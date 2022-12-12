За что боролись… Точечная застройка возвращается в Киров?

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«Что нам стоит дом по­строить?» Эта строчка из детского стихотворения невольно вспоминается, когда смотришь на стремительно растущие высотки в разных местах нашего областного центра. И речь здесь не о реальной цене квадратных метров, а о том, что только построить дом - мало. Надо, чтобы и школа с детским садом были побли­зости, и поликлиника, и магазин...

Кто должен создавать всю необходимую жильцам новых домов социальную ин­фраструктуру? Об этом уже не первый год спорят городские власти и крупнейшие за­стройщики.

Благими намерениями…

В декабре 2020 года в Градостроительный кодекс РФ была введена новая глава «Комплексное развитие территорий» (КРТ). Цель понятна - это создание ком­фортных условий жизни населения как в новых микрорайонах со всей необходимой инфраструктурой, так и на застроенных территориях. Предложен и механизм, в частности привлечение внебюджетных источников, под которыми городские чиновники подразумевают в первую очередь средства самих застройщиков.

В Кирове концепция КРТ сформулирована в Правилах землепользования и застройки, которые прошли публичные слушания, были одобрены жителями и утверждены постановлением горадмини­страции в декабре 2021 года.

Предполагалось, что при выдаче разрешений на строительство многоквартирных домов будет заключаться договор о КРТ, согласно которому в зависимости от количества квадратных метров сдаваемого жилья застройщик за свой счет должен возвести школу, детсад или спорткомплекс, сделать парковку и осуществить благоустройство дворов.

Вот только строители брать на себя дополнительное «социальное бремя» не спешат. Более того, призывы городской администрации к заключению договоров КРТ они объявляют «выкручиванием рук», очередной попыткой «кошмарить бизнес».

Всё это стало основанием для судебного спора между администрацией города Кирова и рядом строительных организаций. В частности, исковое заявление о признании недействующими новых правил подали в суд ИП Халтурин М.Н., ООО «Стройсоюз», ООО «СМУ-5», АО «Кировский сельский строительный комбинат», ООО «Фирма «Маяковская» и ООО «Железно Киров».

Пиррова победа

В первой инстанции строители проиграли, однако не успокоились и пошли дальше. И вот, как стало известно, 21 ноября Второй арбитражный апелляционный суд своим решением оставил за застройщиками - владельцами земельных участков право на жилищное строительство без заключения договоров с муниципалитетом по КРТ.

Иными словами, апелляционный суд встал на сторону строителей и обязал гор­администрацию не препятствовать точечной застройке. Хотя на этот раз на стороне чиновников оказались даже оппозиционные депутаты. Например, элдэпээровец Денис Ерохин на заседании Кировской городской думы 23 сентября 2020 года предложил не выдавать разрешения на строительство многоквартирных жилых домов на земельных участках в условиях точечной застройки при отсутствии обеспеченности ме­стами в детских садах и школах. Дословно он тогда сказал: «Очень прошу архитектуру сделать, чтобы каким-то образом ограничивать, в том числе администрация могла, в том, чтобы такие разрешения на строительство не выдавать, потому что, на 10 - 15 сотках когда строится дом и он не обеспечен местами ни в детских садах, ни в школах, ну это, честно говоря, путь в никуда, и в конечном итоге проблема усугубится».

Дом, который как бы выглядывает

Для того чтобы понять, что такое точечная застройка на практике, достаточно одного примера - широко разрекламированного «первого в России умного дома «Булычёв».

Еще в бытность главой администрации областного центра Ильи Шульгина довелось побывать на заседании градостроительного совета. Среди прочих рассматривали и проект строительства многоквартирного дома на перекрестке улиц Свободы и Розы Люксембург.

Названный адрес вызвал тогда у многих недоумение: это небольшой овраг рядом с бывшей фабрикой художественных кистей. Старожилы помнят, что раньше там был маленький двухэтажный дом. Как же туда втиснуть заявленное 17-этажное здание?

Улица Свободы здесь совсем узкая и к тому же тупиковая, сквозной проезд просто невозможен: любая остановившаяся машина закупорит и без того узкое «бутылочное горло», а места для парковки автомобилей нет, как сейчас модно говорить, «от слова совсем».

Возникли вопросы и относительно этажности. Как известно, в исторической части города, к которой относится и выбранный застройщиком участок, возможно строительство только до 16 этажей.

