«За КамАЗы ответишь!» Как кировские коммунисты на министра Албегову «настучали»

Заключительным, 15-м вопросом последнего пленарного заседания областного законодательного собрания стоял доклад министра охраны окружающей среды Кировской области Аллы Албеговой об итогах перехода на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами и о перспективах ее реализации.

«Хлам и металлолом»?

Как сказал председатель ОЗС Геннадий Коновалов: «Вопрос актуальный, вопрос злободневный. И вообще вопросов много...» Вопросов к докладу министра у депутатов, действительно, оказалось очень много. Интересовались судьбой полигонов в Осинцах и Лубягино, размером прибыли регоператора «Куприт», порядком (вернее, по мнению депутатов, его отсутствием) перерасчета для жителей области за вывоз мусора, которого (вывоза) не было (в частности, в Котельничском районе), количеством и суммой наложенных с начала года штрафов на подрядчиков за нарушение графика вывоза ТБО в областном центре.

Оказалось, что на многие проблемы министр и депутаты смотрят по-разному. То, что народные избранники упорно называют «мусорным коллапсом», министр характеризует как «произошедший технический сбой», а «неоказанные услуги» - «некачественно оказанными».

Один из вопросов депутатов касался целесообразности приобретения «Вятавтодором» мусоровозов марки «Мерседес». Ответ на него повлек за собой скандал, вышедший далеко за стены областного заксобрания.

Отвечая, известна ли ей разница между стоимостью автомобиля «Мерседес» и того же КамАЗа, Албегова сказала дословно следующее:

- Уважаемые коллеги, если мы сейчас выйдем перед заксобранием, мы, наверно, с трудом найдем отечественные автомобили, которые стоят, выстроившись перед законодательным собранием.

Я - человек, который является патриотом своей страны. Но, к сожалению, наш отечественный автопром уступает по качеству транспорта автотехники западным производителям. Это очевидный факт. Поговорите с транспортными компаниями. Вы здесь многие являетесь представителями предприятий. Когда речь идет о технике, скупой платит дважды. Когда техника импортная служит по десять лет, а когда наши КамАЗы через три года - это хлам, металлолом, тут, наверное, задумаешься и оценишь.

Именно это высказывание министра и вызвало «бурю», которую спустя несколько дней подняли кировские коммунисты.

«Они называли тебя земляным червяком!»

1 июня официальный сайт Кировского областного отделения КПРФ сообщил: «(Албегова), выступая на пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области, жестко раскритиковала крупнейшего в мире производителя тяжелых грузовых автомобилей «КАМАЗ» и откровенно лоббировала грузовые автомобили немецкого концерна «Мерседес».

Далее говорилось, что журналисты федерального издания «Правда» направили запрос в пресс-службу ПАО «КамАЗ», в котором они проинформировали руководство автоконцерна о содержании выступления Албеговой и задали им (руководству) следующие вопросы:

«Согласны ли вы с позицией министра охраны окружающей среды Кировской области Аллы Албеговой в отношении отечественного производителя тяжелых грузовых автомобилей «КАМАЗ»?

Будет ли «КАМАЗ» требовать принести публично официальные извинения со стороны правительства Кировской области в связи с некорректными высказываниями высокопоставленного чиновника?

В случае отказа от публичных извинений со стороны губернатора Игоря Васильева и председателя правительства Кировской области Александра Чурина будет ли обращение в суд в связи с распространением клеветы и дискредитации деятельности «КАМАЗ»?»

Вам это ничего не напоминает? Почему-то на ум приходит любимый мультфильм президента Путина «Маугли» (помните его цитату: «идите ко мне, бандерлоги», а также рассуждения о «всяких мелких Табаки, которые крутятся вокруг Шерхана и цепляют Россию»). В этой истории вспоминается другая сцена из «Маугли» - когда Багира, чтобы спровоцировать питона Каа наказать бандерлогов, сообщила, что те неуважительно высказывались о нем: «Так они называли меня желтой рыбой?» - «Да, да, рыбой! А еще червяком, земляным червяком!!!»

«На деревню дедушке…»

Если верить сайту областного отделения КПРФ, пресс-служба КамАЗа на это обращение отреагировала, причем на удивление быстро. Единственное сомнение вызывает тот факт, что если обращение «журналистов «Правды» было опубликовано в виде скана письма (правда, без подписи тех самых «журналистов», к чему вернемся несколько позже), то фотокопия ответа ПАО «КамАЗ» на сайте коммунистов отсутствует и его текст, судя по всему, набран вручную редактором сайта.

Так или иначе, согласно опубликованной версии, ответ был следующий:

«Уважаемые представители федерального издания «ПРАВДА»!

