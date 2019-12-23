Зарплатный вопрос, или Как сделать достойной оплату труда кировских учителей

На прошлой неделе в Совете Федерации было принято решение обратиться к Правительству РФ по вопросу заработной платы учителей. Сенаторы считают, что российские учителя должны получать зарплату по единой для всей страны системе. Для этого федеральным чиновникам нужно проработать соответствующие принципы начисления зарплаты. Инициативу сенаторов поддержали и в Госдуме.

Эксперты считают, что реализовать предложение Совета Федерации возможно. Но главное - пойдет ли на такой шаг федеральное правительство. Хотя на уровне регионов к этому уже давно готовы.

Нарыв созрел

Вопрос о низких заработных платах учителей последний раз был поднят на заседании Совета при Президенте РФ по русскому языку. Оно прошло 5 ноября этого года под председательством Владимира Путина. Инициатива Совета Федерации стала продолжением того разговора.

Как считают в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре, нужно создать общую для всех регионов систему оплаты труда школьных учителей.

Отсутствие на федеральном уровне единой нормативно-правовой базы в итоге приводит к перекосам, говорят сенаторы. Даже в пределах одного субъекта РФ учителя одной квалификации могут получать разные зарплаты за свой труд.

- Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель, если вести речь об общем образовании, реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов, - заявил зампредседателя Комитета по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

Задача федеральных властей - создать прозрачную, понятную для общества систему оплаты труда, чтобы все учителя получали зарплату по единым принципам. По мнению Смирнова, на размер зарплаты должны влиять такие показатели, как количество часов аудиторной нагрузки, уровень образовательной программы, которую преподает учитель, и его профессиональная квалификация.

Кроме того, оплата труда должна расти при повышении квалификации, причем подходы к вознаграждению тоже должны быть одинаковыми во всех регионах. Сенатор также призвал сохранить систему стимулирующих выплат.

- Я лично одобряю идею, - сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Считаю, что труд учителей в нашей стране недооценен, а ведь он очень востребован. Тем более что и врачи, и учителя находятся в постоянном психоэмоциональном напряжении. А также мы видим растущее агрессивное отношение (к учителям) со стороны молодежи. Однако определенный риск, конечно, есть для столичных учителей или для тех, кто живет в северных регионах России, где прожиточный минимум выше минимальной оплаты труда по стране. Мы понимаем, что граждане, работающие в социальной сфере, в целом недополучают. Но нельзя уравнять зарплаты за счет того, чтобы у одних забрать и между другими разделить.

Далекоидущие последствия

В инициативе федеральных законодателей просматривается стремление решить сразу несколько проблем, связанных с начислением заработной платы педагогам.

Первая обусловлена неравенством возможностей регионов. Средняя зарплата существенно различается в разных уголках страны (даже по данным Росстата). Так, согласно официальной статистике, средняя зарплата учителя общеобразовательной школы за январь - сентябрь этого года составила 40 тысяч 337 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке - 99 тыс. рублей, затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (97,5 тыс. рублей) и Москва (97,2 тыс. рублей). Самая низкая зарплата у учителей Северной Осетии (21,9 тыс. рублей).

Введение единых норм позволит снизить региональную дифференциацию.

В этой связи хотелось бы отметить, что некоторые федеральные СМИ усмотрели в инициативе сенаторов введение уравниловки для учителей. Например, «Газета. Ru» вынесла это даже в заголовок - «Зарплаты учителей уравняют». Так же воспринял эту новость телеканал «Звезда». Но её не предполагается.

Второй вопрос, который может быть решен, - сделать процесс начисления зарплат более прозрачным и, как следствие, менее зависящим от прихоти руководителя образовательного учреждения. Ни для кого не секрет, что есть школы, где высокие зарплаты и премии получают только «лояльные» по отношению к руководству сотрудники.

Конечно, необходимо еще повысить долю оклада в общей структуре заработной платы учителя, довести ее до 75 процентов, считают специалисты. Но это и так содержится в логике рассуждений сенаторов, когда они говорят о введении единых правил.

Вряд ли кто-то будет спорить, что идея законодателей разумна и позволяет нивелировать многие перекосы в оплате труда педагогов. Вот только сомнительно, что Правительство РФ пойдет на такой шаг, так как это сразу же потребует изменить систему оплаты труда. Принцип подушевого нормирования, этот краеугольный камень либеральной реформы среднего образования, придется отменить. А это значит, что фонд оплаты труда будет формироваться уже на иных принципах. И его увеличение будет зависеть от интенсивности труда учителей, а не от количества школьников.

Также придется пересмотреть и систему управления образовательными учреждениями. В рамках предложенного сенаторами подхода у директора школы просто не останется полномочий по перераспределению надбавок.

Мнение региональных депутатов…

В Кировской области все эти вопросы начали поднимать задолго до того, как их озвучили на заседании Совета по русскому языку, и появления инициативы членов Совета Федерации. Они обсуждались на разных площадках и в разном контексте.

В октябре, например, тема зарплат учителей всплыла в связи с заслушиванием на профильном комитете Законодательного собрания доклада регионального министра образования Ольги Рысевой о дефиците педагогов в школах области.

