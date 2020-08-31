Ждут в деревне автолавку. В Кировской области развивается выездная торговля

фото: kirovreg.ru

Помню картинку из далекого детства. В маленькую деревню, где я жил, в один из определенных дней приезжала автолавка. Вот был праздник для всех жителей! Привозили не только продукты, но и промышленные товары, всякие вкусности, от которых у нас, разношерстной ребятни, глаза разбегались. Карамельки-«подушечки» - самое лучшее лакомство, для девушек - разноцветье тканей, на фургоне водитель ставил динамик, откуда на всю округу разносилась веселая музыка.

Ушли те незабываемые годы. Автомагазины и теперь - самый ожидаемый транспорт в отдаленных населенных пунктах, где в иных проживает меньше десяти человек, в основном - пожилого возраста.

Как-то, будучи в служебной командировке в полузаброшенной деревне Фаленского района, поинтересовался у тех, кто еще жил там: где продукты покупают? Сказали: мол, с оказией. Магазины «на колесах» - праздник редкий, бездорожье не позволяет. А потому просят знакомых из соседнего села, имеющих свой автотранспорт: те заявку возьмут, привезут самое необходимое.

Однажды в редакцию «ВК» пришло письмо от жителей отдаленного населенного пункта. Люди просили поблагодарить их однодеревенца, который зимой на «Буране» привозил всем продукты по их просьбам. Записывал и все строго по списку закупал. Просто делал человек доброе дело…

А как сейчас? На днях в Оричевском районе в рамках рабочей поездки побывали представители регионального министерства экономического развития и поддержки предпринимательства, Кировского об­ластного союза потребительских обществ, которые оценили работу мобильной торговли.

Как работают нынче магазины на «колесах»? Какую помощь потребительским союзам оказывают региональные власти? Об этом, в частности, журналисту «Вятского края» рассказала председатель Совета Кировского облпотребсоюза Лариса ТАРАСОВА:

- Лариса Александровна, районные потребитель­ские общества, что называется, по-прежнему на переднем крае. В малонаселенных деревнях, где проживает по несколько жителей, всегда востребованы автомагазины…

- Да, география кооперативной торговли достаточно широка, ее сотрудники обслуживают более 1800 населенных пунктов (в том числе в зоне мобильной торговли 214 сельских поселений)…

- Однако, знаю, автолавки в иных районах не всегда приспособлены к торговле?

- Действительно, автопарк в большинстве районных потребительских обществ, мягко говоря, оставляет желать лучшего. До недавнего времени в области работали всего 28 единиц автотранспорта для торговли на селе. Большая часть была оборудована кустарным способом, и только четыре из них являлись специализированными автомагазинами.

Чего скрывать, ведь в некоторых районах и сейчас работают неприспособленные автобусы-«пазики», торгующие продуктами питания и товарами первой необходимости. К сожалению, для большинства кооперативных организаций современный автомагазин, скорее, несбыточная мечта или роскошь, какую они не могут себе позволить на протяжении многих лет...

- Судя по всему, лед тронулся: организации потребитель­ской кооперации включены в государственную программу Кировской области «Экономическое развитие и поддержка предпринимательства».

- Этот вопрос стоял на повестке многих рабочих совещаний, которые проводились в правительстве области с руководителями профильных министерств, с представителями кооперативного сообщества области. В соответствии с ней кооперативным организациям предоставлена возможность на получение субсидии по приобретению автолавок для развозной торговли на селе.

В нынешнем году пять кооперативных организаций приобрели комфортабельные магазины «на колесах» и в течение месяца получили субсидию в размере 70 процентов от стоимости приобретенного автомобиля.

Субсидия на специализированный автотранспорт для доставки товаров первой необходимости в отдаленные и малочисленные населенные пункты региона предоставлена впервые. Благодаря этому автомагазины приедут в 35 населенных пунктов, в которых проживают более 1100 человек.

- Значит, в самые глухие уголки вновь вернулись любимые некогда автолавки?

- Например, в Оричевском районе такая курсирует в двух направлениях - в село Истобенск и деревни Дресва, Пустоши, ежедневно обслуживая до 22 населенных пунктов. Их жители проинформированы о графике прибытия автомагазина.

Здесь можно приобрести продукты питания местных производителей (молоко, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, товары первой необходимости и другое). Благодаря субсидии нам удалось расширить географию обслуживания населенных пунктов.

- А как в других районах?

- Мобильная торговая точка появилась в девяти населенных пунктах Тужинского района, в том числе и в соседних районах - Арбажском и Пижанском. Самая дальняя, в которую приезжает автолавка, деревня Гвоздки Кумёнского района - находится в 53 километрах от районного центра. Самая малочисленная - деревня Бородули Сунского района. В ней живут четыре человека, с которыми также согласовали время приезда автомагазина.

- Как известно, в 2021 - 2022 годах такая работа будет продолжена. В министерстве экономического развития сообщили, что планируется приобрести еще 10 автомобилей.

- Это, безусловно, радует. Для кооперативных организаций финансовая поддержка в приобретении автомагазинов особенно важна. С развитием мобильной торговли появилась возможность сократить затраты на содержание убыточных и беспер­спективных сельских магазинов.

Кроме того, созданы условия для обновления устаревшего автопарка более усовершенствованными транспортными средствами, а главное, приспособленными для торговли в сель­ской местности.

За один день автолавка делает от 10 до 20 остановок в самых труднодоступных населенных пунктах, а потому в новых спец­автомашинах немаловажны и условия работы для торгового персонала...

Кооператоры области очень надеются, что помощь в этом вопросе со стороны региональных властей не закончится, и совместными усилиями мы продолжим развивать социальную инфраструктуру села в части обеспечения населения продуктами питания.

А вот мнения руководителей районных потребительских обществ:

- Для нашего райпо приобретение комфортабельного автомагазина - это настоящее событие, - говорит председатель Совета Оричевского райпо Галина Степановна Попова. - Возможности современной автолавки не могут сравниться с автомагазином на колесах, который использовался ранее в райпо: электричество, оборудованные стеллажи для товаров, зона для кассы, окно выдачи, стол для покупателя - все как в отделе стационарного магазина...

- В Тужинском райпо современная автолавка пришла на смену «уазикам»-«буханкам». Мы получали нарекания со стороны наших покупателей-сельчан о качестве продаваемой продукции, особенно в летнее время, - рассказывает председатель Совета Тужинского райпо Оксана Николаевна Коновалова. - Продавцы постоянно корректировали ассортимент товаров для реализации, чтобы покупатель получал качественную свежую продукцию без какой-либо деформации. Очень страдал персонал без холодильного оборудования в точках продаж. Поэтому мобильный автомагазин в этом вопросе - спасение для выездной торговли, с помощью холодильной витрины и морозильной камеры продавцы смогут обеспечить правильный температурный режим продуктов. Думаю, что тужинские покупатели это оценят.

Мобильная торговая точка появится теперь в девяти населенных пунктах Тужинского района, будет работать на выездных ярмарках. Одно смущает - очень сомневаемся, как поведет себя «Газель» в период бездорожья, но будем надеяться на лучшее…

Подготовил А. ВЯТКИН.