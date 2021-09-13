«Жил человек рассеянный...» Значки с QR-кодом получили 1300 жителей Кировской области

Вот уже полтора года, как кировчане и жители области, беспокоясь о своих близких, страдающих нарушениями памяти, оформляют для них специальные значки с QR-кодом.

А разработали их специалисты Кировского городского комплексного центра социального обслуживания населения. О том, как они помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рассказал директор центра Александр Якиненко.

Значок спокойствия

- На значках с QR-кодом написано: «Мне нужна помощь». И любой гражданин Кировской области может обратиться в ближайший центр социального обслуживания населения (кировский, котельничский, вятскополянский) либо позвонить по единому номеру 8-000-201-21-09 и заказать значок для себя или своего родственника. Мы этот значок изготавливаем, точнее, его «начинку» - вкладыш, и созваниваемся с заказчиком. Он приходит к нам, пишет заявление и тут же получает желаемое.

Механизм работы специального значка самый простой: если на улице вы заметили рас­терявшегося человека, а на его одежде размещен значок, с помощью смартфона можно считать данные с QR-кода. Если ваш телефон не обладает такими функциями, вы можете позвонить по круглосуточному единому номеру 8-800-201-21-09, который также указан на значке, и назвать номер на значке. У каждого номера своя информация под QR-кодом, он индивидуален. И когда нам позвонят, мы просто смотрим, кто значится в базе данных центра социального обслуживания под этим номером, и связываемся с его родственниками. Всё просто.

- И действует?

- У нас по городу Кирову, к примеру, выдано почти 300 таких значков. А всего по области - более 1300. Из районных центров социального обслуживания, как возникает потребность в значках, обращаются к нам. Мы их изготавливаем и высылаем.

- А чья это идея была - такой помощи для пожилых людей, часто страдающих от проблем с памятью?

- Сотрудников комплексного центра.

- Такие значки с QR-кодом только у нас можно заказать?

- Нечто подобное есть и в других регионах. Но точной копии нашего ноу-хау нет.

- Результаты вдохновляют?

- Каждый раз, когда кто-то теряется, а потом находится с помощью значка, мы понимаем, что не зря придумали всё это. Значок дает спокойствие как самому гражданину с проблемами памяти, так и его родственникам.

- Наверное, всё-таки прежде всего близким людям?

- Конечно. Причём, если есть необходимость, мы не один значок выдаем, на случай потери, смены одежды. Каждый раз у нас подход индивидуальный.

- А цена вопроса? Дорого ли обходится изготовление таких значков?

- Всю работу мы делаем бесплатно и выдаем значки безвозмездно. В свое время мы сделали заказ и закупили значки, в которые и изготовляем вкладыши.

- Александр Александрович, а если к вам обратится не состоящий у вас на учете, просто забывчивый человек, вы тоже дадите ему значок?

- Не вопрос, мы ведь не спрашиваем, потерял ваш родственник память или у него другие проблемы. Раз вам значок необходим, мы его вам делаем. У нас нет перечня тех, кому он предоставляется. И вовсе не обязательно, чтобы человек, нуждающийся в значке, был нашим подопечным. Как раз много значков мы выдали просто тем, кто к нам обратился.

Допустим, забывчивый человек живет с родственниками, но когда они уходят на работу, остается дома один. И те беспокоятся за него. Конечно, когда мы начинали эту программу, в первую очередь выдали значки гражданам, обслуживаемым на дому, тем, кто в этом нуждался. А уже потом, обеспечив значками «своих» подопечных, стали выдавать их всем.

- А примеры случаев, когда человек потерялся и была угро­за его здоровью, жизни, а значок спас его, можете привести?

- Был случай, что потерялся один дедушка, а нашелся на другом конце города. Как он туда попал, неизвестно.

- Объявлений с фото: «Пропал человек, помогите найти» - не потребовалось?

- Нет конечно. Обычно, когда человек теряется, его разыскивают. А в нашем случае ни­кто его разыскивать не будет: просто прочитают значок с кодом и позвонят родственникам или в социальную службу. И мы тут же определим, кто это, где живет, и найдем.

Верный друг

- Наверно, не только пожилым может помочь ваше новшество?

- Безусловно. Поэтому получить такой значок могут не только пожилые люди, но и те, кому он особенно необходим по со­стоянию здоровья. Так, одним из первых среди молодых людей с ментальными нарушениями специальный значок получил Арсений из Вятскополянского района Кировской области. В силу сложившейся жизненной ситуации молодой человек страдает частичной утратой памяти.

Как рассказала его бабушка, Арсений часто выходит прогуляться. И каждый раз она переживает за него, чтобы он не заблудился, нашел путь домой, потому что уже были случаи, когда внук уходил и не мог найти дорогу обратно. Этот значок очень необходим для его безопасности и для уверенности, что он найдется.

А вот еще один отзыв. Зое Маныловой из Кирово-Чепецка 91 год. С ноября 2019-го она посещает группу дневного присмотра «Гармония», созданную при комплексном центре соцобслуживания. Здесь она общается со сверстниками и интересно проводит свой досуг. Недавно родственники стали замечать, что Зоя Андриановна в силу своего возраста начала забывать некоторую информацию или какие-то детали. Тогда дочь обратилась к специалистам центра с просьбой выдать её пожилой маме значок с QR-кодом.

- Сотрудники комплексного центра рассказали мне о новой возможности обезопасить пожилого человека с помощью специального значка с QR-кодом. Такой значок крепится к одежде и содержит всю важную информацию о его носителе, и главное - контакт близкого человека, с которым можно связаться в экстренном случае, - говорит дочь Зои Андриановны Елена. - Эти значки - отличные помощники не только для людей, столкнувшихся с этой проблемой, но и для их родственников. Наши верные друзья. Я уже не так переживаю за маму, если она одна выходит на улицу, - знаю, что, если заблудится, прохожие не пройдут мимо и окажут помощь, а я сразу смогу прийти за ней.

В Сунском районе жители тоже активно обращаются за специальными значками как для себя, так

и для родственников. Одним из них стал Сергей Исаков. Сейчас мужчина живет в Санкт-Петербурге. По его словам, живя в другом городе, вдали от мамы, он, конечно, всегда переживает за нее. Несмотря на то что Сергей постоянно с ней на связи, он беспокоится: мама страдает потерей памяти. Весной этого года социальный работник, который к ней ходит, предложила ей получить специальный значок и рассказала о его преимуществах. Посоветовавшись с сыном, пожилая женщина согласилась. Теперь сыну стало спокойнее за мать: неравнодушные люди при необходимости смогут ей помочь.

Напомним, что оставить заявку на получение специального значка с QR-кодом можно в комплексном центре социального обслуживания по месту жительства или позвонив по телефону 8-000-201-21-09. Специалист зафиксирует необходимую информацию для дальнейшей работы и предоставит вам значок. Добавим, что если человек, страдающий потерей памяти, не находится на социальном обслуживании в ком­плексном центре и при этом изъявил желание иметь специальный значок, то он или его родственник также может его получить, позвонив по единому номеру.

- Для нас самое важное - что наше ноу-хау востребовано, а главное - эффективно, - подытожил сказанное Александр Якиненко. - Не­однократно эти значки действительно помогали пожилым людям в экстренной ситуации. Раньше, на случай если бабушка или дедушка потеряются, родственники вкладывали им в одежду или в документы записки с адресом или номером телефона. Благодаря значку с QR-кодом помочь человеку стало проще.

В. Георгиева.