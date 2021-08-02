За кем пойдёт Кировская область? Партии опубликовали списки кандидатов-одномандатников

Кампания по выборам в Законодательное собрание Кировской области прошла очередной рубеж. 23 июля закончился срок подачи документов от кандидатов, идущих по одномандатным округам. Таким образом, можно уже смело говорить об их шансах на победу. Соперники известны, дело за работой с избирателями.

Самыми неоднозначными станут выборы в районах, где все партии выдвинули влиятельных кандидатов. Впрочем, интрига будет даже там, где нет ни одной сильной фигуры, зато есть избирательные участки, где можно с большой долей вероятности предсказать победу того или иного участника выборов.

Гозман выбыл, но…

Самым неожиданным фактом нынешнего электорального цикла стал отказ от выдвижения своей кандидатуры в депутаты Заксобрания руководителя и владельца агрохолдинга «Дороничи» Константина Гозмана.

В 2016 году он прошел в Законодательное собрание по Нолинскому избирательному округу. А его конкурентами были нынешние руководитель реготделения «Справедливой России» Алексей Мальцев и координатор ЛДПР Владимир Понарьев. Хотя их партийные должности им тогда мало помогли. Нынешние избиратели вообще меньше смотрят на политические взгляды людей, а больше ценят, сколько денег кандидат готов вложить в территорию, на которой они живут.

Отказ от участия в нынешних выборах произошел на фоне того, что в праймериз «Единой России» Гозман всё же участвовал, и даже по тому же Нолинскому округу. И не просто участвовал, но и победил. Хотя победа в Нолинске сопровождалась полным фиаско в территориальной группе № 11, где Константин Маркович занял последнее место, уступив даже своему подчиненному - руководителю отдела по связям с общественностью «Дороничей» Николаю Шабалину.

Не в этом ли факте кроется полная потеря интереса кировского олигарха к выборам?

Некоторые политические аналитики регионального разлива уже начали говорить, что отказ Гозмана от участия в выборах сильно подорвет финансирование кампании «Единой России». Однако, как нам кажется, такой вывод является поверхностным и поспешным.

Тем более что, несмотря на отсутствие Гозмана в списках одномандатников по Нолинску, позиции «Дороничей» там будет отстаивать другой представитель этого агрохолдинга - Николай Шабалин. А следовательно, финансовый ресурс сохранится. Хотя, можно допустить, не в том же объеме.

Противостоять «гозмановцу» будут: от «Справедливой России» - директор ООО «ЛПК РЕСУРС» (лесопереработка) Александр Корепанов, от ЛДПР - руководитель местной ячейки партии Виктор Максимов, от КПРФ - пчеловод Андрей Шабриков. Смогут ли они противопоставить что-то «Дороничам»? Вряд ли.

Раскруткой коммуниста, например, там никто не занимался. А сегодня это делать поздно, да и, скорее всего, не на что: ни у партии, ни у самого кандидата нет такого объема денег, чтобы переплюнуть издержки на кампанию со стороны крупнейшего агрохолдинга.

У оппозиции есть шансы

Очень неоднозначная ситуация будет на выборах в Вятских Полянах. Уроженец района, представитель КПРФ и пока еще депутат Заксобрания Александра Каримуллина идет почему-то от соседнего, Малмыжского избирательного округа. А это вносит интригу, так как от «Единой России» идет гендиректор завода «Молот-Оружие» Равиль Нургалеев. И уж он-то использует по максимуму все имеющиеся у него резервы, в том числе и опыт предыдущих выборов 2016 года, которые он выиграл.

Хотя от ЛДПР ему будет противостоять достаточно сильный кандидат - лидер «молодёжки» этой партии Ринат Кайткулов. И если явка на выборах окажется высокой, то у него может быть шанс переиграть единоросса.

А вот у предпринимателя Натальи Агеевой («Справедливая Россия») нет, как нам кажется, достаточного электорального ресурса.

Местные же коммунисты, несмотря на свой немалый потенциал в лице наемных рабочих, не имеют почти никаких шансов на успех. По этому округу они выдвинули хормейстера двух местных Домов культуры Ольгу Шарапову, а кто знает даже в самих Вятских Полянах не самого главного работника ДК?

Таким образом, в Вятских Полянах по большому счету будет схватка только между единороссами и жириновцами.

С большой интригой будут проходить выборы и в Слободском. Там от единороссов идет нынешний зампред Заксобрания Роман Титов. Фигура это неоднозначная. В 2016 году на выборах в ОЗС ему здорово помог ореол руководителя регионального отделения Общероссийского народного фронта, тем более что в то время Титов выступал против создания по соседству с Осинцами мусорного полигона. Потом он несколько раз менял свою позицию. И сегодня опять, как и пять лет назад, вроде бы против свалки.

Титов уже прошел партийный фильтр в виде праймериз. И по их итогам честно признавался, что «было непросто». Но тогда ему противостояли однопартийцы. Сегодня же конкуренция будет совсем не лояльной. Противники обязательно припомнят Роману Альбертовичу и используют против него колебания из стороны в сторону. По всем вопросам, а не только по Осинцам.

Тем паче что от ЛДПР по этому округу идет председатель Союза десантников Сергей Крутиков. А ему в боевитости не откажешь. Да и человек он, по имеющейся информации, не бедный.

