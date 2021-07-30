За дипломом – за границу. Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Фото: vyatsu.ru
На улицах Кирова уже не первый год можно заметить группы молодых иностранцев. Африканцы, азиаты, арабы гуляют, ходят в кино, обедают в кафе, делают покупки в магазинах. И все в городе знают, что это – иностранные студенты. В только что закончившемся учебном году в кировских вузах обучались 716 студентов из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В университетах для иностранных студентов создан специальные факультеты, где они осваивают русский язык и готовятся к поступлению на выбранную специальность.
Но почему бы вятским юношам и девушкам не поехать за высшим образованием не в Москву или в Питер, а в Баку или Кишинев? Или в Прагу, Пекин, Йоханнесбург…
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Готовы ли вы отправить своего ребенка получать высшее образование за границей?
- Да, если речь идет об университетах Западной Европы или США
- Нет, наше образование более подходит для успешной карьеры в России
- Мой ребенок получает рабочую специальность в колледже
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса.
В советское и постсоветское время по штампам в паспорте гражданина можно было составить довольно полный его портрет. Ведь там, помимо отметки о прописке, можно было найти информацию о наличии детей, заключенных браках и разводах.
Отныне гражданам России позволено самим решать, вносить ли в паспорт отметки о регистрации брака и о детях. Обязательными остаются штампы о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан.
Соответствующее право у россиян появилось после подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления Правительства РФ № 1205 от 15 июля 2021 года.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Как вы относитесь к отмене штампов о браке и наличии детей в паспорте гражданина РФ?
- Положительно. Это защищает мои персональные данные - 7 голосов (17,5%)
- Отрицательно. Теперь будет раздолье для брачных аферистов - 18 голосов (45,0%)
- Нейтрально. Скоро паспорт заменят на пластиковую карточку - 15 голосов (37,5%)
Статью «Паспорт без штампов о браке и о детях» читайте в субботнем номере «Вятского края»
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