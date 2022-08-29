За прививкой в ЦУМ. В Кирове дан старт вакцинации от гриппа

Первый мобильный пункт вакцинации разместился на 4-м этаже ЦУМа, рядом с боулингом. Кто-то ещё «шары гоняет», продолжая активно отдыхать, а кто-то уже всерьёз задумался о наступающей осени, зиме и риске подцепить очередной вирус гриппа.

Зона вакцинации огорожена словно ринг… Только борьба на нем не за медали, а за свое здоровье. Вот как раз из пункта вакцинации вышла кировчанка Галина Григорьевна. Я поинтересовалась, что привело ее сюда.

- Дело в том, что год назад я переболела ковидом, - начала она свой рассказ, - и очень потом жалела, что вовремя не вакцинировалась. Поэтому в ноябре прошлого года я сделала двухкомпонентную вакцину, а сейчас хотела сразу привиться и от гриппа, и от ковида.

Необходимость прививок я поняла, когда попала в больницу. Хотя поражение лёгких у меня было всего 15 процентов, но я очень плохо себя чувствовала: задыхалась, лежала только на животе, на ИВЛ. Боялась, что умру. Огромное спасибо врачам. И сейчас, как услышала об открытии вакцинации, сразу сюда прибежала.

- Вы в первых рядах…

- Да, здоровье дороже. Раньше от гриппа я каждый год прививалась, а от ковида припозднилась. Помните, сколько всяких разговоров было о последствиях вакцинации? Какая ерунда. Так говорят, пока в больницу не попали.

О работе мобильного пункта рассказала главный врач Кировской городской больницы № 2 Наталья Шулятьева.

- Прививочная кампания продолжается и в этом году, очень важно вовремя сделать прививку, - заметила Наталья Васильевна. - Мы приняли решение организовать выездной пункт вакцинации, чтобы люди чувствовали свободу выбора. Захотел - пришел и вакцинировался. Пункт у нас будет работать по будням с 11 до 18 часов. Информация о прививке сразу уходит на портал Госуслуг.

Кстати, обращаются к нам желающие сделать сразу две прививки: от гриппа и ковида. Если нет противопоказаний, прививаем одновременно две вакцины. Это разрешается, прекрасно переносят.

- Вроде раньше такого не было…

- Было, если в один день - можно. Особенно сейчас это актуально. К сожалению, через полгода иммунитет ослабевает. Поэтому прививаться надо вовремя, чтобы не допустить повторной эпидемии.

- Наталья Васильевна, а чем вы прививаете?

- В Кировскую область поставлена первая партия вакцины от гриппа: 163940 доз препарата «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения. Вакцина распределена по всем медицинским организациям. Сделать прививку от гриппа и от коронавируса можно в прививочных пунктах всех городских и районных поликлиник. Причем как в порядке общей очереди, так и по предварительной записи через «Электронную регистратуру» и портал «Госуслуги». Также сформированы выездные прививочные бригады для вакцинации на предприятиях. В нашем мобильном пунк­те есть и препарат «Совигрипп», и «Спутник V». Многие спрашивают «Лайт», но вместо него можно прививаться первым компонентом «Спутник V». Это абсолютный эквивалент «Лайту».

- И вторую прививку можно не делать?

- Да. И все же, чтобы не заболеть, лучше пройти полный курс вакцинации. Не случайно многие медицинские работники даже в период относительно спокойной эпид­обстановки прививаются двухкомпонентной вакциной. Мы очень строго соблюдаем все сроки вакцинации, так как видели больных ковидом в стационарах. Поэтому для нас и речи быть не может, чтобы не сделать прививку.

- Ну а «хроникам» что бы вы посоветовали?

- Если нет обострений хронических заболеваний, прививаться можно. Даже беременным и онкобольным в стадии ремиссии вакцинация разрешается. Но все строго индивидуально: почему и осмотр доктором перед прививкой необходим? Чтобы не было никаких последствий.

- Мне не повезло, еще в первую волну, в январе, переболела «Дельтой», после этого, сделав прививки, снова подхватила «Омикрон».

- К сожалению, вакцина не дает 100-процентной гарантии. Это некая защита от серь­езных осложнений, летальных исходов. Последствия ковида могут сказаться и на сердце, и на сосудах, и на суставах. Представьте, каково врачу смотреть в глаза родителям, когда их сын или дочь на волоске от смерти.

- Наталья Васильевна, а какой нынче к нам вирус придет? Говорят, «Кентавр».

- Вирус мутирует и приспосабливается ко всему. Поэтому, какой штамм будет, можно только после исследования сказать. Задача медиков и населения не дать ему распространиться.

- Неужели опять маски придется надевать?

- Это все в наших руках. Поэтому и важно вовремя пройти вакцинацию. Любая прививка - эта некая стимуляция нашего иммунного ответа. Суть в том, что мы готовим иммунную систему ко встрече с вирусом.

На пункте вакцинации пришедшие на прививку сначала оформляют все документы, подписывают согласие. Помогают им в этом волонтеры-медики из мед­академии. После этого пациенты подходят в «зону ожидания» перед осмотром врача. После измерения давления, сатурации крови, если нет противопоказаний, они идут на прививку.

Уже в первый день работы пункта привилось 60 человек. И все данные сразу же ушли на портал Госуслуг.

- А сегодня с самого утра уже 20 человек, - заметила администратор Раиса. - Ждем еще пациентов в течение дня. Вакцинация только началась, подходят те, кто заботится о своем здоровье.

Вера Ануфриева.

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