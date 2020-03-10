Захват сетей. Кировские продукты вытесняют иногородние с полок супермаркетов

В феврале на встрече с полуфиналистами конкурса «Лидеры России» губернатор области Игорь Васильев обозначил проблему доступа товаров региональных сельхозпредприятий на полки магазинов федеральных сетей. Позднее председатель правительства области Александр Чурин и его заместитель, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков обсудили ее на встрече с представителями компании «Макси», которая будет строить большой торговый комплекс в Кирове.

- Самое главное для субъекта - чтобы комплекс был безопасным и комфортным для жителей города, а местные товаропроизводители имели возможность представить свою продукцию, - сказал руководитель регионального правительства.

Но вот вопрос: а сами вятские производители продуктов питания готовы и хотят иметь дело с федеральными сетями?

Проблемы на старте

Многие помнят, как в Кировскую область зашли первые федеральные торговые сети. Это было в самом начале десятых. И тогда появление Metro, «Магнитов» и «Карусели» вызвало у вятской публики настоящий ажиотаж.

Первыми возбудились даже не покупатели. Им-то как раз наличие более дешевых товаров и усиление конкуренции оказалось на руку. Цены на отдельные их виды даже пошли вниз. Хотя, правды ради, претензий к качеству «сетевых» продуктов тоже было немало.

А вот поставщики хлеба и хлебобулочных изделий были в числе тех, кто громче всех кричал о «завышенных» требованиях сетевиков, о том, что их не пускают на полки сетевых магазинов. Их рупором был в тот момент руководитель гильдии пекарей и кондитеров Александр Краснов. Но он был не единственным, кто призывал областное правительство защитить местных товаропроизводителей. К нему многие тогда присоединились. В частности, производители мясных и прочих продуктов, такие, как «Бизон», «Здрава» и другие.

Было очень трудно понять, что тогда больше всего огорчало вятских производителей в поведении представителей ритейла - жесткие требования к качеству или непонятные и различные в каждой сети правила поставок? Хотя можно допустить и другой вариант, о котором писали тогда не только региональные, но и федеральные СМИ. Приход федеральных сетей на территорию Кировской области пришелся не по вкусу местным «сетевикам», и в первую очередь - «Системе Глобус» Олега Березина.

Как утверждал бывший в то время депутатом областного Законодательного собрания Дмитрий Русских, «именно в интересах монополии супермаркетов Березина «Система Глобус» и сдерживался приход в регион других торговых сетей».

И Олег Березин, и его «партайгеноссе» Валерий Крепостнов (один из собственников агрохолднига «Дороничи») во времена губернаторства Николая Шаклеина активно использовали административный ресурс для развития собственного бизнеса. Как утверждал в то время «Вятский наблюдатель», «они получали хорошие госгарантии и кредиты, могли развивать свой бизнес, приватизировали помещения на льготных условиях, и все это было при содействии губернатора».

Естественно, появление федерального ритейла, на который при помощи административного давления повлиять трудно, пришлось им не по вкусу. Да и место лояльного им губернатора Николая Шаклеина занял Никита Белых, который защищать интересы региональной бизнес-элиты не хотел.

Он тогда четко обозначил свою позицию:

«Первое. Реально региональная торговая сеть не даёт гарантированной защиты региональным производителям. Областная власть не может заставить владельца сети магазинов реализовывать те или иные товары. В любой момент он может решить покупать продукцию, произведенную в другом регионе.

Второе. Любая торговая сеть заинтересована в получении прибыли. То есть она будет брать то, что хорошо продаётся. А в Кировской области очень высока степень лояльности покупателей к местным товаропроизводителям, особенно в сфере продуктов питания. Так что появление новых сетей - это только новые возможности для сбыта продукции и выстраивания сбытовой политики в целом…

Третье. За любой протекционизм в конечном счете платит потребитель. Если у местного производителя нет конкурентов - значит, он не заинтересован снижать свои расходы. Не внедряет, к примеру, энергосберегающие технологии на своём производстве, что ведет к увеличению стоимости конечной продукции».

Единственной мерой, на которую пошло региональное правительство, дабы поддержать местных товаропроизводителей, стал проект «Покупай вятское!». Все остальное осталось на усмотрение обеих договаривающихся сторон.

Триумфальное шествие ритейла

Сегодня все эти дискуссии ушли в прошлое. Многие «проблемы», о которых тогда до хрипоты спорили, оказались надуманными, а местные продукты уверенно заняли свое место на полках «Магнитов» и «Пятерочек». А кто не захотел (или не смог) составить конкуренцию аналогичной продукции из других регионов, открыли либо сеть собственных магазинов, как, например, «Мясной дворик» от Кировского мясокомбината, либо активно реализуют свои продукты на городских рынках и ярмарках, в частности на Центральном рынке и в его подразделениях.

Не слышно сейчас и главного оратора, выступавшего против сетевиков, Александра Краснова. Хлеб и булки его предприятия «Красносельский хлеб» под торговой маркой «Хлебное изобилие» есть не только на прилавках «Магнитов» или «Пятерочек», но и, как с гордостью пишет этот производитель на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в Metro, и даже в алкомаркете «Бристоль». Короче, с головой ушли в сети.

