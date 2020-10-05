Зажигалки попадут под запрет? В Кировском ОЗС обсудили закон по борьбе со сниффингом

Справка «ВК»

Термин «сниффинг» происходит от английского sniff - нюхать, вдыхать. Как таковое это явление представляет собой одну из форм токсикомании, при которой состояние опьянения достигается вдыханием бытового газа, используемого в баллончиках для зажигалок или в самих зажигалках.

По информации Российского детского фонда, появилось это подростковое поветрие в 2013 году. Почти всегда такие явления носят групповой характер. Самый уязвимый возраст для развития зависимости - 10 - 12 и 16 - 17 лет.

Определенной летальной дозы газа не существует. Даже однократное его вдыхание может привести к смерти от удушья, паралича дыхательного центра в мозге, токсического отека головного мозга, закупорки дыхательных путей рвотными массами, отека легких в ответ на проникновение паров газов для зажигалок в бронхи и альвеолы.

Выброс в кровь стрессовых гормонов вызывает частое сердцебиение, нарушение проведения нервных импульсов, управляющих работой сердца, и смерть от его внезапной остановки. При вдыхании газа у подростков появляется неконтролируемый поток мыслей и действий, наблюдается высокая внушаемость.

При продолжении вдыхания газа наступает следующий этап: изменяется восприятие мира, возникает дезориентация, спутанность сознания, появляются слуховые и иные галлюцинации.

При длительном и регулярном употреблении токсических веществ страдают память, мышление, возникают частые головные боли, появляются расстройства психики. Если воздействие газа доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку дыхания и смерть.

Таким образом, сниффинг реально опасен. Между тем его распространение ширится. Число погибших, как показывает статистика, растет год от года: в 2016-м было 65 смертей, в 2017-м - 142, в 2018-м - 154.

Молодежь всегда склонна к разного рода экспериментам. Здесь и стремление к самоутверждению сказывается, и повышенный гормональный фон, и жажда острых, неизведанных ранее ощущений. Оглянись на себя, читатель, и скажи: разве это не так? Так, безусловно так. Вот и нынешние молодые люди в этом мало чем отличаются от старшего поколения, давно переболевшего этими болезнями.

Токсикомания - чаще всего точно такой же способ «попробовать запретный плод», открыть для себя изнанку жизни. Чего только не употребляют нынешние подростки, благо выбор токсических веществ значителен. Не успели мы побороть пристрастие к вдыханию клея, как появились снюсы. А нынче новая напасть - сниффинг, то есть вдыхание сжиженного газа, которым наполняют зажигалки. Пока это увлечение находится в зачаточной стадии. Во всяком случае, в Кировской области. Но есть основания полагать, что оно может стать популярным и широко распространенным. Если не принять своевременно необходимые меры. Вот только какие?

Депутат областного Законодательного собрания Павел Дорофеев (фракция «Справедливая Россия») считает, что для противодействия распространению у нас сниффинга нужно принять областной закон, запрещающий продажу подросткам зажигалок и баллончиков с газом.

Не та «партийность»

Внесенный Дорофеевым законопроект уже рассмотрен на последнем, состоявшемся на прошлой неделе, пленарном заседании Заксобрания.

В ходе представления этой законодательной инициативы эсер рассказал, что важно идти на опережение столь опасного поветрия. В других регионах страны подобные законопроекты уже приняты. За такой закон выступает и уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин.

По словам Павла Дорофеева, количество смертельных случаев от вдыхания газа на сегодня неизвестно. У полиции есть только данные за 2016 год, когда умерло четыре подростка. Но областной минздрав фиксирует за последний год рост токсикомании в целом: за первое полугодие 2020-го отмечено почти такое же количество случаев употребления несовершеннолетними токсических веществ, сколько их было за весь 2019 год.

Законодательную инициативу представителя «Справедливой России» в штыки встретили члены «правящей партии». Как пишет телеграм-канал «Кировский шептун», им «сверху пришла разнарядка» на «слив» этого законопроекта. И это несмотря на то, что региональные депутаты от «Единой России» очень любят всё запрещать и ограничивать. Чего только стоит законопроект Валерия Басюка об ограничении времени и места проведения массовых протестных акций, который был рассмотрен и принят на этом же пленарном заседании.

Зампред Заксобрания от фракции ЛДПР Владимир Костин высказался прямо: «Запретить митинги для «партии власти» важнее, чем детей спасти. Депутат Дорофеев выходит с инициативой. Предлагает принять (закон. - Ред.) в первом чтении. Но вы его не поддерживаете. Выходит, единоросс Басюк с запретом митингов - вы поддерживаете в двух чтениях. А тут дети какие-то умерли, да? Подумаешь! Это такая деградация Заксобрания, что стыдно. И подобным поведением вы устраиваете из Заксобрания цирк. Стыдно!»

