Здесь будет якорь. В Кирове заложили мемориал военным морякам и речникам

Этот день как будто был создан для праздника, даже погода благоприятствовала. 30 октября на нижней набережной реки Вятки звучали песни о моряках, к месту торжества (закладки камня на месте памятного знака) шли ветераны ВМФ, представители других родов войск, просто неравнодушные горожане.

Церемонию открытия будущего мемориала военным морякам и речникам посвятили сразу трем датам: 325-летию образования российского регулярного флота, 160-летию открытия судоходства на Вятке и 100-летию Вятского речного пароходства. Этому событию предшествовала долгая и непростая история, о чём «ВК» уже рассказывал.

На финишной прямой

17 февраля 2020 года на общем собрании представителей объединения «Ветераны и воины запаса морских частей погранвойск Кировской региональной общественной организации пограничников Киров­ской области «Граница», организации «Ветераны Военно-морского флота» и ветеранской организации ООО «Вятское речное пароходство» задались вопросом: почему в областном центре нет места, где бы могли собраться люди, чья служба и биография связаны с «волнами и штормами», дальними походами и охраной рубежей нашей страны на водных просторах?

Тогда же решили: если будет место, то там непременно необходим и памятный знак всем, кто служил, погиб при исполнении своего долга или продолжает нести нелегкую службу в морских далях. Осуществить задуманное удалось не сразу из-за целого ряда непредвиденных обстоятельств. Однако, по мнению организаторов, сегодня процесс вышел на финишную прямую.

29 октября 2021 года состоялась коллегия администрации города Кирова, на которой одобрили предложение об установлении памятного знака военным морякам и речникам.

- Инициаторы почина сов­местно с руководством Первомайского района и МКУ «Архитектура» выбрали символичное место: оно на берегу реки Вятки, на нижнем ярусе набережной Грина, в 200 метрах от бывшего речного порта города Кирова, - рассказал руководитель инициативной группы по строительству памятного знака Юрий Малых. - Вятская набережная давно стала любимым местом прогулок горожан. В основе знака - адмиралтейский якорь (его нашли летом прошлого года в ходе ремонтных работ на улице Хлыновской на берегу старицы Вятки работники Кировской теплоснабжающей компании). Якорь - главный символ морского и речного флота.

Вятские на море

Я точно знаю: там, где море, всегда службу несут вят­ские парни. На нынешнее торжество приехал уроженец г. Слободского контр-адмирал Борис Колодкин. Перед началом церемонии я встретился с ним и еще с одним гостем - бывшим командиром пограничного сторожевого корабля (ПСКР) «Виктор Кингисепп» (над ним шефствовал г. Киров), капитаном первого ранга Анатолием Свирякиным.

Борис Николаевич в Слободском давно не был: служба не позволяла. Он там окончил школу, с детства мечтал о флоте, как его отец, служивший в морской авиации, и брат-подводник. А потому в выборе «путевки в жизнь» сразу четко определился: поступил в военно-морской институт радио­элек­троники им. А.С. Попова. Окончил Военно-морскую академию в Ленинграде.

Далее - Тихоокеанский флот. Послужной список контр-адмирала весьма внушительный: он прошел все ступени морской карьеры, закончил службу в должности замначальника связи ВМФ России.

- За время походов (а мне порой приходилось находиться в море по 17 месяцев) весь личный состав становится одной дружной семьей, - говорит Борис Колодкин. - Общие интересы, боевое дежурство, досуг. Рядом всегда служили ребята с Вятки. Помню, как однажды обрадовался землякам из Белой Холуницы...

Контр-адмирал рассказал, что в длительном плавании они непременно занимались спор­том. К примеру, в трюме корабля играли в волейбол, а на верх­ней палубе - в мяч. Правда, его приходилось привязывать леской. «Выпрыгнет» за борт - они его быстро поднимали обратно. Словом, моряки на выдумки хитры.

Еще один момент, о котором мой собеседник вспоминал с особым удовольствием.

- Однажды наш корабль посетила Екатерина Фурцева. Ей пришлось спускаться вниз через два трапа. Меня подозвал командующий флотом: мол, ты, как самый молодой лейтенант, помоги женщине спуститься. Я подошел, поддержал её за руку. А обратно уже командир корабля толкнул в плечо: «Не забывай свои обязанности!» Так вот я еще раз вежливо поддержал министра культуры СССР.

Борис Николаевич, конечно, рассказывал с юмором. Но не забыл и о том, какой по-настоящему непростой была служба, к примеру, в Индийском океане, как трудно приходилось расставаться с личным составом всякий раз, когда менял места службы - переходил с одного корабля на другой.

