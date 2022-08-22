«Земский», но не доктор. Еще одна попытка решить проблему дефицита учителей в школах

В Кировской области по-прежнему сохраняется дефицит учителей в школах. Особенно сильно он проявляется в малых городах и сельской местности.

Понятно, что причины такого кадрового голода носят в основном объективный характер - низкая зарплата, неясные перспективы карьерного роста, бытовая неустроенность молодых педагогов, отсутствие развитой социальной инфраструктуры и пр.

Решить проблему должна помочь федеральная программа «Земский учитель». Вот только работает ли она, как было задумано?

Восемь плюс две

Программа «Земский учитель» возникла не случайно. Ее появление связано с кадровым кризисом, который наблюдается в школах не только Кировской области, но и страны в целом.

Эта программа - калька с другого федерального проекта «Земский доктор», который создавался, чтобы решить вопрос нехватки медицинских кадров. По аналогии с ним учителя, которые отправляются на работу в село и малые города, получают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Вот только получить ее сможет не каждый. Список участников программы формируется на конкурсной основе, так как каждый регион получает для этого федеральные квоты.

Реализация программы началась с 1 января 2020 года. Чтобы стать ее участником, педагог должен иметь среднее или высшее профессиональное образование, его возраст не должен превышать 55 лет и он должен ехать для работы в населенный пункт, который расположен не ближе 70 км от того места, где он проживал на момент подачи заявки. После подписания контракта ему нужно отработать не менее 5 лет в выбранной школе.

На 2022 год, согласно данным на начало года, Киров­ской области в рамках программы «Земский учитель» было выделено 8 квот (в Афанасьево, Фаленках, Верхошижемье, Орлове, Советске, Санчурске, Белой Холунице, Оричах). В августе к ним дополнительно добавилось еще две (в Верхошижемье и Оричах). Контракты с победителями конкурсного отбора должны быть заключены до начала нового, 2022-2023 учебного года.

- Главная цель программы «Земский учитель» - обеспечить детям равный доступ к качественному образованию. Список вакантных должностей в школах, где острая потребность в педагогах-предметниках, определен комиссией. В 2022 году это учителя иностранных языков, русского языка и литературы, учителя математики. С победителями конкурсного отбора будет заключен договор о предоставлении единовременной компенсационной выплаты, предусматривающий обязательство учителя отработать в общеобразовательной организации в течение 5 лет, - пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Как сообщает министерство образования Кировской области, желающих получить миллион и поехать на работу в сельскую местность хватает. Желание изъявляют даже люди из других, соседних с нами, регионов России.

Нашли своё место в школе

От тех, кто воспользовался программой «Земский учитель», пока поступают только положительные отзывы.

В средней школе пгт Кумены нехватка педагогов наблюдается уже несколько лет. В рамках новой программы в 2020 году туда удалось «завлечь» нового учителя русского языка и литературы. Им стала Светлана Колинько, педагог со стажем.

Руководство школы помогло ей найти благоустроенное жилье и освоиться на новом месте. Сегодня Светлана продолжает учить детей в Куменах и по-доброму отзывается о новой программе по привлечению учителей в провинциальные школы.

- Я очень обрадовалась, когда узнала в 2020 году о программе «Земский учитель», - появилась возможность поправить материальное положение семьи, - поделилась своими эмоциями педагог. - Вот уже скоро будет два года с тех пор, как я в качестве земского учителя приехала и обучаю детей русскому языку и литературе в куменской школе. Уклад моей жизни кардинально поменялся, но мне здесь всё очень нравится. Я быстро адаптировалась благодаря администрации школы, своим новым коллегам, а также родителям учеников.

Позитивную оценку программе дают и участники конкурсного отбора этого года.

Ирина Журавлева родилась и выросла в Удмуртской Республике, в городе Балезино. Делом своей жизни и призванием она выбрала преподавательскую деятельность: за ее плечами 9 лет педагогической работы - с 2013 года она преподает детям английский язык.

От своих знакомых Ирина узнала о программе «Земский учитель» и так же, как они, решила принять в ней участие. Этот учебный год Ирина начнет в средней школе с углубленным изучением отдельных предметов в пгт Афанасьево. К слову, сейчас там обучаются почти 900 ребят, а преподавательский состав насчитывает 66 учителей.

