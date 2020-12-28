Загадай новогоднее желание… на орбите!

Поверьте, покорители Вселенной - наши космонавты - тоже любят подарки. И особенно когда их получают под Новый год. Они, находясь далеко от Земли, на необъятных просторах Вселенной, непременно хотят вспомнить свое детство - загадывают желания, мечтают о чем-то самом сокровенном и, безусловно, верят в сказку.

Именно с таким настроением и создавали новую выставку в кировском музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики - Детском космическом центре им. В.П. Савиных (ДКЦ). Давайте на мгновение оторвемся от дел земных и заглянем в дали космические: как там, наверху?

- Впервые Новый год в космосе праздновал экипаж советской долговременной орбитальной станции «Салют-6», который состоял из космонавтов Юрия Романенко и Георгия Гречко. Они нарядили небольшую елочку, поздравили с Новым, 1978 годом землян и накрыли стол блюдами из праздничного меню. Так была положена традиция новогодних праздников на орбите, - рассказывает куратор экспозиции «Новый год в космосе» Артем Збоев.

Здесь представлены фотографии, которые познакомят с особенностями встречи любимого праздника на Международной космической станции (МКС). Посетители выставки узнают, что входит в состав праздничного меню космонавтов, какие подарки получают жители орбитального дома, как их открывают, как украшают станцию, наряжают космическую елку, загадывают желания. Давайте на мгновение тоже окажемся там...

Как вы думаете, сколько раз приходится космонавтам встречать праздник? Оказывается, целых 16 - по числу восходов солнца, которые видит экипаж за сутки полета. Впрочем, обитатели станции этой возможностью не злоупотребляют: празднуют обычно не более трёх-четырёх раз, ориентируясь на свою страну. Да и работы немало - на следующее утро, скорее всего, выходного не будет.

- Первый раз российские космонавты по традиции празднуют Новый год по московскому времени, хотя сами живут на орбите по Гринвичу, - говорит Артем Вячеславович. - МКС в это время обычно пролетает над Австралией. Иностранные члены экипажа присоединяются чуть позже.

Новый год на орбите, как правило, - вторая часть большого праздника. А первая - это католическое Рождество, к которому особенно трепетно относятся иностранные члены экипажа МКС. Россияне их в этом поддерживают. А поскольку экипаж - одна семья, то и праздники отмечают вместе. Перед «банкетом» - обмен подарками, которые готовят заранее, еще на Земле.

Вместе с Артемом рассматриваем фотографии. Вижу, что подарки здесь традиционные, небольшие, так как более килограмма личных вещей провезти в космос нельзя. Как правило, это фотографии, иконки, памятные вещи, значки, сувенирчики, которые потом, по возвращении на Землю, кому-то дарят. Ну а друг для друга у космонавтов обычно приготовлены книги, а со стороны иностранных партнеров - рождественские носочки. А потом все вместе смотрят фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Ёлки».

Кстати, само новогоднее дерево тоже есть на борту МКС. А традицию эту заложил экипаж Георгия Гречко и Юрия Романенко. «Нам как-то было не до Нового года, но нам сказали: «Откройте такую-то створку». Мы открываем, а там - елочка, небольшая, сантиметров 30 - 40, искусственная. На ней были, соответственно, маленькие игрушечки. Мы ее достали. Сразу изменилось настроение, вспомнили, что праздник».

Перед Новым годом на станцию отправляется грузовик с продуктами питания. Привозят свежие фрукты и овощи: апельсины, мандарины, лук, зелень. Также на грузовом корабле отправляют подарки от родных и от Центра управления полётами. Правда, на посылки действует ограничение: они должны весить не более 2,5 кг. Как правило, в них кладут сладости, календари и сувениры для зарубежных астронавтов. Елка, а также маски Деда Мороза, колпаки Санта-Клауса и прочие новогодние подарки тоже имеются.

Что лежит в посылке из дома?

