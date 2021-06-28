Заслуженный изобретатель Владислав Вохмянин: «Молодильные яблоки» - мечта человечества»

В канун профессионального праздника изобретателей в редакцию «ВК» пришел уникальный человек, на счету которого более 600 изобретений! Недаром Владислав Вохмянин - заслуженный изобретатель РФ, дважды рекордсмен Книг рекордов России и Европы. Кроме того, он председатель областного совета ВОИР, и очень переживает за судьбу любимого дела, которому посвятил всю свою жизнь.

«Золотой век» изобретателей

- Владислав Григорьевич, что это за организация - ВОИР?

- Вот уже 90 лет Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов - в авангарде борьбы за научно-технический прогресс. После победы в Великой Отечественной войне потребовались громадные усилия, чтобы восстановить народное хозяйство, и руководство страны осознало необходимость поддержать отечественных изобретателей, без которых это было бы невозможно.

Решением Президиума ВЦСПС от 17 января 1958 года было создано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В этом же году было основано и его кировское отделение. Это время можно назвать «золотым веком» для изобретателей и рационализаторов, которых буквально носили на руках.

- И было за что? Большая польза от изобретений и рацпредложений?

- Безусловно. Это живые деньги! На каждый вложенный в изобретательство рубль страна получала 13 - 16 рублей. Никакая отрасль: ни сельское хозяйство, ни промышленность - не были столь прибыльны. К примеру, в статье «Есть миллион» газета «Молот» завода «Сельмаш» в 1977 году рассказывала, что изобретатели и рационализаторы завода только за первые полтора года десятой пятилетки дали заводу более одного миллиона рублей. Кроме того, на их счету - экономия: металла - 145 тонн, электроэнергии - 2,1 миллиона киловатт-часов, пиломатериала - 420 кубометров. Более 200 человек соревновались под девизом: «Моя зарплата за счёт экономии от внедрения моих предложений». По итогам шести месяцев 70 рационализаторов выполнили эти обязательства. От 156 внедрённых ими предложений получено свыше 323 тысяч рублей, или более 70 процентов экономии.

- А сейчас рационализаторство уже не так популярно?

- Всё дело в том, что нет сейчас финансовой поддержки. Только моральная. А ведь даже заявку на изобретение подать - и то дорого. Раньше ВОИР хорошо поддерживало своих членов. Создавались специальные фонды материальной поддержки изобретателей, система их социальной защиты, а также организовывалась консультационная и экспертная помощь предприятиям и гражданам, заключались контракты со специалистами для разработки образцов новой техники и технологий, осуществлялся и общественный контроль за соблюдением законодательства в области изобретательства.

- Что такое ВОИР сегодня?

- Это единственная в стране общественная организация федерального масштаба, имеющая почти вековые традиции. Она обладает уникальным опытом в области развития технологий, объединяет техническую и научную элиту страны, координирует деятельность предприятий и физических лиц, занимающихся изобретательством и рационализаторством. В настоящее время ВОИР объединяет более ста тысяч новаторов.

«Я - инженер»

- Слышала, что среди изобретателей немало и детей. И самые неожиданные и очень полезные изобретения сделали именно они.

- Детское изобретательство у нас курирует Кировская региональная общественная организация «Центр развития инноваций «Новатор» (председатель - Александр Зонов), существующая более десяти лет. Основная ее работа направлена на вовлечение учащихся в техническое творчество. Именно юные способны предложить неординарные решения. Сегодняшние дети завтра будут решать судьбу региона и страны. Поэтому мы совместно с центром ежегодно проводим конкурс «Я - инженер».

Молодые люди получают новые навыки, в том числе организационные, управленческие, лидерские и умение работать в команде. А также - организуем обучающие занятия по интеллектуальной собственности и патентованию. Учащиеся получают навыки работы со специальной научной литературой. Пусть это только самые азы, но они позволят в будущем нашим детям правильно выбрать профессию, прожить интересную творческую жизнь и принести пользу всему обществу. В итоге ребята создают реальные проекты по проблемам развития человечества. Финансовую поддержку конкурсу оказывает кировский завод «Маяк». Победители получают ценные подарки. По мнению Александра Васильевича Зонова, наша страна и Вятский край способны сделать рывок во всех отраслях, но для этого нужны прорывные технологии и, соответственно, творческие люди.

- А кто-то помогает вам в этом?

- Неоценимую помощь в проведении всех мероприятий по линии ВОИР и центра «Новатор» (круглые столы, собрания, заседания, проведение конкурсов) оказывает администрация библиотеки имени Герцена. Душой абсолютно всех мероприятий стала заведующая патентным отделом Татьяна Васильевна Сорокина.

- Владислав Григорьевич, а кто такой изобретатель?

- Вот как ответил на этот вопрос Альберт Эйнштейн: «Изобретателем я считаю человека, нашедшего новую комбинацию уже известных оборудований для наиболее экономного удовлетворения человеческих потребностей».

Кроме того, Альбертом Эйнштейном дано классическое определение слова «изобрести»: «Изобрести - это значит увеличить числитель в дроби: произведённые товары/затраченный труд».

- Каковы результаты интеллектуальной деятельности в Кировской области?

