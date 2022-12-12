Зелёный город - в приоритете? Киров хотят озеленять кадками вместо сохранения парков

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На недавнем Гражданском форуме, центральной темой которого был «Общественный взгляд на развитие области и перспективы подготовки к 650-летию города», обсуждались в том числе и вопросы озеленения г. Кирова.

«Улица Науки»

Руководитель Информационного центра по атомной энергии г. Кирова, эксперт Общественной палаты Кировской области Светлана Занько отметила, что одна из важных проблем - отсутствие механизма восстановления зеленых насаждений вдоль уличной сети. Она предложила про­вести эксперимент на улице Преображенской и попробовать восстановить ее озеленение крупномерными деревьями, которые будут регулировать температурный и газовый режим. Вот что рассказала она о создании «улицы Науки» в нашем городе корреспонденту «Вятского края».

- Светлана Владимировна, а почему именно улица Преображенская привлекла ваше внимание?

- На ней расположены космоцентр, «Инженериум» ВятГУ, где находится Информцентр по атомной энергии, занимающийся популяризацией науки, ВНИИОЗ. Здесь концентрация просветительских и научных учреждений. Кроме того, очень хотелось бы вновь сделать эту улицу зелёной, как раньше. Создать места отдыха, сделать её такой красивой экспериментальной площадкой. И показать, как могут сообща работать сообщества, город и бизнес. И, конечно, необходимо при этом сотрудничество с коммунальными организациями города, такими, как «Водоканал». Ведь основная проблема в озеленении - наличие старых коммуникаций.

Поэтому и было предложено применить новые методы посадки деревьев. Высадить крупномерные деревья, ку­старники и травы сначала в кадки. Они, кстати, хорошо себя в них чувствуют. Это показал эксперимент в научном дворике информцентра: мы разместили там и крупные деревья, и кустарники, и цветы. А весной можно расставить кадки с деревьями на улицу и выбрать наилучший вариант их размещения с учётом сетей, и окончательно оформить улицу уже осенью 2023 года. Финансировать приобретение зелёных насаждений планируется через федеральные проекты и бизнес. С точки зрения туризма и маркетинга этот уча­сток улицы и проект предложено назвать «Улица науки», каждое дерево посвятить учёному или изобретателю.

- В честь каких учёных - местных или российского масштаба?

- Это могут быть совершенно разные учёные. И наши современники, и те, кто внёс большой вклад в развитие российской и мировой науки.

- Городу так не хватает зелёных насаждений. А ещё эта чудовищная вырубка лип в Александровском саду. Ваше отношение?

- Безусловно, я категорически против, когда вырубают деревья не потому, что они сгнили или могут быть опасны для окружающих. Это варварство - из-за бордюра вырубать дерево, которое может расти сто лет на радость нашим детям и внукам.

Не губите зелень в городе

Редакция газеты попросила высказать свое мнение о проблеме озеленения городской среды известного вятского ученого, доктора биологических наук и кандидата географиче­ских наук Альберта Соловьева.

- Вырубка деревьев и кустарников, бессмысленное скашивание травяного покрова лишает жителей города послед­них возможностей поддержания более или менее приемлемой среды жизни, - подчеркнул Альберт Николаевич. - По данным исследований, вероятная средняя продолжительность жизни человека в городе с 50-процентным озеленением почти в два раза выше, чем там, где озеленено только один-два процента городской застройки. Это подтверждает давно подмеченную истину: в деревне, где мало деревьев, долго не живут. По рекомендациям медиков, в идеальном с точки зрения условий жизнедеятельности городе строения не должны занимать более 50 процентов, а асфальтированные и покрытые камнем пространства - более 30 процентов. Земля должна дышать! Тогда и человеку дышится легко и свободно. Комфортность проживания в городе снижается с увеличением количества автомобилей, уплотнением жилой застройки и сокращением зелёных насаждений, которые в Кирове занимают немногим более двух процентов город­ской застройки.

Вместо сквера - пустырь

- Киров и раньше не славился обилием зелени, а в послед­ние годы ускоренно лишается и того, что было. В скверах, по аллеям и дворовым территориям, даже в парках (!), полностью вырублены кустарники, не стало придорожных бордюрных посадок декоративных кустарников, повсюду - в парках, скверах, во дворах - налысо выкашивается травяной покров.

Раньше на газонах, в городских дворах на цветущих куртинах герани луговой, поповника, клевера можно было увидеть шмелей, крапивниц, лимонниц и других бабочек. До вырубки деревьев в сквере на улице Карла Либкнехта за костёлом гнездились девять видов птиц - зяблик, гори­хвостка, пеночка-весничка, серая мухоловка, белая трясогузка, большая синица, полевой воробей, дрозд-белобровик, колония дроздов-рябинников (восемь гнёзд на берёзе, клёнах, сосне, вязе). В 2008 году сквер вырубили, но жильцы соседнего дома не допустили строительства коттеджей, и территория превратилась в пустырь. Некоторое время здесь продолжала гнездиться лишь серая ворона на уцелевшей лиственнице.

Не стало в городе певчих птиц, да и воробьи-то - редкость, исчезли бабочки, шмели. С уплотнением жилой за­стройки вырубаются целые скверы и внутриквартальные насаждения. Если не срубят полностью, то оставят на медленное гниение высокие пни с культями опиленных скелетных ветвей. Выпиливаются не только порослевые заросли клёна ясенелистного («американского»), но и посаженные в 60 - 70-е годы с целью озеленения городской территории лиственницы, берёзы, липы, в основном под парковки автомашин. Состояние личных автомобилей горожанам стало дороже собственного здоровья.

