоже исчерпали ресурс.

Есть и другие работы, на проведение которых «сбрасываются» все жильцы их дома. Например, на замену кровли. Делать это, убежден мой знакомый, точно не обязанность нанимателя жилья. А благо­устройство двора тротуарной плиткой, а установка шлагбаума? Кто за это должен платить?

- Если, например, сегодня я решу разорвать договор социального найма, который у меня есть, - говорит товарищ, - муниципалитет возместит мне деньги, которые я на всё это потратил? Я ведь, помимо всего этого, оплачиваю еще и платежки в Фонд капремонта?

В их доме 15 процентов площади находится в ведении муниципалитета, но при этом ни на одном общем собрании за все годы, что он там живет, он не видел представителей муниципальной власти. А ведь именно их голоса не хватило, например, когда потребовалось убрать с придомовой территории незаконно возведенный на ней овощной ларек.

- Где они, эти представители собственника? - возмущается знакомый. - Очень хотелось бы посмотреть им в глаза и спросить, как они следят за вверенным им имуществом.

И это лишь неполный перечень вопросов, которые у него есть.

Впрочем, тема муниципальных квартир и связанных с ними обременений касается далеко не одного человека. И то, что он оказался моим знакомым, ничего не меняет. Многие живущие в таких квартирах не знают своих прав и обязанностей. Особенно в тех случаях, когда квадратные метры были получены ими самими или их родителями при советской власти. За 30 лет многое изменилось. А главное - поменялось отношение собственника (и не важно, что таковым выступает муниципалитет) к своему недвижимому имуществу.

Всё по закону?

Вспомнились в связи с этой темой прочитанные книги, в которых упоминаются владельцы так называемых доходных домов. В России до революции 1917 года это был один из видов бизнеса, приносивший хорошую прибыль. Впрочем, не только в России.

В романе «Крёстный отец» Марио Пьюзо есть эпизод, в котором домовладелец выставил женщину из квартиры из-за ее собаки. И только вмешательство дона Карлеоне помогло ей не остаться без крыши над головой.

И вспомнил я прочитанное только потому, что сегодня в роли такого домовладельца выступает муниципалитет. Хотя он уже давно перестал представлять интересы граждан и заботиться об их нуждах. Вернее, не так - он перестал делать всё это бесплатно. Муниципальное жильё сдается по договорам социального найма, и орган местного самоуправления получает за это определенную плату.

Конечно, того «беспредела», который может позволить себе частник, выставляя на улицу людей по своей прихоти, муниципалитет не допускает. Но и излишней благотворительно­стью также не страдает. А судя по рассказу моего знакомого, муниципалитет свои обязанности склонен вообще переложить на плечи граждан.

Но всё же если отношения строятся на договорной основе, то выполнять взятые на себя обязательства должны обе стороны.

В Кирове муниципальный жилой фонд насчитывает 13 с лишним тысяч помещений. Это и квартиры, и комнаты в коммуналках. Их общая площадь составляет более пятисот тысяч квадратных метров.

Все они заселены. Есть даже очередь на получение муниципального жилья или на улучшение жилищных условий. И она немалая. Как сообщили в городской администрации, свыше десяти тысяч кировских семей были бы не прочь хоть сегодня заключить договор социального найма, но далеко не всем это удается. И прежде всего потому, что среди этих десяти тысяч есть льготники. Целых 222 семьи. Они имеют законное право на внеочередное получение муниципальных квартир. А потому оставшимся девяти с лишним тысячам «приходится только облизываться».

Вот как пишут об этой ситуации сами городские чиновники: «Очередь на получение жилья в общем порядке практически не продвигается, так как в основном обеспечиваются жильём граждане, имеющие право на предоставление жилья вне очереди, в частности в ходе реализации действующих программ по переселению из аварийного жилья, исполнения судебных решений».

Впрочем, иного и ждать не приходится, ведь новые квартиры строятся только в рамках госпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Да и возможно это лишь потому, что на данную программу выделяются деньги из областного и федерального бюджетов. За свой счет киров­ский муниципалитет жильё почти не приобретает.

В таких условиях кировские чиновники вряд ли будут особо прислушиваться к мнению семей, проживающих в муниципальных квартирах. Хотя формально и должны бы. Ведь обязанности, которые накладывает статус «собственника», с них никто не снимал. Например, в части проведения капитального ремонта.

Да и при принятии значимых для всех собственников жилья в многоквартирных домах решений, в том числе и тех, которые относятся к использованию общего имущества, муниципалитет обязан присутствовать. Либо в лице своих чиновников, либо через своих представителей. В Кирове обязанность представлять на общих собраниях муниципальную власть возложена на казенное учреждение «Киров­ское жилищное управление» (КЖУ).

А вот всё остальное, что касается содержания квартир, лежит на жильцах. «Наниматель жилого помещения по договору социального найма, - пишут чиновники, - обязан обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать его надлежащее состояние, проводить текущий ремонт». Помимо этого, на нем лежит «обязанность по внесению своевременной платы за содержание жилого помещения, в том числе общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг».

И вот что особенно интересно - при проведении ремонта квартиры никакой компенсации своих затрат съемщик не получит. Она не предусмотрена. Это следует из ответа, который я получил на свой запрос в городскую администрацию.

Таким образом, жилец за свой счет должен делать побелку, окраску и оклейку стен и потолков, красить радиаторы, полы, двери, подоконники и окна с внутренней стороны. На нем также лежит замена оконных и дверных проемов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования - электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

Ну и, конечно, нельзя забывать, что квартиросъемщик обязан регулярно платить муниципалитету за наём квартиры. Даже в том случае, если сам собственник в какой-то части «забывает» о своих обязанностях. Чиновники или работники муниципального учреждения в последнем случае, конечно, понесут ответственность. Но только ту, что «предусмотрена действующим законодательством РФ, в том числе Трудовым кодексом РФ».

Вот только городские чиновники так и не смогли припомнить ни одного случая, когда кто-либо из работников администрации или подведомственного ей учреждения понес хоть какую-то ответственность за невыполнение ими своих обязанностей в отношении муниципального жилья.

Остались без присмотра

Мой знакомый прокомментировал ответ из кировского муниципалитета. По его словам, формально всё в нём правильно. Но эта формальная сторона расходится с реальной практикой.

Хотя бы в части капитального ремонта. Ведь никто до сих пор даже не заикнулся о том, что его не должны оплачивать квартиросъемщики. Или в части присутствия на общих собраниях. За тридцать лет никто не подошел к жильцам и не поинтересовался их мнением по решениям, которые на таких собраниях принимаются. А управляющая компания в случае их инициации даже не оповещает КЖУ об их проведении. Видимо, знает, что ни к чему это.

Он обращался в территориальное управление по вопросам содержания и обслуживания их дома, но там не берут на себя ответственность и отсылают на три буквы, то есть в то же самое КЖУ.

И «вишенка на торте»: как мне стало известно со слов представителя горадминистрации, ответ на мой запрос по поводу муниципального жилья готовило сразу три разных ведомства - департамент муниципальной собственности, территориальное управление и КЖУ. И тут я понял, что мой знакомый имеет все основания жаловаться на городских чиновников: у семи нянек дитя всегда без глазу.

Но что тогда делать людям, которые проживают в муниципальных квартирах? Судиться с собственником? Или, может быть, чиновники сами увидят проблему и решат ее? Вот только я о таком пока не слышал.

Иван ТРОФИМОВ.