О своей будущей работе Ирина рассказывает с энтузиазмом. В ближайших планах у нее освоиться на новом месте, обустроить быт и, конечно, познакомиться с коллегами и учениками.

- До этого я уже несколько раз была в Кирове, между нашими городами не такое большое расстояние, а вот в Афанасьево приехала впервые. Поселок очень понравился - уютный, жители - доброжелательные. Успела пообщаться и с директором школы, сейчас жду первый учебный день, чтобы начать вместе с учениками грызть гранит науки. Надеюсь, я найду здесь единомышленников и соратников, - говорит педагог.

Непреходящий дефицит

Итак, в этом году по программе «Земский учитель» будет закрыто десять вакансий в школах области. Еще десяток было замещено годом ранее. Но сможет ли это количество кардинально изменить ситуацию с нехваткой учительских кадров?

Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно зайти в раздел вакансий сайта регионального министерства образования. Там мы обнаружим, что педагогов в районах области не хватает категорически. Потребность превышает сто ставок.

Более всего, по данным на начало августа 2022 года, от недостатка педагогических работников страдают Вят­скополянский (21 вакансия), Кирово-Чепецкий (28), Омутнинский (32), Оричев­ский (43), Слободской (23) районы, Мурашинский муниципальный округ (24), а также городские округа Кирово-Чепецка (26) и Котельнича (18).

Вот и посчитайте, сколько лет понадобится, чтобы все это количество закрыть, если по программе «Земский учитель» выделяется квота на 10 учителей ежегодно. А ведь этот дефицит не стоит на месте, с каждым годом он растет за счет старения и выхода на пенсию педагогов.

Впрочем, хорошо, что «Земский учитель» все же есть. Хотя бы в гомеопатических дозах, но программа решает проблему. А как быть областному центру, на который она не распространяется? Ведь и в Кирове нехватка учителей носит очень болезненный характер.

В этом, подводя итоги прошлого года, признался руководитель городского департамента образования Александр Петрицкий.

В 2021 году кировские школы больше всего нуждались в учителях начальных классов, русского языка и литературы, иностранного языка и математики. Впрочем, как заметил городской чиновник, кировские общеобразовательные учреждения всегда нуждаются в молодых кадрах, к 1 сентября ежегодно открывается около 100 вакансий для педагогов.

Так, например, на 1 сентября 2022 года есть большая потребность в учителях начальных классов (22 вакансии), русского языка и литературы (19 вакансий), иностранного языка (17), математики (17), информатики (6), музыки (4), географии (3), а также биологии, истории, физики, химии и физкультуры - по 2 вакансии на каждый предмет. Кроме того, востребованы и психологи - свободно 10 ставок.

- На данный момент все эти вакансии закрыты путем внутреннего совмещения за счёт увеличения нагрузки на других педагогов, - с грустью заметил Петрицкий.

Пожаловался чиновник и на молодых учителей, которые приходят в кировские школы. Далеко не все из них остаются в профессии. Так, по статистике департамента образования, в 2019 году в школы пришли работать 117 молодых преподавателей. К концу года из них на местах осталось только 93. В 2020 году пришёл 131 учитель, до конца года доработали 116 человек. В 2021 году в школы пришли 97 педагогов.

Да и возрастной состав работающих учителей не внушает оптимизма. Больше всего педагогов в кировских школах в возрасте от 45 до 60 лет (50-54 года - 14 процентов, 45-49 лет - 13,2 процента, 55-59 - 12,3 процента, от 25 до 29 лет - 10 процентов, а моложе 25 лет - всего 9,2 процента).

Решить кадровую проблему как в Кирове, так и в области могло бы изменение системы оплаты труда учителей. Об этом говорят уже не первый год. Пилотный проект (в который входит и Кировская область) должен стартовать в этом году. Но пока ничего не слышно, запустят его или нет и есть ли изменения в составе участников. И до тех пор, пока нет ответа на эти вопросы, можно констатировать, что самостоятельно выбраться из кадровой ямы у нашей области в обозримом будущем не получится.

Иван ТРОФИМОВ.