«За нашу Родину, огонь!» В Кирове наградили победителей конкурса «Вятская книга года»

Возле стола с книгами-победителями самые нетерпеливые читатели. Берут в руки то одну, то другую книгу, листают. Вот и Владимир Крупин не удержался, раскрыл одно из только что увидевших свет изданий.

В 25-й раз, в канун майских праздников, в главной библиотеке города произошло это важное событие в культурной жизни Кировской области. В «Вятской книге года» приняли участие все издания, вышедшие в свет в 2022 году и полученные библиотекой в качестве обязательного экземпляра. Всего 600 книг, брошюр, журналов… Среди них - художественная, краеведческая, научная литература. Компетентное жюри во главе с почетным председателем - писателем Владимиром Крупиным - подвело итоги по восьми номинациям.

Праздник Книги

Церемония награждения открылась песней «Россия» в исполнении студентки Кировского областного колледжа музыкального искусства имени И.В. Казенина Екатерины Трегубовой. Первым для чествования победителей и призеров конкурса вышел на сцену председатель областного Законодательного Собрания Роман Береснев. Он вручил главную награду «Книга года - 2022» руководителю издательского проекта Наталье Стрельниковой за книгу «В Вятскую публичную...»: из коллекции книг с автографами Кировской областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. А также подчеркнул значимость выставки «Вятская книга года» в культурной жизни региона и отметил ряд работ, принявших участие в конкурсе в этом году. По его словам, книга о Федоре Шаляпине лучше, чем разрекламированный фильм о нем.

Один за другим выходили на сцену победители конкурса. Как правило, это авторские коллективы. Так, диплом в номинации «Книга - событие» получило издание «220 лет служения людям. Кировская областная клиническая больница. 1802-2022» и его авторы - Сергей Куковякин, Вадим Ральников и Екатерина Либер. Награду вручила заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

- Приятно в очередной раз находиться в любимой всеми Герценке, на площадке, которая объединяет и читателей, и писателей, и поэтов - людей, которые любят и ценят книгу. На выставке я выбрала для себя много изданий, которые мне близки, но как педагог, в первую очередь обратила внимание на литературу для детей, - сказала она.

В номинации «Лучшее краеведческое издание» награждала победителей Наталья Злыгостева, кандидат философских наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра регионоведения.

- Краеведческий отдел - душа и сердце Герценки, - заметила Наталья Ильинична. - Историческое беспамятство оборачивается трагедией для народа. Недаром Владимир Крупин писал, что для каждого человека есть уголок Родины, который ему дорог по-особенному.

Она вручила диплом первой степени и памятный подарок директору Центрального государственного архива Кировской области Елене Царевой и гендиректору Кировской областной типографии Александру Журавлеву за книгу «Вятские таланты. Солист Его Императорского Величества Фёдор Шаляпин. К 150-летию со дня рождения».

Лауреатов конкурса и призеров награждали дипломами и дымковской игрушкой в виде мужичка с бородой и раскрытой книгой в руке. Подарки на подносах разносили по залу девушки в нарядах под дымку из школы юных модельеров «Кудесницы».

«Пока дышу»...

Награды в номинации «Лучшее художественное издание. Поэзия» вручал Владимир Крупин. Диплом 1-й степени и памятный подарок получили председатель Кировского областного отделения Союза писателей России Андрей Антонов и сотрудник издательства «ВЕСИ» Ксения Стрельникова за книгу «Гусь». Диплома второй степени в этой номинации удостоена книга поэта Евгения Жуйкова «Пока дышу», изданная посмертно его сыном Максимом. После вручения награды я подошла к Максиму Евгеньевичу.

- Отец долго работал над этой книгой, хотел издать ее к своему юбилею, но не успел, - сказал он. - Остались рукописи… Я дополнил их фотографиями, отнес в издательство. Думаю, что это - одна из лучших его книг. Очень много души, труда в нее вложено. Издать её было моим долгом.

В номинации «Лучшее художественное издание. Проза» дипломом первой степени отмечена книга Валерия Пономарёва «За нашу Родину, огонь!». Автор рассказал, что главный герой книги - фронтовик Александр Вылегжанин, участник сражений на Курской дуге. И даже под аплодисменты зала исполнил его любимую песню «Марш артиллеристов».

Диплом «Читательские симпатии» на основании голосования читателей присужден книге «Жемчужина Вятского края» писателя-краеведа Владимира Шеина, посвященной 200-летию Свято-Троицкого кафедрального собора города Уржума.

