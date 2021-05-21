«Ждем туристов в Вятке!» Ваше мнение!

Центр развития туризма Кировской области провел онлайн-конференцию, посвященную открытию летнего турсезона в регионе. Главной темой стали новые подходы по привлечению туристов.

Исполнительный директор Ассоциации развития исторических поселений «Русская провинция» Галина Гунина отметила, что для привлечения туристов важны благоустройство и событийные мероприятия.

— Важны и любовь к малой родине, желание сохранить свое поселение и его культурное наследие и оставить потомкам в достойном состоянии. Город, который любят жители, становится центром притяжения для туристов, — сказала Галина Гунина.

Участники конференции обсудили успешные практики музейного туризма и новые каналы продвижения турпродуктов. Особое внимание уделили непременному присутствию музеев в интернет-пространстве и продвижению турпродуктов в режиме онлайн.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы Кировскую область привлекательной для туристов?

- Да, у нас много достопримечательностей и музеев

- Нет, из-за неразвитой туристической инфраструктуры

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса

14 мая завершился приём заявок на участие в праймериз «Единой России». С 24 по 30 мая пройдёт само предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения в Госдуму, ОЗС и Кирово-Чепецкую городскую думу.

В Кировской области в качестве участников праймериз зарегистрировано 226 человек, из них почти четверть – молодые люди. В числе участников – представители разных сфер деятельности: врачи, педагоги, юристы, предприниматели, общественные активисты.

Причём в предварительном голосовании примут участие не только члены партии, но и беспартийные кандидаты. Например, член общественной палаты РФ Мария Бутина, которая зарегистрировалась на праймериз в Кировской области.

В настоящее время на сайте pg.er.ru продолжается регистрация избирателей. Праймериз ЕР в этом году тоже проходят онлайн. Голосование пройдет на pg.er.ru с 24 по 30 мая.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы будете голосовать на праймериз «Единой России»?

- Да, чтобы проявить гражданскую позицию – 7 голосов (15,9%)

- Нет, победители праймериз известны заранее – 17 голосов (38,6%)

- Я не член «ЕР», это их партийное дело – 20 голосов (45,5%)

Статью «Смена вывески, но не приоритетов» читайте в субботнем номере газеты