«Жаркий лед»: в Кирово-Чепецке прошел хоккейный турнир при поддержке «Уралхима»

В Кирово-Чепецке прошел хоккейный турнир «Жаркий лед» среди любительских команд города. Инициаторами мероприятия стали депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы и Законодательного собрания региона – сотрудники филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Финальные игры состоялись в праздничный день – 8 Марта – на хоккейной коробке «У моста». Поприветствовали участников и поздравили женщин с праздником весны депутат ОЗС Александр Иванишин, депутаты Кирово-Чепецкой городской Думы Сергей Завьялов и Андрей Митяшин, а также глава города Кирово-Чепецка Елена Савина. Она вбросила первую шайбу в игру.

«Соревнования собрали десятки болельщиков. Хоккейная коробка «У моста», восстановить и поддерживать которую в надлежащем состоянии удается благодаря инициативным гражданами финансовой поддержке компании «Уралхим» в том числе, является местом притяжения для жителей города и хоккеистов-любителей. Мы понимаем важность сохранения спортивных традиций Кирово-Чепецка. Участники нашего турнира –отличный пример для подрастающего поколения», –рассказал один из организаторов турнира Александр Иванишин, главный специалист по развитию производственных систем и процессов отдела реконструкции и модернизации филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области.

Турнир стал семейным праздником на свежем воздухе с играми, конкурсами с призами от спонсоров и бесплатным чаем в перерывах между матчами. По итогам соревнований «Жаркий лед» кубок победителя достался команде «Уралхим», которая в течение трех лет показывает лучшие результаты. На втором месте – команда «Люмьер», на третьем – «Движение», на четвертом – «Пламя».

С каждым годом хоккейный турнир на открытом льду набирает все большее количество команд-участниц и спонсоров. В 2022 году партнерами мероприятия стали городские СМИ и предприятия, одно из них – компания «Движение-Нефтепродукт» – предоставило специальный приз команде-победительнице– денежный сертификат на сумму 100 тысяч рублей.