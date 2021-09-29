За призы компании «Уралхим» состязались борцы из 12 регионов

В минувшие выходные в Кирово-Чепецке в спортивном комплексе «Олимпия» прошел турнир по греко-римской борьбе на призы компании «Уралхим».

Участие в соревнованиях приняло более 250 спортсменов из разных областей и регионов России: Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Башкортостана, Пермского края, а также Владимирской, Ярославской, Нижегородской и других областей. Впервые присоединились спортсмены из Санкт-Петербурга. Турнир проходил в двух возрастных категориях: «юноши 11-13 лет» и «юноши 14-15 лет».

На торжественном открытии турнира присутствовали представители филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим». Предприятие на протяжении многих лет в рамках программы «Уралхим» – детям» поддерживает соревнования по разным видам спорта: плавание, дзюдо, греко-римская борьба.

«Турнир по греко-римской борьбе – значимое событие для Кирово-Чепецка, он имеет длительную историю. Поддержка детского и юношеского спорта – одно из приоритетных направлений работы компании. Очень важно, чтобы дети нашего города и нашей страны были здоровыми, сильными и мужественными», – поприветствовал гостей Виктор Медведков, директор представительства АО «ОХК «Уралхим» в г. Кирове, депутат ОЗС.

«Филиал «КЧХК» уже долгие годы оказывает помощь в организации и проведении спортивных мероприятий в Кирово-Чепецке, в том числе поддерживает турнир по греко-римской борьбе. В этом году соревнования прошли уже в 51 раз. Мы видим результаты нашего взаимодействия, и это – главное», – прокомментировал Александр Иванишин, начальник участка цеха производства аммиака филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат ОЗС.

Благодаря участию в ежегодных соревнованиях юные борцы имеют возможность показать свою подготовку и проверить свои силы. В результате упорной борьбы победителями турнира стали воспитанники спортивной школы «Олимпия»: Дуняшев Артем, Можин Матвей, Шуклин Вадим, Малышев Илья.