Крутикову на пользу пойдет даже то, что от КПРФ по этому округу выдвигается старший инспектор управления муниципального хозяйства райадминистрации Сергей Кириллин. Ведь все мы знаем, как «любит» наш народ родное коммунальное хозяйство и чиновников. А уж когда всё это соединяется как «два в одном», то ставленнику коммунистов рассчитывать на большое количество голосов, скорее всего, не приходится.

А раз так, то протестная активность принесет очки другим оппозиционным партиям - ЛДПР и «Справедливой России». Тем более что от последней Титову будет противостоять Валерий Туруло, экс-депутат, руководитель местного отделения Российской коммунистической рабочей партии (РОТ ФРОНТ) и, на наш взгляд, большой любитель популизма. В последнем он даже может посоревноваться с нынешним зампредом ОЗС, по крайней мере - конкуренцию ему составит.

Выигрыш очевиден?

В отличие от этих и некоторых других избирательных округов, есть территории, на которых кандидаты от «Единой России» попросту не встретят серьезного сопротивления со стороны оппонентов. Поэтому там ставленники «партии власти», по нашим прогнозам, пройдут с большой долей вероятности.

В первую очередь это касается Уржумского одномандатного округа. От «ЕР» там идет вятский олигарх, владелец «Системы Глобус», Уржумского спиртоводочного завода, сельхозпредприятий в Уржумском районе и вообще главный донор районного бюджета Олег Березин. За ним стоит не только его бизнес-империя, но и все те люди, что в ней трудятся. За ним стоит огромный опыт политической борьбы, в которой он проиграл только единожды, когда в 2013 году попытался свалить либерал-губернатора Никиту Белых.

Ну что ему смогут противопоставить координатор ЛДПР в Уржуме Сергей Филипповских, эсер и инженер по сельхозмашинам Олег Распопин или мало кому известный коммунист Сергей Зыков?

Не будет интриги и в Советском районе, несмотря на то, что он является родным для первого секретаря обкома КПРФ Сергея Мамаева, и на то, что от последнего по округу пойдет возвращающийся в региональную политику Виктор Женихов. Там (так же, как в Пижанке) большинство сельхозпредприятий работает на Анатолия Маликова, шахунского олигарха и регионального депутата прежних созывов. У последнего такой административный ресурс, что, по нашему мнению, он может ни копейки не вкладывать в свою выборную кампанию и всё равно заручиться поддержкой большинства населения.

Нет сомнения в том, что в Подосиновском одномандатном округе победит представитель «Уралхима» Борис Веснин, а в Богородском - выиграет Владимир Шулаев, председатель колхоза «Красное Знамя» (с базой в Кумёнском районе), которому принадлежит здесь почти вся аграрная отрасль и перерабатывающая промышленность.

И уж, конечно, грех сомневаться в том, что упустит свой шанс второй самый богатый человек среди уходящего состава вятского парламента Сергей Киселев, баллотирующийся в Орлове. Он не партийный функционер, как это имеет место в случае с его оппонентом, координатором регионального отделения ЛДПР Владимиром Понарьевым, и не главный инженер автотранспортного предприятия, которого двигает КПРФ, и даже не директор агрофирмы, на кого делает ставку «Справедливая Россия». Он президент нефтяной компании «Движение-Нефтепродукт». И уже этим всё сказано.

Вне системы - вне побед

После всего вышенаписанного будет закономерен вопрос: почему в своем анализе выборов мы делаем упор только на кандидатов от парламентских партий? Ведь на эти выборы в региональное Заксобрание своих депутатов выдвинули и другие оппозиционные силы - «Яблоко», «Родина», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России» и др.

Действительно, всё это имеет место. «Яблоко» вообще свой список одномандатников засветило первым. Более того, от этой партии идут такие полумедийные фигуры, как кировские урбанисты (это не ругательство, это такая новая профессия - давать властям советы по развитию городского пространства, и, говорят, за них даже деньги платят, но это недостоверно) Роман Боков и Кирилл Писный. Почему «полумедийные»? Так официальные СМИ о них пишут редко и чаще о них мы узнаем от радио «Свобода» и его интернет-ресурсов*, а также от медийных проектов беглого олигарха Михаила Ходорковского* (*признаны иноагентами).

Кировская «Родина» - также партия по региональным меркам немногочисленная. К тому же связана она с братьями Лугиниными. Один из них, Георгий (формально пребывая в ЛДПР), отметился ездой по кировским улицам в пьяном виде, за что и был задержан нарядом ДПС. А сегодня он идет от объединения, которое возглавляет его брат - Фёдор.

Спойлер КПРФ - «Коммунисты России» своих депутатов в Заксобрании до последнего времени не имели. Единственный депутатский мандат они получили на выборах в Кировскую городскую думу. Он достался руководителю местной партийной ячейки Николаю Барсукову, который ранее был известным деятелем стройотрядовского движения.

Сегодня от этой партии вместе с Барсуковым идет Леонид Сандалов. В 2016 году он прошел в вятский парламент от КПРФ, но уже пару лет спустя его дружба с Сергеем Мамаевым приказала долго жить. В итоге фракция коммунистов раскололась пополам.

А вот другие партии, на наш взгляд, даже таких (в целом неоднозначных) шансов не имеют. Их кандидаты никому не известны. Финансового ресурса у них нет. А уж административного - и подавно.

Иван ТРОФИМОВ.