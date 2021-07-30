За дипломом – за границу. Ваше мнение!

Фото: vyatsu.ru

На улицах Кирова уже не первый год можно заметить группы молодых иностранцев. Африканцы, азиаты, арабы гуляют, ходят в кино, обедают в кафе, делают покупки в магазинах. И все в городе знают, что это – иностранные студенты. В только что закончившемся учебном году в кировских вузах обучались 716 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В университетах для иностранных студентов создан специальные факультеты, где они осваивают русский язык и готовятся к поступлению на выбранную специальность.

Но почему бы вятским юношам и девушкам не поехать за высшим образованием не в Москву или в Питер, а в Баку или Кишинев? Или в Прагу, Пекин, Йоханнесбург…

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Готовы ли вы отправить своего ребенка получать высшее образование за границей?

- Да, если речь идет об университетах Западной Европы или США

- Нет, наше образование более подходит для успешной карьеры в России

- Мой ребенок получает рабочую специальность в колледже

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса.

В советское и постсоветское время по штампам в паспорте гражданина можно было составить довольно полный его портрет. Ведь там, помимо отметки о прописке, можно было найти информацию о наличии детей, заключенных браках и разводах.

Отныне гражданам России позволено самим решать, вносить ли в паспорт отметки о регистрации брака и о детях. Обязательными остаются штампы о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.

Соответствующее право у россиян появилось после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления Правительства РФ № 1205 от 15 июля 2021 года.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы относитесь к отмене штампов о браке и наличии детей в паспорте гражданина РФ?

- Положительно. Это защищает мои персональные данные - 7 голосов (17,5%)

- Отрицательно. Теперь будет раздолье для брачных аферистов - 18 голосов (45,0%)

- Нейтрально. Скоро паспорт заменят на пластиковую карточку - 15 голосов (37,5%)

Статью «Паспорт без штампов о браке и о детях» читайте в субботнем номере «Вятского края»