Загадка вятского человека. Ваше мнение!

Фото: ОПКО

Общественная палата Кировской области провела три круглых стола по теме «Вятский человек», модератором которых выступил эксперт ОПКО в сфере культуры Руслан Мамедов.

Обсудить отличия кировчан от жителей других регионов собрались представители исполнительной власти и общественных организаций, руководители крупных предприятий и известные личности города.

Прозвучали отзывы посещающих Вятку туристов о местных людях. Обсуждался вопрос, можно ли говорить, что существует такое понятие, как вятский человек с русской душой. Выявлялся культурный код кировчан. Поговорили и о причинах отъезда молодежи в другие города, о возможности реализации на Вятке.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос

Отличаются ли кировчане от жителей других регионов России?

- Да, у вятских особый характер и уклад жизни

- Нет, все мы граждане Российской Федерации

- Чем обсуждать местечковые особенности, займитесь делом

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

Фото: правительство Кировской области

Стараниями губернатора Соколова Кировская область становится всё более столичной. Так, 1 марта в Кирове глава Роспатента Юрий Зубов тожественно вручил главе региона знак «Столица изобретательства России – 2023».

По словам организаторов конкурса, новый статус откроет Кировской области возможности для поиска инновационно-технологического развития: Роспатент, Минобрнауки и Минэкономразвития России весь год будут проводить на Вятке федеральные и межрегиональные мероприятия по изобретательству.

Также на имя губернатора пришло письмо из федерального министерства культуры, в котором сообщается о присвоении Кирову статуса «Новогодняя столица России» 2024/2025 годов. Микульт выражает уверенность, что это послужит стимулом для развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос

Что даст Кирову статус «столиц»?

- К нам приедут ученые, бизнесмены и туристы со всей страны – 9 голосов (19,6%)

- Ничего не изменится, это только названия и прожектерство - 19 голосов (41,3%)

- В городе нет залов и гостиниц для мероприятия такого уровня - 18 голосов (39,1%)

Статью о вятском изобретателе «Чудо-измельчитель Виктора Мохнаткина» читайте в субботнем номере «Вятского края».