- В 2020 году, например, было подано 96 заявок на изобретения, получено патентов - 66. Коэффициент изобретательской активности с учетом заявок на полезные модели - 1,18. Это средний показатель среди окружающих нас областей. Так, за последние полтора года в медицинском университете увеличилось вдвое число патентных заявок. Профессор Наталья Богачёва за это время стала автором четырех патентов на изобретение. Предприниматели Роман Шамов и Андрей Бяков получили соответственно пять и три патента, тем самым повысив патентную защищённость своих товаров - лыжных креплений и художественных кисточек. Генеральный директор завода «ДимАл» получил три патента и только в этом году оформил четыре патентные заявки.

- А какие изобретения достались нам в наследство от прошлых лет?

- В 2020 году, по мнению газеты «Комсомольская правда», покорили мир следующие изобретения: синтезатор, 1920 год, Россия; «Шанель № 5», 1921 год, Франция; скотч, 1925 год, США; зажигалка «Зиппо», 1932 год, США; «Тампакс», 1936 год, США; растворимый кофе, 1937 год, Швейцария; автомат Калашникова, 1948 год, СССР (конструктор Михаил Калашников доработал и усовершенствовал свой знаменитый автомат, с той поры выпущено как минимум (по состоянию на 2020 год) 70 миллионов штук); гамбургер, 1954 год, США.

«Витамины воздуха»

- Какова копилка знаний современного человека?

- Сегодня мы выходим в интернет со смартфона - и вся копилка знаний оказывается у нас перед глазами. Любой человек со смартфоном имеет доступ к большему количеству знаний, чем президент России или США 15 лет назад.

Обладание огромными объёмами знаний позволяет ускорить темпы внедрения новых технологий. Только представьте: немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг изобрёл типографский станок в XV веке. Но потребовалось 400 лет, чтобы его стали массово производить и использовать. От открытия до внедрения стационарного телефона в США Европе потребовалось 50 лет. А сотового телефона и социальных сетей - всего несколько лет.

В 1937 году были разработаны принципы работы первого электронно-цифрового компьютера. А первое полностью электронно-вычислительное устройство появилось уже в 1943 году. С тех пор мощности компьютеров повышались каждые три года. Теперь - раз в 11 месяцев.

Кстати, всемирной организацией здравоохранения официально признано, что электромагнитные поля - одна из главных угроз для здоровья человечества. Результаты исследований зарубежных учёных свидетельствуют о том, что число онкологических заболеваний у работников, чья профессиональная деятельность связана с промышленными токами, увеличивается в тринадцать раз.

Да и в быту мы постоянно имеем контакты с компьютерами, сотовыми телефонами, СВЧ-печами, и практически никто не задумывается об опасности, которой мы подвергаем себя. Особенно негативное влияние электромагнитные поля оказывают на детское здоровье. Через 20 - 30 минут игр за компьютером показатели крови и мочи десятилетнего ребёнка приближаются к показателям онкологических больных. Поэтому всем нам просто жизненно необходима защита от негативных излучений. Есть прекрасные разработки, но наши власти, к сожалению, идут по пути печатного станка Гутенберга - 400 лет от его создания до массового использования.

- Выходит, научно-технический прогресс несет не только пользу, но и вред?

- В начале XX века ученые предлагали отказаться от электромагнитных передатчиков, но прибыль перевесила здравый смысл. И куда сейчас деваться от паутины проводов над головой и кабелей под ногами? Во много раз эти излучения превышают естественный фон Земли!

- Мы - обречены? Получается, чем больше технических новшеств, тем хуже для здоровья?

- Есть такое понятие, как приспосабливаемость организма. Люди живут и на урановых рудниках, если там родились.

- На ваш взгляд, какое изобретение было бы самым ценным для людей?

- Молодильные яблоки и живая вода! Извечная мечта человечества. Лучше этого ничего даже в сказках не придумали. Вечная молодость!

- Но пока, к сожалению, об этом можно только мечтать. Особенно сейчас, в разгар пандемии. Чем изобретатели могут помочь людям?

- А кто вакцины придумал? Разве не изобретатели? Роль их огромна. Вот как Сталин сказал о Левитане, что он один стоил нескольких дивизий во время войны, так можно сказать и об известных ученых-изобретателях. К примеру, Томас Эдисон, который изобрел фонограф и усовершенствовал электролампочку, вложил в экономику США почти семь миллиардов рублей. Разработки наших ученых используются во многих странах мира, но не всегда находят применение в родном отечестве. К сожалению, имя такого ученого, как Александр Чижевский, известно далеко не всем россиянам. Между тем Американская медицинская ассоциация признала, что открытие ученого может иметь стратегическое значение как для США, так и для других стран мира в плане сохранения здоровья нации. Влияние отрицательно заряженных аэроионов - «витаминов воздуха» - обладает выраженным лечебным эффектом.

- Владислав Григорьевич, а как рождается изобретение? Говорят, что осенило…

- Иногда долго думаешь об одном, а потом: «Эврика!», нашел! Так, возможно, вслед за Архимедом воскликнул Ньютон, когда яблоко упало ему на голову. И очень радостно становится на душе, что удалось сделать что-то полезное для людей. И это изобретение носит твою фамилию. К примеру, мультивибратор Вохмянина.

От всего сердца поздравляю всех изобретателей и рационализаторов Кировской области с профессиональным праздником! Здоровья, радости, благополучия, уважения в коллективе и новых изобретений, которые бы сделали нашу жизнь лучше.

Интервью взяла В. ГЕОРГИЕВА.

Фото автора.