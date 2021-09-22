Завершился чемпионат «УРАЛХИМиЯ_Дача»

В Кирово-Чепецке завершился семейный чемпионат «УРАЛХИМиЯ_Дача». Участники боролись за главный приз – 250 тысяч рублей на исполнение «уДачной мечты».

Шесть недель 14 команд снимали и монтировали творческие ролики на дачную тематику. На первом этапе участники снимали имиджевые клипы об использовании минеральных удобрений производства компании «Уралхим». Во втором туре необходимо было поделиться личными хитростями и интересными задумками, связанными с садовым участком и огородом. На третьем этапе конкурсанты снимали видео приготовления блюд из собственного урожая. На четвертом – делились рецептами красоты и здоровья. Пятый этап дал возможность похвастаться своими дизайнерскими и ландшафтными решениями, которые были созданы на приусадебных участках. Дачники рассказывали о своих клумбах, качелях из пожарного рукава, летнем душе и необычных скульптурах, похожих на людей. Призы на каждом туре тоже были тематические: садовые качели, бассейн, гриль, телевизор, холодильник, мойка, тример, телевизор, набор для пикника, путевка в санаторий.

Самым интересным стало финальное задание: рассказать о личных рекордах дачного сезона 2021 года. Кто-то поделился радостью о восстановленном после пожара доме, кто-то кропотливо посчитал весь урожай, собранный с грядок, а некоторые рассказали о самых выдающихся размерах фруктов и овощей.

О ходе и результатах конкурса «УРАЛХИМиЯ_Дача» зрители следили в телевизионной версии проекта на телеканале «Девятка ТВ». Каждую пятницу ведущие – Максим Кропотов и Виолетта Рудольфовна – наблюдали, как команды справлялись с выполнением заданий, а главное – объявляли результаты. На каждом этапе конкурсантов оценивали члены жюри: представители компании «Уралхим», депутаты городской Думы города Кирово-Чепецка, информационные партнеры, а также медийные лица Кирова и Кирово-Чепецка.

«Наш чемпионат – это возможность проявить свои творческие способности, провести время с семьей и получить при этом достойные призы и подарки. Приятно, что проект развивается и находит отклик у чепчан. В следующем году мы постараемся предложить не менее интересный сезон телепроекта «УРАЛХИМиЯ», – прокомментировал директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» Анатолий Шаблинский.

В итоге главный приз – 250 тысяч рублей получила самая креативная команда «ХорошиЕрши». Второе место заняла команда «Родные берега», а третье поделили «Реактивные огурцы» и «Веселые бабули». Призерам достались сертификаты в садовый и строительный магазины. Специальными призами отметили и команды, принявшие участие во всех шести этапах.