В Кирове несколько коммерческих организаций («Дерево-Киров» и другие) специализируются на «работах с зелёными насаждениями», «вырубке и обслуживании зелёных насаждений», «удалении аварийных деревьев». «Аварийными» становятся преимущественно деревья у проезжих частей улиц, в местах парковок. Высаживать деревья специализированным хозяйствам стало невыгодно. Согласно нормативам, стоимость одного взрослого спиленного дерева - от семи до восьми тысяч рублей, в зависимости от диаметра. Чем толще дерево, тем больше сумма за снос. Самая дорогая - голубая ель диаметром 40 сантиметров. Её вырубка будет стоить более 21 тысячи рублей. По официальным данным, наметилась ежегодная отрицательная динамика объёма создания зелёных насаждений по отношению к вырубке деревьев. И это несмотря на поступление в бюджет компенсации. Так, посадки деревьев в областном центре за 2013 и 2014 годы лишь на четверть компенсировали снос в эти годы зелёных насаждений.

В последний день июня 2022 года в Александровском парке довелось наблюдать пролёт бабочки от фасадной до противоположной железной ограды без единой остановки: не на что было ей присесть на выкошенной до голой земли, без травинок и кустиков, территории парка. А теперь здесь принялись и липы вырубать… для проезда техники?! Доставшийся городу по экспроприации от капиталистического прошлого Александровский сад всё больше превращается в сквер. А ведь тут хотя бы из уважения к прошлому надо бы обходиться минимумом «благоустройства». Здесь ни к чему широкие дороги, нужны прогулочные пешеходные дорожки без твёрдого покрытия со скамейками в притропинных карманах.

Бреют газоны до голой земли

- В сквере на стрелке улицы Дзержинского и Октябрьского проспекта всего лишь четыре года назад было высажено множество берёзок, и эти посадки сильно поредели, многие берёзки стоят сухие с обгрызенной у основания корой. По всему бульвару Октябрь­ского проспекта в разрывах старых насаждений были подсажены молодые липы. Теперь от них почти ничего не осталось. Последние догрызают выгуливаемые собаки в районе танка и авиационного техникума. Молодые липы мог бы защищать от повреждений притротуарный кустарниковый бордюр (спирея, снежноягодник, лапчатка кустарниковая, акация), но его убрали. Теперь собаки беспрепятственно бегают по бульвару.

Необходимо прекратить бессмысленное многократное обривание газонов и травяного покрова во дворах и скверах до голой земли!

В 2021 году в Кирове высадили 1870 деревьев и кустарников (по данным городского управ­ления дорожной и парковой инфраструктуры). Ставку сделали на липы, берёзы, ели, рябины, клёны, спиреи, сирень и пузыреплодник. Эти растения могут подолгу жить в городских условиях, не теряя «декоративных качеств». К ним нужно бы присовокупить и тополь пирамидальный - свечкой растущий, без раскидистой кроны, не угрожающей ломкой ветвей и без большого опада листьев. Больше высаживать рябины - почти ежегодно цветущей и привлекающей зимой своими ягодами красногрудых снегирей. А от нынешнего благоустройства город­ской территории скоро и во­робьёв не останется.

К предложению, прозвучавшему на Гражданском форуме, «высаживать больше аллей из лиственных: берёзы, липы, клёны» нужно добавить такие важные виды, как ясень, не дающий поросли и обеспечивающий кормом тех же снегирей в зимнее время, пирамидальный тополь - компактен в придорожных полосах и аллеях и не даёт обильной листвы.

Высказанные на форуме предложения требуют детальной проработки и компетентных обоснований. «Озеленение улицы крупномерными деревьями» требует немалых затрат, и если не из бюджета, то можно попробовать. А «высадить крупномерные деревья, кустарники и травы сначала в кадки, спроектировать и разместить мобильные озеленённые площадки… и окончательно оформить улицу уже осенью 2023 года» - это что-то из области фантазий.

В связи с чем и в честь чего «с точки зрения туризма и маркетинга» участок улицы предложено назвать «улицей Науки»?! Какое отношение «туризм и маркетинг» имеют к науке - «системе знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышления»?! Подобный, мало впечатляющий, опыт уже есть - так называемая Литературная аллея: ряд молодых лип в сквере с фонтаном у дома № 5 по Октябрьскому проспекту, а также однорядная короткая «Аллея журналистов» в Александровском парке, тогда как аллея - это «дорога с рядами деревьев, посаженных по обеим её сторонам».

Мало посадить, нужно ещё обеспечить приживаемость саженцев. Печальный опыт в этом отношении в Кирове есть, когда в сквере на площади имени XX партсъезда в половину его длины были высажены ряды крупномерных пирамидальных тополей с распустившимися ли­стьями и, брошенные на произвол судьбы, они полностью посохли. Теперь здесь высажены молодые липы.

Дерево срубить - не то, что вырастить, привезти и посадить так, чтобы укоренилось. Посадку деревьев в городе нужно оплачивать с учётом их приживаемости: аванс - сразу после посадки, а окончательный расчёт - осенью, по результатам приживаемости.

Не губите городские дерева не только ради гнёздышка грача, но прежде всего ради собственного здоровья и долгих лет жизни.

Подготовила В. Георгиева.