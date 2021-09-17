Жалуйтесь сколько угодно! Ваше мнение!

Фото: aif.ru

Каждый житель Кировской области имеет возможность написать письмо губернатору и пожаловаться на действия или бездействие местных чиновников. Причем, письмо это может быть простым бумажным, может быть электронным – для этого на сайте регионального правительства нужно заполнить специальную форму.

Можно отправить обращение к главе региона через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Также работает телефонная «горячая линия». От имени губернатора зарегистрированы страницы во всех популярных социальных сетях, где тоже можно оставить свою жалобу.

С недавнего времени работает система «Инцидент менеджмент», которая отслеживает жалобы жителей Кировской области в соцсетях по ключевым словам.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы кому жалуетесь на непорядки в вашем муниципалитете?

- Президенту

- Губернатору

- В прокуратуру

- Ругаюсь в соцсетях

- Никуда. Всё равно не поможет

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

1 июля 2009 года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон. Но каждую неделю СМИ сообщают, что правоохранительные органы накрыли в Кирове очередной нелегальный игорный зал.

Например, в отношении 49-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). На улице Пролетарской г. Кирова мужчина организовал игорный притон, оснащенный игровым оборудованием и подключенный к сети «Интернет», где три месяца проводил азартные игры. Но был задержан оперативниками.

Для противодействия таким преступлениям, полиция призывает граждан сообщать о месте нахождения и функционирования незаконных игорных заведений.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Считаете ли вы эффективной борьбу государства с незаконными азартными играми?

- Да. Каждую неделю пишут, что накрыт очередной игорный притон – 9 голосов (15,5%)

- Нет. Пока есть спрос на такие развлечения, этот бизнес не победить – 28 голосов (48,3%)

- Нет. Потому что полиция закрывает глаза на нелегальные игорные заведения – 21 голос (36,2%)

Статью «Лохотрон» вне закона» читайте в субботнем номере «Вятского края».