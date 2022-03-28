Забытые герои. Память тружеников сельского хозяйства в годы войны должна быть увековечена

Тема Великой Отечественной войны постоянно обсуждается в средствах массовой информации, в том числе и на страницах «Вятского края». Мне хочется написать несколько строк не о тех, кто был на фронте и участвовал в боевых действиях, а о тех, кто кормил страну и армию. Это - женщины-колхозницы. Для них война не закончилась в 1945 году, а длилась до марта 1953-го.

Не только в военные годы

Все положения и требования, которые ввело совет­ское правительство во время войны для производителей сельскохозяйственной продукции, не были отменены после разгрома фашистской Германии. Они продолжали действовать до 1953 года. Так нам рассказывали наши родители и бабушки.

Мой папа, Иван Андреевич Метелев, 1929 года рождения, часто вспоминал добрым словом председателя Совета Министров СССР Маленкова, который освободил их от многих повинностей после смерти Сталина. А повинности эти были кабальными. Но никто не роптал, несмотря на то что работали даром, за трудодни, которые к концу года оказывались пустышками, так как вся продукция сдавалась государству.

Все работы в основном проводились на быках, которыми управляли 14 - 17-летние подростки. Мама рассказывала: «Бык есть бык. Если он решит от гнуса и паутов зайти в лес, он зайдет, и никто с ним не справится».

После войны были команды сверху, и часть скота увозили в освобожденные об­ласти России, Белоруссии, Украины. Никто этого не оплачивал.

Заготовляли и возили зимой дрова на железную дорогу для паровозов. Это также не оплачивалось.

Люди старались выжить за счет личного хозяйства. Но опять же каждое хозяйство обязано было бесплатно сдавать продукты государству. Если имелась корова - 200 литров молока, если рождался теленок - 40 килограммов мяса, если держали овец - сдавали шерсть. А яйца и масло обязаны были сдавать вне зависимости от того, есть они или нет. Поэтому их иногда приходилось покупать в магазине, чтобы потом сдать.

Бабушка Агафья Ивановна нам, внукам, рассказывала о многих трудностях той поры, в том числе и о том, что только благодаря траве они и выжили. Особенно голодно было к концу зимы и весной. Все с нетерпением ждали первых росточков травы. Продукты сдавали государству, а сено для коровы заготовлять не разрешали. Поэтому косили украдкой в лесу по ночам и на себе выносили траву домой.

На лесозаготовках

После окончания войны в городах постепенно отменяли продовольственные карточки, но это не касалось колхозников. Для восстановления разрушенных городов нужен был лес, и опять бесплатной рабочей силой стали труженики села.

Из воспоминаний мамы, Марии Ильиничны Метелевой, 1930 года рождения: «В 1948 году получила повестку из военкомата и четыре года отработала в лесу. Работу никто не оплачивал, еда была своей, одежда также своя. По понедельникам, рано утром, отвозили на подводах за 30 километров, жили на квартирах, за которые нужно было платить. По субботам после работы отпускали домой. Ночью, преодолев 30 километров пешком, добирались до дома. Мылись, штопали одежду, обувь, брали картошку и утром опять уезжали в лес».

Маме еще повезло: в начале 1952 года она вышла замуж, а к зиме 1953-го была беременна (роды предстояли в январе) - и в лес ее тогда не взяли. А вот соседке Нине Михайловне Косолаповой не повезло. Она тоже вышла замуж, но роды предстояли в апреле, и ей с животом всю зиму пришлось отработать в лесу.

Нина Сергеевна Метелева рассказывала, что в 1946 году она не знала, как обработать огород весной. Надо было пахать, а не на чем. И тогда решила использовать для этого корову. Но сколько она ни мучилась, сколько ни билась, вспахать не смогла. Корова же после этого не обгулялась, а это значило, что к зиме семья осталась без молока.

Благодаря Путину

Несмотря на трудности, несмотря на голод, наши бабушки и мамы работали не покладая рук. У них не было даже права на смерть, так как нужно было поднимать детей.

В нашей деревне Кокино живут внуки участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Леушина. Они помнят слова деда: «Труд женщин в колхозах в военное и послевоенное время был таким тяжелым, что даже на фронте было легче, в тюрьме было легче».

Но ведь кроме основной работы в колхозе на женщинах лежала еще забота о доме: кормление скотины и уход за ней, заготовка дров для печи, обработка земли на усадьбе, пошив одежды и обуви. А главное - надо было накормить детей.

Послушаешь оставшихся ветеранов войны и тружеников тыла, вспомнишь, что рассказывали нам бабушки, и на душе становится обидно, горько за них. Появляется досада на нашу власть.

Спасибо хочется сказать только нашему президенту В.В. Путину. Это во время первого срока его президентства приравняли тружеников тыла к ветеранам войны. Это по его волевому решению наконец-то труженики тыла в 2020 году ко Дню Победы получили выплату в 50 тысяч рублей.

А вот про местную и ре­гиональную власть я такого сказать не могу. Моя мама получила удостоверение ветерана Вов в 2004 году, но 14 лет не освобождалась от уплаты земельного налога. И только под нажимом с 2018 года перестала его платить. А некоторые ветераны платили его почти до смерти.

То же самое можно сказать и про региональную власть. Той компенсации за дрова, которую получают ветераны, хватает лишь на один кубометр. Ветеранов, живущих в домах с печным отоплением, осталось совсем немного, и с каждым днем становится всё меньше. Правительство области могло и должно бы оплачивать им дрова полностью. Они работали в военное и послевоенное время бесплатно, не думая о льготах.

Памятник необходим

И вот о таких героях, о тружениках колхозов сороковых-пятидесятых годов, стали забывать.

В сводках новостей сообщалось о том, что городам Киров, Барнаул, Ижевск и другим присвоено звание «Город трудовой доблести», говорилось, как героически там трудились на заводах и предприятиях, но при этом ни слова о тружениках колхозов. А вот, например, в Казани о них не забывают. В Грозном же вообще установлен памятник чеченским женщинам - труженицам тыла, есть куда пойти и поклониться в память об их героическом труде.

Такой же памятник вят­ским женщинам должен быть установлен в Кирове. Уважаемые депутаты и чиновники всех уровней, ваши бабушки и прабабушки тоже трудились в колхозах в военное и послевоенное время, безотказно, безропотно, бесплатно. Покопайтесь в своих семейных архивах, и, я уверен, в каждой семье обнаружится такая труженица.

Мы должны увековечить надсадный труд вятских женщин. Такие памятники должны стоять в парках Победы, рядом с героями боевого фронта.

Указом Президента РФ в 2021 году Кирову присвоено звание «Город трудовой доблести». Сейчас там есть мемориальная зона «Сквер трудовой славы». Как я понял из средств массовой информации, там планируется установка стелы разным пред­приятиям, а вот стелы труженикам полей - не предусмотрено. Воистину «забытые герои».

Политики и политологи в различных программах до крика, до драк спорят о том, как сделать нашу молодежь патриотами своего Отечества. А надо-то всего ничего - преподавать это в школах и говорить в семьях о тяготах, лишениях и подвигах совет­ского народа, устанавливать памятники и обелиски всем, кто, пережив трудности, принес Победу. А потом дружно классами ходить к этим памятникам и возлагать цветы.

Леонид МЕТЕЛЕВ, пенсионер.

Дер. Кокино Юрьянского района.

Печатается с сокраще­ниями.