Шефы как родные

Похожая морская судьба и у другого кировского гостя - капитана первого ранга Анатолия Свирякина. Одна из страниц его биографии напрямую связана с кораблем «Виктор Кингисепп», над которым шефствовал наш областной центр. Свирякин был его командиром в самые тяжелые для армии и флота годы - девяностые.

- Действительно, время было непростое, - вспоминал Анатолий Александрович. - Флоту, похоже, помогала вся страна. Приезжали шефы, привозили подарки. Мы им всегда были благодарны, ведь в то тяжелое время на кораблях не хватало порой даже элементарного топлива. Помогали друзья из Кирова, Сыктывкара, Подольска… Словом, из тех городов, из каких несли службу их земляки. Конечно, я помню и приезд кировской делегации. Правда, со временем тесные связи с регионами прекратились. Сейчас времена другие: ВМФ обеспечен материально и технически. Да и в продовольственном отношении нет проблем.

Оба офицера и сейчас находятся в боевом строю: Борис Колодкин - член правления «Клуба адмиралов», Анатолий Свирякин - заместитель председателя Совета ветеранов Департамента Береговой охраны, советник председателя Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и во­оружённых сил. Как они сказали, теперь воспитывают молодое поколение на славных морских традициях.

Дружба продолжается

Напомним, что в 1996 году в областном центре, во время празд-нования 300-летия со дня образования российского флота, по инициативе главы города Василия Алексеевича Киселёва и при поддержке городского комитета по делам молодежи заключили договор с 1-й отдельной бригадой пограничных сторожевых кораблей Арктической группы Федеральной пограничной службы в Кувшинской Салме. Подшефным сторожевиком оказался ПСКР «Виктор Кингисепп».

Один из членов делегации Андрей Ситников писал в 2000 году: «Очень приятно, что перед нашей октябрьской поездкой в Кувшинскую Салму откликнулись представители творческой интеллигенции и передали в дар морякам сторожевого корабля «Виктор Кингисепп» картину с вятскими пейзажами. Приходили в комитет молодежи мамы, приносили посылочки для своих чад, и это было особенно кстати, ведь некоторые из ребят служат на корабле всего полгода».

В октябре 2000 года «Виктор Кингисепп» стоял на ремонте в Мурманске, поэтому делегации кировчан удалось встретиться с личным составом, поговорить с земляками. Удача такая выпадала нечасто. К примеру, в 1999 году корабль был на боевом дежурстве - и увидеться с моряками тогда не пришлось. Зато на этот раз времени для разговоров оказалось предостаточно.

Осенью 2001 года комитет по делам молодежи администрации города Кирова отправил очередную большую посылку (14 тонн овощей, макаронных изделий в г. Мурманск морякам подшефного корабля «Виктор Кингисепп»). И этот год был, вероятно, последним годом шефства над пограничным сторожевиком.

Впрочем, установить и продолжить дружеские отношения со знаменитым кораблем хотят, например, воспитанники кировской гимназии имени Александра Грина, над которыми шефствуют ветераны ВМФ нашего города. На одной из своих встреч они передали гимназистам привет и поздравление от командира корабля Владимира Малкова. Состоялся телефонный разговор.

Владимир Юрьевич ответил, что команда приветствует такой контакт, офицеры помнят приезды делегаций из Кирова, об этом свидетельствует картина с вят­ским пейзажем, находящаяся на одной из переборок ПСКР.

С ударами рынды

А торжество по случаю открытия закладного камня на набережной реки Вятки началось гвардейским маршем Адмиралтейского полка и ударами в корабельную рынду, некогда находившуюся на историческом судне Вятского пароходства «Павел». Звучали слова приветствий от московских гостей, ветеранов ВМФ награждали памятными медалями, на воду -

в память о погибших моряках и речниках - возложили венок.

Юрий Малых назвал имена первых благотворителей, давших средства на будущий памятный знак (сейчас активно проходит сбор средств на его строительство, имеется красивый проект). Торжества же по случаю открытия мемориала планируется провести в 2022 году в День Военно-морского флота.

Как говорят инициаторы уста­новления памятного знака, он станет подарком городу Кирову от ветеранов и воинов запаса Береговой охраны, ВМФ и Вятского пароходства, поскольку будет построен на собранные благотворительные взносы членов общественных военно-мор­ских и речного объединений, предприятий и простых граждан, с уважением относящихся к подвигу морского воинства.

Александр ШИРОКОВ.

Фото: kirov-portal.ru