Засекреченный юбилей. Празднование 650-летия Кирова Соколов обсудил в закрытом режиме

В конце позапрошлой недели региональные СМИ получили пресс-релиз из областного правительства: «Уважаемые коллеги! В субботу, 2 июля, в 10-00 в Доме Витберга (ул. Спасская, д. 41-а) врио губернатора Кировской области Александр Соколов встретится с общественными активистами (экспертами) по вопросу формирования предложений в план мероприятий к 650-летнему юбилею г. Кирова. Правительство Кировской области приглашает принять участие в освещении мероприятия. Аккредитация в пресс-цен­тре правительства».

Каково же было удивление собравшихся в назначенный час в назначенном месте представителей массмедиа, когда на встречу с Александром Соколовым их… не пустили! Объяснили: врио губернатора будет обсуждать предстоящее празднование юбилея областного центра с приглашенными экспертами без прессы.

Между тем, как стало известно «ВК», в совещании за закрытыми дверями приняли участие председатель региональной Общественной палаты Сергей Улитин, консультант-эксперт Регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций при правительстве Кировской области Михаил Курашин, автор проекта «Православная Вятка. Путь к возрождению» Даниил Мамин, президент фонда «Вятская соборность» Спартак Калинин и другие. Научную общественность представлял ректор ВятГУ Валентин Пугач. Экспертом от журналистского сообщества выступил Артём Паникаровских с «Первого городского канала».

Обо всём и ни о чём

В своем телеграм-канале Александр Соколов позднее написал: «Вчера встретились с заинтересованными кировчанами, общественниками, преподавателями, историками, журналистами. Теми, у кого душа болит за пред­стоящий юбилей города. За более чем двухчасовую беседу было высказано много дельных предложений. Про фасады и тротуары, парки и исторические здания, саму праздничную программу. К сожалению, до 2024 года осталось очень мало времени. Поэтому надо сконцен­трировать усилия на самом важном. Договорились встретиться через две-три недели и подвести итоги, сформировать список главных возможных дел. Где общественность может приложить свои силы?»

«Вятский край» ранее писал о подготовке к юбилею, в том числе указывал на проблемы, которые есть. Эта тема заинтересовала наших читателей. К сожалению, услышать вживую то, о чём шла речь на встрече главы региона с общественниками, высказать свою точку зрения корреспонденту «ВК» не удалось. Пришлось довольствоваться комментариями допущенных «избранных».

Из их рассказов выходит, что по результатам встречи с первым лицом региона не принято никакого решения. Более того, осталось за скобками многое из того, о чём ранее говорилось на самом высоком уровне.

Однако, по словам Михаила Курашина, собравшиеся не обошли вниманием прежнюю программу, которую одобрил федеральный центр десять лет назад. Вот только часть ее уже выполнена, и сейчас требуется актуализация плана подготовки и проведения юбилея. Львиную долю времени, как сказал Курашин, заняло обсуждение общей концепции празднования, а также организационные моменты.

Поговорили и о финансировании. По словам общественника, Москва не отказывается от финансирования кировских торжеств, но оно будет идти в соответствии с новым планом, который еще предстоит подготовить и согласовать.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкретики от Александра Соколова на встрече почти не звучало, а новый план мероприятий даже в первом своем приближении представлен общественникам не был. Вопрос отложился на неопределенный срок. Может быть, поэтому Соколов и решил «за­крыть» встречу от прессы?

Финансы урезали

Разговоры о праздновании 650-летия Кирова начались еще в 2012 году, то есть тогда, когда главой региона был Никита Белых, а мэром областного центра - Владимир Быков (оба персонажа уже побывали под судом, а Белых и сегодня отбывает назначенное ему наказание в колонии).

В тот период федеральный центр охотно шел навстречу регионам, выделяя на юбилейные торжества очень значительные суммы из бюджета страны. Вот и инициативу Кировской области он поддержал. В 2013 году председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по подготовке и проведению юбилея Кирова. На все «хотелки» тогда выделяли пять миллиардов рублей. План подготовки к юбилею был рассчитан на 2021 - 2024 годы.

Понимая, что деньги это немалые, к тому же федеральные, оргкомитет по подготовке к юбилею возглавил не кто-нибудь, а министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, а Никита Белых стал его заместителем.

Спустя семь лет, в 2019 году, тема кировского юбилея всплыла вновь. Но к этому времени изменилось многое. Во-первых, в 2016 году за взятку был арестован, а потом осуждён Никита Белых. Его место занял Игорь Васильев, который изначально повел политику, направленную на ликвидацию белыховских назначенцев в правительстве Кировской области и многих его начинаний. Во-вторых, произошли перемены в Правительстве РФ. В-третьих, стал другим принцип федеральных расходов. Ранее они выделялись на программы, но в 2018 году были сформированы национальные проекты, и деньги стали направляться на их финансирование.

В результате в 2019 году председателем оргкомитета значился уже заместитель председателя Правительства РФ (ныне - с приставкой «бывший») Виталий Мутко, а сумма на юбилей уменьшилась до 450 млн. рублей.

Сегодня же вообще непонятно: в каком размере будет Москва финансировать кировские торжества на фоне того, как ранее урезались расходы на них? Никто из региональных чиновников, в том числе и врио главы области Александр Соколов, не называет суммы, которые будут выделены на празднование, неизвестен даже состав нового организационного комитета. Нет информации об отмене, о выполнении или об изменении ранее принятой программы подготовки и проведения 650-летия города Кирова.

А времени до юбилейной даты остается совсем немного - менее двух лет. И с каждым днем его становится всё меньше и меньше. Сумеет ли новый глава региона организовать проведение праздника достойно? Пойдет ли Москва навстречу своему назначенцу в условиях уже объявленного сокращения бюджетных расходов? Вот вопросы, которые задает себе сегодня каждый кировчанин. И обсуждение этих вопросов за закрытыми дверями уверенности не прибавляет.

Сергей СМОЛИН.