А если посмотреть на молочные полки? Там представлены практически все крупные производители вятского молока. И «Вятушка» от Кировского молочного комбината, и вожгальское, и красногорское, и другое. И это только молоко.

Федеральные сети уже давно поняли, что продукцию областных предприятий продавать выгоднее.

При этом не потеряли своей популярности и гастрономы «Системы Глобус». Просторные помещения, ориентация на местных производителей при наличии «потребительского патриотизма» кировчан выгодно отличают их от многих магазинов «Магнит», расположенных по соседству.

Единственная, пожалуй, региональная торговая сеть, которая не смогла выдержать конкуренции, - «Продуктовая лавка». Об этом можно судить хотя бы по ассортименту имеющихся в ее торговых точках товаров. Да и часть магазинов этой сети уже закрыта.

В общем, в областном центре региональные сети хорошо уживаются с федеральным ритейлом, а кировские производители не просто представлены на полках сетевых магазинов, но по отдельным видам продукции занимают там исключительное положение.

Гораздо хуже обстоит дело в районах области. Там ритейлу противостояли и противостоят местные магазины потребкооперации. И, нужно сказать, они эту конкуренцию проигрывают.

Как свидетельствует статистика, за последние 10 лет доля крупного и среднего ритейла в формировании оборота розничной торговли увеличилась с 40 до 54%, а малого бизнеса, наоборот, снизилась с 56 до 44%. В настоящее время крупный и средний розничный бизнес области почти на 70% представлен розничными торговыми сетями.

Данные Кировстата говорят: «За 10 лет работы в области крупнейшие федеральные сети охватили практически все районы: на сегодняшний день в 43 муниципальных районах и городских округах работают магазины «Магнит», в 41 -

«Бристоль», в 35 - мясокомбината «Звениговский», в 30 - «Пятерочка», в 19 - «Красное & Белое». Сетевики наращивают продажи активнее конкурентов. Оборот розничной торговли сетей за январь - сентябрь 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,2%, а несетевой торговли снизился на 1,6%».

До сетей нужно дорасти

Конечно, крупным предприятиям, которые имеют немалые объемы выпускаемой продукции и могут обеспечить требуемое ее качество, проще разговаривать с сетевиками «на равных».

Несколько иначе обстоит дело с фермерами. Хотя и они не видят в том больших проблем для себя. Вот только выстраивать сотрудничество мелкие сельхозтоваропроизводители готовы не со всеми. Так, например, продукция фермерского хозяйства «Экоферма «ДемьяНово» из Подосиновского района уже представлена в магазинах региональных сетей «Глобус» и «Самобранка».

- Мы бы не хотели иметь дело с федеральными сетями формата «Магнит» и «Пятерочка», - говорит глава фермерского хозяйства Александр Кочкин. - Там работают люди, которые не ценят своего потребителя. Им важна только прибыль. В противоположность тому, например, в «Глобусе» мы видим другую историю. Здесь нам делают шаг навстречу, за что, собственно, мы им благодарны. Мы, со своей стороны, смогли обеспечить им качественный, со стабильными поставками продукт. И сегодня мы наблюдаем рост продаж нашей продукции. За истекший месяц оборот еженедельно растет.

Конечно, считает подосиновский фермер, далеко не каждое фермерское хозяйство способно зайти на прилавки крупных супермаркетов. Слишком разные форматы. В большинстве своем уровень, на который выходит продукция мелких товаропроизводителей, - это рынок. А для того чтобы работать с ритейлом, нужно выстроить бизнес-модель полного цикла - от поля до прилавка. Это трудно и требует больших затрат.

Безусловно, государство поддерживает фермеров. Такая поддержка способна дать определенный толчок к развитию. Но дальше всё зависит от самого фермера, от его желания развивать производство, от его способностей правильно определить приоритеты, выстроить стратегию.

От фермерского хозяйства, чтобы его продукт мог присутствовать на полках супермаркетов, требуется обеспечить товару серийность и стабильное качество, считает Александр Кочкин.

- Даже для того, чтобы попасть в «Глобус», мы проделали длинный путь, - говорит он. - Могу сказать, что несколько лет мы туда шли. Полтора года прошло только с момента запуска у нас цеха по переработке молока. Понадобилось немало поработать и с качеством, и с упаковкой, и с логистикой.

По словам подосиновского фермера, не каждый способен пройти этот путь. Для этого требуется осознавать всю долю ответственности и масштаб игры. Нужно понимать, что в таком бизнесе выживает сильнейший. Но если ты это принимаешь, то больших сложностей не будет. И требования, которые предъявляют ритейлеры, вполне выполнимы.

Попасть на полки супермаркета - эта та цель, к которой должен стремиться каждый фермер. Такие магазины имеют большой покупательский трафик, и здесь у фермерского продукта есть все возможности, как говорится, показать себя с лучшей стороны.

По версии Александра Кочкина, фермерские продукты выгодны и самим сетевикам. Они привлекают в магазины дополнительных покупателей, которые ориентированы на качественные и экологически чистые продукты.

Сергей СМОЛИН.