Благодарим вас за обращение и внимание к вопросу приобретения автотехники КАМАЗ для коммунальных нужд.

Мы изучили предоставленную информацию и категорически не согласны с мнением министра охраны окружающей среды Кировской области Аллы Албеговой. Высказывания А.В. Албеговой на открытом пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области, которые характеризуют автомобили «КАМАЗ» как «хлам, металлолом», не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО «КАМАЗ».

В этой связи подготовлено официальное обращение к губернатору Кировской области И.В. Васильеву с предложением осуществить опровержение высказываний министра охраны окружающей среды Кировской области в официальном сообщении от правительства Кировской области».

Далее в опубликованной версии ответа идет впечатляющее перечисление многочисленных заслуг и успехов ПАО «КамАЗ», в частности говорится, что «качество автомобилей КАМАЗ абсолютно не уступает качеству автомобилей иностранных производителей, ввиду применения в производстве качественных отечественных и импортных комплектующих. В частности, при производстве автомобилей КАМАЗ поколения К4 и К5 используются агрегатная база и комплектующие Daimler AG (кабина, двигатель), устанавливаются коробки передач фирмы ZF».

А по поводу выступления Албеговой сказано дословно следующее: «Оценочные суждения министра охраны окружающей среды Кировской области Аллы Албеговой носят субъективный характер. Оценка не аргументирована и бездоказательна. С уважением, ПАО «КАМАЗ».

Интересно, что именно так, по версии сайта КПРФ, и был подписан ответ: «С уважением, ПАО «КАМАЗ». Ни тебе должности, ни фамилии подписавшего, ни печати, ни даты…

Извинения приняты?

Сообщение пресс-службы отделения КПРФ было охотно перепечатано региональным изданием «Репортер», с некоторых пор очевидно подыгрывающим коммунистам. Правда, мнения их читателей разделились. Большинство комментариев были исполнены «праведного гнева» по отношению к чиновнице, допустившей даже мысль, что наши машины могут быть хуже иностранных. А за сказанное их авторы требовали отставки министра. Но были те, кто согласен с позицией Албеговой (орфография и пунктуация авторов сохранены):

«Правду матку режет Не нравится делай гарантии, обслуживание техники откажись от порочных традиций. Алла молодец!!!!!!!»;

«Золотые слова Ваши. А то все комментаторы трындец специалисты в качестве Камазов и каждый знает, как

управлять регионом с помощью патриотизма. А у каждого в руках телефон Самсунг или Эпл)))))))) Патриотизм начинается с каждого, а не с министров: покупайте себе ТАЗы и хвалите»;

«А на Камазе знают, что выпускают хлам? Что это хлам в ралли Париж-Дакар выигрывал Албегова знает?»;

«На тех КамАЗ от русского камаза только шильдик. И тот не русского производства»;

«Если ты не в курсе то в тех камазах что участвуют в ралли Дакар из нашего только кабина».

Кстати, про кабину. Комментатор не прав. Как следует из «ответа» ПАО «КамАЗ», опубликованного на сайте КПРФ, «при производстве автомобилей КАМАЗ поколения К4 и К5 используются агрегатная база и комплектующие Daimler AG (кабина, двигатель), устанавливаются коробки передач фирмы ZF». А, как известно, именно концерн Daimler выпускает автомобили марки «Мерседес».

Так или иначе, через день, 2 июня, в социальной сети «ВКонтакте» Алла Албегова опубликовала следующее заявление:

«Уважаемые коллеги!

Приношу свои извинения ПАО «КАМАЗ» за некорректные высказывания в отношении качества продукции компании, допущенные мной во время выступления на заседании Законодательного собрания Кировской области.

Безусловно, ПАО «КАМАЗ» с его более чем 50-летней историей имеет огромный и уникальный опыт производства специализированной техники, является одним из ведущих предприятий российской автомобильной промышленности.

Я не сомневаюсь в качественных и иных характеристиках выпускаемых ПАО «КАМАЗ» моделей машин.

Произнесённые мной слова были сказаны в состоянии волнения, «на эмоциях», и не отражают моё отношение к продукции ПАО «КАМАЗ».

Искренне сожалею о произошедшем. С уважением, Алла Албегова».

Казалось бы, инцидент исчерпан, однако кировские коммунисты считают иначе. 2 июня они разродились новым релизом: «Благодаря журналистам федерального издания «Правда» и «Репортер» одиозный министр из правительства Александра Чурина принесла извинения перед «КАМАЗом», но пока лишь в социальных сетях. Однако представители ПАО «КАМАЗ» и журналисты «Правды», а также депутаты от фракции КПРФ считают, что министр охраны окружающей среды Алла Албегова должна публично принести извинения на следующем пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области».