Рассказать обо всех лауреатах и призерах «Вятской книги года» невозможно. Главное, что все они интересно, прекрасно изданы: их так и хочется взять в руки. Например, книга «За нашу Родину, огонь!» читается на одном дыхании с первой и до последней страницы. Жизнь Саши Жгулёва - казалось бы, обычная судьба деревенского парнишки из многодетной семьи. Но это срез целого поколения советских людей, прошедших сквозь огонь Великой Отечественной. И в этом ее ценность. Вот что рассказал о своем труде Валерий Пономарёв.

Сорокапятка против «тигров»

- Как краевед несколько лет назад я работал над книгой об истории села Спасо-Талица Оричевского района. Жители мне рассказали, что их земляк Александр Александрович Вылегжанин, которому 97 лет, очень интересный человек. Из рода речников, его предки ходили лоцманами даже по сибирским рекам. Отец - участник первой мировой, в вятском речном пароходстве работал. А сам Александр - настоящий умелец, еще в юности сконструировал приемник и телефон: с ребятами на соседних улицах переговаривались. К тому же «Ворошиловский стрелок», рисует хорошо... Дали мне его адрес в Кирове. Поговорил я с ним и понял, что одной главы о нем в книжке маловато будет.

Человек - уникальный, а память как у молодого. Имена всех командиров, односельчан помнит. Живет в обычной хрущевке на пятом этаже, один. Жена лет 10 как умерла, а сын и внук - в Москве. В те годы он еще по средам и пятницам в офис своей партии выезжал на общественном транспорте. Познакомились поближе, я и говорю: «Александр Александрович, о вас роман писать надо». А он в ответ: «Да не обо мне, а о времени, в котором мне довелось жить».

- Это же история страны советов! Биография интереснейшая. И какой писатель пройдет мимо такого человека?! - не перестает удивляться своей «находке» Валерий Федорович. - И я решил, что буду писать не только о нем, а о его земляках, родителях, сослуживцах.

Фамилию его я изменил, взяв девичью фамилию матери. И в первой главе рассказал о детстве и юности Саши Жгулёва. В семье было пятеро детей. Он - старший, заменил отца, когда тот умер. У Саши - две сестренки и два брата. Он их опекал, помогал и соседке - поповской дочке, которая ему нравилась. А ведь комсомольцем был. Так возникла конфликтная ситуация… Но линию первой любви я до конца не довел. После окончания школы, в 40-м году, пути влюбленных разошлись. Она уехала в Котельнич, а он ушел в армию, служил на границе с Японией. Об этом - вторая глава. А дальше - война. Кстати, Александр Александрович очень строго подходил к написанному мною. Набросаю несколько страничек, отношу ему почитать. Через какое-то время приглашает домой: «Валерий, так, как вы написали, такого сражения на передовой не могло быть». Смотрю, весь текст перечеркнут: «А надо вот так!»

- То есть вы немного сочиняли?

- Но это же роман! Конечно, не дословно записывал. Зато сейчас, с его поправками, никто не скажет, что так не могло быть. Ведь он фронтовик, в окопах месяцами сидел. Артиллерист 45-миллиметрового орудия - маленькая такая пушка, но тяжелая. А солдаты постоянно ее с места на место перетаскивали: позиции все время менять приходилось, чтобы немцы не засекли. И все же часто артиллеристов убивало. Недаром расчет сорокапятки называли «Прощай, Родина!». Был контужен, ранен и Александр Александрович, но снова возвращался в строй. Воевал на Курской дуге.

- А бои там были страшные…

- Тогда как раз новые танки у фашистов появились - «тигры». В книге и описан первый бой с ними. Расчетам сорокапяток сказали бить только по гусеницам, а «завертятся» те на месте - их добьют «катюши». Как оказалось, и эти танки прекрасно горели на полях сражений. Героизм советских воинов особенно ярко проявился в Курской битве.

Однажды перед боем Саша подумал: «Убьют меня не сегодня-завтра, а дома и не узнают, каким я был на фронте». И вспомнил, как в 10-м классе ему поручили рисовать большую картину к юбилею Сталина. На ней местный художник изобразил вождя, а пионеров, которые вручают ему подарки, пришлось рисовать Саше. Вот и на этот раз он нашел открытку, а на обороте по фото в комсомольском билете нарисовал себя.

Солдатская весточка дошла до дома, и родные бережно ее сохранили. А сейчас портрет фронтовика - в центре коллажа на обложке книги, рядом с фото сорокапятки и бойцов. Командир поднял руку и командует: «За нашу Родину, огонь!»

Вера Ануфриева.

P.S. Александр Вылегжанин с боями дошел до Варшавы. Затем был зачислен курсантом военно-мотоциклетного училища в г. Выкса Горьковской области. Там и встретил Победу. Награжден орденом Отечественной вой­ны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте­чественной вой­не 1941-1945 гг.» и другими. 26 октября 2022 года отметил 100-летний юбилей.