Космонавт Михаил Корниенко (встречал на орбите 2016 год) рассказывает:

- Посылка от семьи. Вы не представляете, какая это радость! Что у нас тут есть? Новогодние подарочки. Вот такие тут у нас снеговички, крекеры, печенья. Открыточки поздравительные - ну это, конечно, от жены. Мёд, дорогие друзья, мёд гречишный, рекомендую! Сухарики. Очень хорошая штука. Особенно, обращаю внимание, вот эти сухарики, наши, отечественные, нравятся нашим

друзьям-астронавтам.

И вот, наконец, подошло время новогоднего застолья (на МКС его тоже устраивают). Вообще-то, у космонавтов на орбите - 16-дневный рацион. То есть меню повторяется раз в 17 дней, надоесть не успевает. Но в праздники всегда хочется чего-то этакого, необыкновенного. Для таких случаев припасены «НЗ». «Живые» фрукты и овощи, кстати, тоже в космосе воспринимаются как деликатес.

Экипажу Романа Романенко повезло даже больше. Им подарили черную икру.

- Каждому по две-три баночки, маленькой правда. Как шайба, даже тоньше еще. Насколько я помню, у моего бортинженера, он из Канады, Криса Хэдфилда, были абсолютно крохотные такие флакончики в виде кленового листа с кленовым сиропом. У партнеров-американцев - небольшие гамбургеры, не знаю почему. У японцев - японское мороженое. У нас - черная икра. Поэтому каждый понемножку украсил стол.

Официально на орбите - строгий сухой закон. Поэтому действующие космонавты никогда не признаются, был ли у них с собой алкоголь.

Ветеран космонавтики Георгий Гречко более откровенен: по его словам, был коньячок, но чисто символический. «У нас там тубы с кофе. Была маленькая тубочка, граммов, я не знаю, 50, наверное. Мы, когда увидели, сказали: «А зачем нам с кофе? У нас и так есть кофе в больших тубах». «Ну это, - говорят, - специальный, хороший кофе». Он действительно был «хороший», «специальный» - коньяк. Но жалко, что мало».

Что ещё должно быть на праздничном столе? Пожалуй, шампанское. В 1995 году космонавт Валерий Поляков впервые открыл на борту бутылку игристого вина. Событие историческое, однако продолжения эта традиция не получила, и сегодня употреблять алкоголь на космических станциях нельзя.

Самую первую ёлку космонавты сделали из консервных банок. Сейчас главный атрибут праздника на космической станции - искусственное дерево. Весь год оно лежит в грузовом отсеке и дожидается своего часа, и только во второй половине декабря ёлочку наконец распаковывают и начинают украшать. И тут всё зависит только от фантазии космонавтов: известны случаи, когда ёлку ради забавы вешали вверх тормашками. Новогодние игрушки в космосе в принципе те же, что и на Земле: из мишуры, бумаги, пластика, конфетных обёрток. Главное, чтобы они были лёгкими и безопасными.

…В фойе Детского космического центра, где и открылась выставка, тоже есть елочка - искрится, играет блестками. Кстати, в начале декабря сотрудники объявили конкурс «Новогодняя игрушка». Работ поступило очень много. Чего только не прислали малыши в ДКЦ! Шарики, ракеты, снеговики, планеты, быки, гномики… К тому же и выполнены они в разных техниках - это валяние, папье-маше, есть поделки из фольги. 3D-ручки, вата, палочки от мороженого - всё идёт в ход, когда руки не для скуки!

Для каждой номинации создали отдельный альбом на страничке в соцсети «ВКонтакте». По итогам онлайн-голосования, по количеству поставленных «сердечек», будут выбраны победители. Второго победителя в номинациях выберут сотрудники музея. Их уже ждут призы.

А какой же Новый год без них? Он и вне дома, в далеком космосе, всегда праздник детства, желанный и незабываемый!

А. ВЯТКИН.

Фото из архива ДКЦ.