Естественно, такое замечание вызвало шквал эмоций. Депутат Федор Киселев в сниффинге вообще проблемы не видит: «Я впервые услышал о такой проблеме! Сниффинг, не сниффинг! Когда коту заняться нечем... мы знаем, чем он занимается! А по поводу митингов... Вы призывали голосовать против поправок, а теперь Конституцией прикрываетесь! Что касается Лондона вашего любимого, то там запрещены митинги. И это правильно. Чтобы не было кормления голубей у нас!»

Другой единоросс - Геннадий Коновалов - сказал, что полиции и без сниффинга есть чем заняться: «Если говорить о явлении токсикомании - это не углеводород только. Статистики по применению этого газа нет! Токсикомания - явление не новое. У полиции вопросов (и без этого. - Ред.) выше крыши!»

Единственный «разумный» аргумент против принятия законопроекта Павла Дорофеева высказал единоросс Дмитрий Сергеев. По его словам, подобный документ сегодня рассматривается в Государственной думе РФ и потому лучше подождать, какое решение примут там.

В общем, не прошел дорофеевский закон. Решило Заксобрание его отложить и доработать. А для этого постановило создать рабочую группу, которая бы собрала всю необходимую информацию и смогла обосновать необходимость ограничения продаж подросткам углеводородного газа.

Не сидеть сложа руки

Но связано ли отклонение этого законопроекта исключительно с межпартийными дрязгами? Или есть более весомые причины отправить его на доработку? «Вятский край» решил разобраться в этом и попросил Павла Дорофеева более подробно обосновать необходимость принятия нового закона.

- Павел Олегович, вы же понимаете, что газ - далеко не единственное и уж точно не последнее токсическое вещество, которое используют подростки для достижения опьянения? Сегодня - газ, завтра будет еще что-то. Мы так и будем на каждый случай принимать запреты?

- Тема сниффинга сегодня актуальна. Она стала такой с 2013 года. И статистика только за три года, с 2016-го по 2018-й, показывает, что от него погибло более 360 подростков.

У нас в Кирово-Чепецке он в последнее время начал активно распространяться. В Кирове отмечаются случаи.

Аналогичные законы приняты уже в 12 регионах страны. И там их продвигали даже не депутаты, а прокуратура. Я за то, чтобы мой ребенок (хотя я в своей дочери уверен) не имел возможности воспользоваться любым способом газовым баллончиком или зажигалкой.

Сейчас закон направлен на ограничение продажи изделий, содержащих углеводородный газ. Но при появлении каких-либо новых веществ его можно будет просто дополнить.

На возражение же моих коллег по Заксобранию, что такой проект сейчас прорабатывается в Госдуме, могу ответить, что еще неизвестно, будет ли он принят. Нам нужно заботиться о том, чтобы у нас здесь, в Кировской области, поставить заслон этому опасному явлению.

Если же говорить об этой теме более глубоко, то я вовсе не выступаю за запреты чего-либо. Я за то, чтобы у нас молодежь вела здоровый образ жизни, чтобы он стал популярен, чтобы больше было разных спортивных объектов и бесплатных кружков, чтобы детям было чем заняться, помимо токсикомании. Нужно общественную среду оздоравливать, чтобы победить эту социальную болезнь.

- Я согласен с вами, что бороться со сниффингом нужно. Но кто будет следить за исполнением закона? Ведь у нас уже приняты, например, ограничения по продаже подросткам табачных изделий, употреблению ими табака. А много ли продавцов, которые были уличены в этом, привлечено к административной ответственности? Сколько родителей курящих несовершеннолетних наказано?

- У меня нет такой статистики. Но я думаю, что цифры здесь мизерные.

- Но тогда закономерно возникает вопрос: будут ли в состоянии правоохранительные органы работать по новому областному закону? Или вы надеетесь на сознательность представителей торговли?

- Уже одно то, что на продавцов за продажу баллончиков и зажигалок может быть наложен штраф, будет их дисциплинировать. К тому же процентов девяносто из них - сами родители. Мне кажется, этот человеческий фактор нельзя сбрасывать со счета. Я сам хожу в магазины и вижу, что продавцы в случае покупки запрещенных к продаже подросткам товаров спрашивают в сомнительных случаях документы. Они могут, например, нарушить запрет на продажу алкоголя после определенного времени, и таких фактов немало. Но к детям у всех отношение особое. Если им нельзя что-то продавать, то чаще всего не продают.

Я делал опрос в соцсетях: стоит ли вводить этот запрет? На сегодня уже полторы тысячи человек приняли в нем участие. Из них около 80 процентов поддерживают мою инициативу. Все понимают, что детей от сниффинга нужно оградить.

Насколько хорошо будет работать этот закон, мне сейчас трудно сказать. Но если он спасет жизнь даже двум, трем, четырём подросткам, то это уже будет большой шаг вперед. Нельзя сидеть сложа руки и смотреть, как дети становятся токсикоманами.

Сергей СМОЛИН.