Кстати, на самом пленарном заседании главного коммуниста вопрос о «Мерседесах» почему-то не заинтересовал. Правда, он попросил у председательствующего предоставить ему презентацию Албеговой и то, что Мамаев назвал «перепалкой», на флешке, дабы, как выразился Мамаев, они эту информацию «поизучали». Вот, видимо, и «поизучали»…

А судьи кто?

Поводом для всех этих «автострастей» послужили, как мы помним, некие «запросы журналистов федерального издания «Правда». По каким-то причинам фамилии этих «журналистов» в официальных сообщениях КПРФ указаны не были. Копии самих запросов обрывались на «полпути», и страница с подписями там отсутствовала. Однако из того, что всё же было опубликовано, выходит, что автор у запросов один и его адрес совпадает с адресом депутата ОЗС Сергея Мамаева (цитата: «О результатах рассмотрения данного запроса прошу проинформировать меня в установленный законом срок - семь дней. Ответ прошу выслать по адресу: город Киров, ул. Дерендяева, кабинет 102, а также по электронной почте: kprf43@yandex.ru»).

Всё это позволяет с большой долей уверенности говорить, что неназванными «журналистами» является не кто иной, как уже известный нашим читателям герой нескольких публикаций «ВК» Александр Ефремов, чей статус в областном отделении КПРФ до сих пор непонятен даже некоторым партийным активистам. Может быть, именно поэтому его называют «серым кардиналом Павлиныча». Подтверждением нашей версии может служить и то, что сам Ефремов в последнее время величает себя не только кандидатом политических наук и консультантом во внешнеэкономической деятельности, но и журналистом, а именно - внештатным корреспондентом той самой «Правды».

Теперь об «автомобильном патриотизме» самого главного кировского коммуниста.Вот что мы писали еще в январе 2020 года в статье «Красный «Корейко» об автомобильных пристрастиях Сергея Мамаева и членов его семьи:

«Всякий раз, когда начинаешь рассказ о доходах или имуществе депутата (чиновника), плясать приходится «от печки», то есть от его собственной декларации о доходах, которую он ежегодно подает.

…Как указывает Сергей Мамаев, ему принадлежат УАЗ-23602 (пикап) и «Тойота Ленд Крузер Прадо-120» (правда, говорят, сейчас он поменял ее на более современный вариант - тоже «Тойота Ленд Крузер Прадо», но уже 150-я). Не знаем, как он купил «пикапа», но зато известно, откуда у него появилась первая «Тойота» бизнес-класса. В этом ему поспособствовал Дмитрий Русских... Как рассказал сам Дмитрий Михайлович, в свое время Мамаев задумал продать бывшую у него тогда «Хонду» (также внедорожник) и Русских практически за цену ее продажи отдал ему «Ленд Крузер».

…Свою «Хонду Си-Эр-Ви» Мамаев купил, будучи главой Советского района, когда зар-плата его была около 50 тыс. рублей. Конечно, по местным меркам это - неплохой заработок, но на покупку даже бюджетного внедорожника его явно не хватило бы. При существовавшей тогда цене около 500 тыс. рублей, если не есть, не пить и откладывать всю зарплату главы района целиком, то на её покупку потребовалось бы около года.

…Можно вспомнить и то, как еще совсем недавно «главного коммуниста» персональный водитель возил на люксовом седане «Хендай Экус», стоимость которого начинается от 3,5 млн. рублей.

Передалась эта страсть и его дочерям. Сегодня у каждой из них дорогой внедорожник, не считая дорогих иномарок супругов.

Как писал в 2012 году «Вятский наблюдатель», первой иномаркой, которой обзавелась младшая дочь первого секретаря обкома, стал «Мицубиси Кольт» стоимостью около 450 тыс. рублей, который купил ей отец. И самое интересное, на что не преминуло сослаться региональное издание, - доходы в его декларации за 2010 год были нулевыми. Сегодня же Нина Сергеевна «рассекает» на новом кроссовере «Лексус Эл Икс». По данным официального сайта, его стоимость - от шести миллионов рублей.

Вторая дочь раскатывает по своим делам на пикапе «Тойота Хайлюкс». По данным фирменного сайта автоконцерна, его цена начинается от двух миллионов 306 тысяч рублей».

«ВК» писал об этом, повторим, в январе 2020 года, и с тех пор, похоже, мало что изменилось. Трудно представить себе Сергея Мамаева не то что в КамАЗе, но даже и в Ладе.

А в заключение хочется привести слова председателя ОЗС Геннадия Коновалова. В конце концов, как сказал он, подводя итоги обсуждению доклада министра Албеговой, в «косяках», которые есть, разберется следком…

Роман ПЕРМИНОВ.