«Земский учитель» за миллион. Ваше мнение!

Дефицит врачей и педагогов в школах сёл, да и райцентров Кировской области – хоть и печальный, но факт. И ежегодные выпуски молодых специалистов из кировских вузов не решают проблему.

Для привлечения врачей на село работает федеральная программа «Земский доктор», обещающая разовую выплату в 1 млн. рублей каждому согласившемуся жить и работать в глубинке не менее пяти лет.

Теперь для педагогов появилась программа «Земский учитель» со схожими условиями. В Кировской области «земскими учителями» в 2022 году стали 10 человек. Конкурс выиграли школы в Афанасьево, Фаленках, Верхошижемье, Орлове, Советске, Санчурске, Белой Холунице, Оричах и Верхошижемье.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Поможет ли программа «Земский учитель» привлечь педагогов на село?

- Да, выплата в 1 млн. рублей очень привлекательна для молодежи

- Нет, пока Москва выделяет по 8-10 квот в год на всю область

- Нет, эти учителя уедут через 5 лет, по окончании контракта

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Выполнять нормативы ГТО – давняя традиция для многих поколений кировчан. И после возобновления проекта всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014 году, получить значок стало вновь престижно.

Открываются спортивные площадки с необходимым оборудованием, организуются фестивали для всех возрастов, работают центры тестирования. В сдаче нормативов соревнуются трудовые коллективы и муниципальные служащие

За восемь лет к проекту присоединились более 17 миллионов россиян, из которых более 10 млн участников приступили к выполнению нормативов, а почти 6 млн человек стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы сдали нормативы ГТО?

- Возраст уже не тот, чтобы физкультурой заниматься – 11 голосов (47.8%)

- Я в молодости был значкистом, и сейчас получил значок – 4 голоса (17.4%)

- Еще нет, но собираюсь подготовиться и сдать – 8 голосов (34.8%)