Тогда инициатор дискуссии депутат и советник губернатора области Анатолий Чурин высказал мысль, что нужно сделать зарплаты молодых специалистов более «понятными». Если мы хотим удержать новых специалистов в школе, необходимо, считает депутат, чтобы они знали, как в ближайшие три - пять лет будет расти их зарплата, какие бонусы они смогут получить при достижении определенных результатов.

- Молодежи надо платить даже несколько больше, чем учителям со стажем, и рост зарплаты тоже должен происходить быстрее, - сказал Анатолий Михайлович. - Если у человека зарплата в течение десяти лет не будет меняться, то зачем он будет там работать?

По версии депутата, важно совершенствовать оплату труда не только молодых педагогов, но и учителей в целом. За равную норму часов нужно платить одинаково. Это же должно касаться и компенсационных выплат за классное руководство, проверку тетрадей, заведование учебными кабинетами, оплаты за стаж, за уровень квалификации и т. д. Тогда система будет понятной и прозрачной.

…и директоров школ

В декабре эта тема зазвучала вновь. Представители ЛДПР в областном Заксобрании выступили с инициативой повысить зарплату педагогов до 150 процентов средней по региону, то есть минимум до 40 тысяч рублей. Им оппонировал директор Вахрушевской школы Игорь Олин.

- Я бы мог радоваться этому законопроекту, но отношусь к нему скептически, - сказал он в эфире программы «Точка зрения» на канале «Девятка ТВ». - Так как у нас бюджетная организация, зарплата зависит от фонда оплаты труда, который есть у учреждения. Если ФОТ не растет или растет на определенный процент (в прошлом году он вырос примерно на 6 процентов), то и средняя зарплата могла вырасти максимум на эти 6 процентов. Чтобы заработная плата сотрудников в школах могла увеличиться, должен на этот же процент увеличиться фонд оплаты труда.

- Сейчас у нас ключевая проблема, на мой взгляд, - определенный перекос в оплате труда, который сложился после повышения окладов, - продолжил Игорь Олин. - Фактически не осталось средств или их осталось очень мало на ту работу, которую школа традиционно выполняла за рамками преподавания учебных предметов. Крайне мизерные средства выплачиваются за категории. И у учителей пропал стимул повышать квалификацию, потому что какой смысл получать первую или высшую квалификационную категорию, если тебе заплатят 100 - 200 рублей плюсом. Сегодня у нас проблема в том, что многие не соглашаются работать классными руководителями, в силу того, что оплата за классное руководство крайне мала.

Узнав об инициативе членов Совета Федерации, Игорь Витальевич высказался в ее поддержку и в некотором смысле повторил то, что ранее сказал и Анатолий Чурин.

- Я думаю, что сегодня речь нужно вести о введении минимального (для страны) размера оклада, либо стоимости часа, подтверждении 18-часовой педагогической нагрузки за ставку, а также о фиксированной (опять же пусть минимально рекомендованной - а там уж в регионах могут по возможности доплачивать) оплате классного руководства, проверки тетрадей и других традиционных для школы занятий.

Таким образом, вятское педагогическое сообщество уже давно выступает за реформирование системы оплаты труда педагогов. Заговорили об этом и чиновники от образования.

Принципиальна ли позиция?

Не так давно в Кирове прошла встреча губернатора Игоря Васильева и первого зампреда Дмитрия Курдюмова с представителями профсоюзов учителей. На ней вновь заговорили о зарплате.

С 1 января фонд оплаты труда педагогов увеличивается на 7 процентов, но в некоторых районах учителя этого роста не увидят. В частности, об этом сказали представители Омутнинского района.

Как пояснил ситуацию в Омутнинске врио главы района Александр Малков, на конец года администрация уже превысила сумму соглашения. Рост зарплаты и без того составил 11 процентов. А это значит, что учителя уже получили больше, чем следует.

- Чтобы не было снижения заработной платы, мы этот уровень сохраним, - сказал он. - Даже если нам не будут позволять фонды, мы добавим из бюджета. Снижения зарплаты не будет.

Дмитрий Курдюмов заявил, что «работа по выравниванию заработной платы педагогов ведётся непосредственно в муниципальных школах, поскольку анализ выявляет некоторые перекосы в схемах расчётов и начислениях». Он отметил, что главам муниципальных районов рекомендовано привести фонд оплаты труда педагогов к объёмам нормативного финансирования в пределах выделенного объёма субвенции и средств местного бюджета и не допускать снижения уровня заработной платы педагогических работников.

Таким образом, он считает, что все эти перекосы характерны лишь для муниципальных образовательных учреждений. Хотя обозначил и общефедеральный тренд, нашедший свое отражение в инициативе сенаторов.

- За одну и ту же работу принципы начисления и размер заработной платы должны быть сопоставимы как внутри отдельных муниципалитетов, так и в Кировской области в целом, - сказал первый зампред правительства. - Это наша принципиальная позиция.

Приятно видеть такое единодушие педагогического сообщества и чиновничества. Но тогда остается только один вопрос: почему же это до сих пор не сделано и почему сенаторы фактически по этим же вопросам вынуждены обращаться в Правительство РФ?

Сергей СМОЛИН.