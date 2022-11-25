Заимствованиям – бой! Ваше мнение!

Депутаты снова взялись исправлять русский язык. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект о недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

А чтобы пресечь любые споры, законодатели вводят в употребление нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут содержать перечень «разрешенных» иностранных слов.

Пока закон не принят, в Кирове провели мероприятие, в названии которого содержится рекордное число почти запрещенных заимствований: Региональный форум «Лига профилактики: буллинг-скулшутинг-экстремизм».

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Может ли Госдума запретить использование иностранных слов?

- Да, и такой федеральный закон давно пора принять

- Нет, язык невозможно регулировать законами

- Депутаты не должны заниматься языковыми вопросами

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Подведем итоги прошлого опроса.

В пятницу, 18 ноября, депутаты Заксобрания единогласно приняли в двух чтениях закон №139-7 «Об установлении на территории Кировской области на налоговые периоды 2023-2025 годов налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Таким образом, кировский малый бизнес получил новые налоговые льготы на 2023-2025 годы. Это поможет поддержать тех, кто перешел на УСН из-за отмены единого налога на вмененный доход, чей бизнес пострадал во время пандемии коронавируса, и продлит действие пониженных ставок, которые установили в начале 2022 года.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Нужна ли малому бизнесу дополнительная поддержка государства?

- Да, необходимо больше льгот по налогам, дешевые кредиты и др. – 4 голоса (25,0%)

- Нет, любой бизнес должен сам выживать в конкурентной среде – 3 голоса (18,8%)

- Нет, в поддержке больше нуждаются крупные предприятия – 9 голосов (56,3%)

Статью «Облагодетельствовали» читайте в субботнем номере «ВК».