9 октября в "Театре на Спасской" большое событие: заслуженный артист РФ Александр Королевский отмечает свой творческий юбилей - 35 лет на сцене.



Для многих кировских зрителей участие Александра Викторовича в любом спектакле - гарантия того, что ожидания, как минимум, оправдаются, как максимум - результат от просмотра их превзойдет.



Александр Королевский родился в Саратовской области, в деревне Новая Порубежка. По словам артиста, во времена его детства, в деревне еще не было электричества, семья проводила вечера, читая вслух. Эти вечера совместного времяпрепровождения, с песнями, чтением и разговорами, были для маленького Саши настоящим праздником, ежедневным откровением. Возможно, именно с этих вечеров началась тяга Александра Королевского к театру. Нельзя сказать, что его путь на сцену был прямым – после школы Александр закончил техникум железнодорожного транспорта и мог выбрать совсем далекую от театра профессию… Однако все же судьбе было угодно, чтобы он стало актером и Александр поступил в Саратовское театральное училище.

По словам Александра Викторовича, хороший актер должен прожить на сцене чужую жизнь, и прожить ее так, чтобы сомнений не было. «Вот, например, я вижу на сцене знакомого мне человека - актера. Я же знаю его! Это - он, его оболочка. Но сам он почему-то существует совсем по-другому. Нет, это не он там!.. Вот если появляется такое ощущение, если от актера прет энергетика персонажа, если идет отдача в зал, значит, всё получилось", - говорит Королевский.

За время работы в "Театре на Спасской" Александром Королевским создано множество ярких образов. Это Алан Стренг в "Эквусе" (1988 г), Треплев в "Чайке" (1991г), Холден Колфилд "Над пропастью во ржи" (2001г) , Федот Васков "А зори здесь тихие..." (2010г.), Владимир Михайлович " Господа Головлевы. Маменька" (2015г), Самойленков "Дуэль" (2019г.) и, конечно же, Андрей Иванович Лепехин (Дюдя), в "Русском варенье" (2020). Именно в этом прощальном спектакле 9 октября зрители смогут еще раз увидеть Александра Викторовича и в очередной раз подарить ему свои аплодисменты.



Спектакль "Русское варенье" (16+) принимает участие в программе "Пушкинская карта".