Вопрос: «Как вы себе представляете такое здание в овраге?» - застройщика не смутил. «Дом будет как бы выглядывать оттуда», - ответил архитектор. Надо ли говорить о том, что, куда пойдут учиться дети из этого дома, авторов проекта не волновало абсолютно.

Что на самом деле сказал Мишустин?

В августе этого года в Тамбове проходил всероссий­ский форум «Среда для жизни». Как сообщал тогда пресс-центр правительства Кировской области, врио губернатора Александр Соколов презентовал председателю правительства России Михаилу Мишустину стенд региона, на котором были представлены приоритетные направления комплексного развития территорий и благоустройства. Кроме того, как было сказано, «глава региона обозначил, что ежегодно в области сдаётся более 500 тысяч квадратных метров жилья». Пресс-релиз и оза­главлен был соответственно: «Михаил Мишустин высоко оценил кировский опыт в сфере комплексного развития территорий».

Оставим за скобками то, что всё презентованное премьер-министру тогдашним врио губернатора было построено задолго до его прибытия на вятскую землю и приписывать себе заслуги в темпах и качестве жилищного строительства в Киров­ской области Александру Соколову было явно не с руки.

Да ладно бы только это! Как сообщалось, «Михаилу Мишустину продемонстрировали работу мобильного приложения «Мажордом» и проект первого в России умного дома класса «A», который строит в Кирове компания «Железно». Речь идёт об упоминавшемся выше доме «Булычёв». В общем контексте пресс-релиза получалось, что Мишустин и этому проекту дал «высокую оценку».

Однако вскоре, со ссылкой на государственное информационное агентство ТАСС, были опубликованы слова, которые якобы на самом деле сказал председатель россий­ского правительства относительно «первого умного дома», а именно: «25 лет назад уже первые умные дома управлялись с мобильных телефонов». И еще: «Иногда не хочется пользоваться умным домом, это слишком большая автоматизация заумная, она людям не нравится. Простому человеку в простой семье иногда хочется прийти домой и, может быть даже, рукой включить свет или телевизор с пульта». Как вам такая версия?

Кстати, успехи Кировской области в КРТ отмечал и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. В июле этого года, говоря о субъектах Россий­ской Федерации, в которых наиболее активно реализуется механизм КРТ, нашу область он назвал третьей, сразу после Москвы и Москов­ской области.

Т. Андреев.

Вместо P.S. «Живём на ул. Анжелия Михеева, мой ребёнок учится в 26-й школе. Третий год набирают по девять первых классов, опять будет вторая смена, нет школы продлённого дня. Школу построили в новом микрорайоне, активно застраивающемся, но ещё одна школа не планируется. Два садика, которые были построены, переполнены, новых садиков не планируют. Выезд по одной узкой дороге, постоянные пробки. Даже поликлиники не планируется! Почему админи­страция города не учитывает проблемы нового района, которые будут только нарастать? Идёт плотная застройка многоэтажными и малоэтажными домами, но социальное благоустройство не продумано!» (из обращения в администрацию г. Кирова).

Информационная завеса?

Школу в слободе Шевели в Кирове будет строить малое предприятие, связанное с Константином Гозманом

Власти Кировской об­ласти доверили строительство школы стоимостью свыше 1,3 млрд. рублей в слободе Шевели в областном центре компании «АТЭКС». Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», на 1 декабря в фирме числилось всего 10 сотрудников, но она связана с известным в регионе олигархом Гозманом.

Кроме того, о своей готовности исполнить этот контракт на тех же условиях заявляло и ООО «СК Салютстрой». Но, как пояснил вице-премьер кировского правительства Дмитрий Курдюмов, эта фирма просто сообщила о своей готов­ности, а «АТЭКС» прислал письмо-согласие. В результате комиссия приняла решение разрешить администрации Кирова «осуществить закупку у единственного поставщика», так как случай является исключительным.

Нелишним будет отметить, что само по себе заседание было в чём-то уникальным. На нём присутствовали сразу пять заместителей председателя правительства Кировской области - Михаил Сандалов, Дмитрий Курдюмов, Андрей Маури, Юрий Терешков, Светлана Шумайлова. Кроме того, там были и министры финансов и экономического развития региона - Лариса Маковеева и Наталья Кряжева. Сам собой возникает закономерный во­прос: почему все эти высокопоставленные чиновники раньше не обсудили проблему? Ведь она возникла не вчера. Для чего потребовалось принимать специальные решения? Ведь можно было провести конкурс и сэкономить бюджетные деньги. Как бы то ни было, уже на следующий день губернатор Александр Соколов подписал соответствующее распоряжение, основанное на решении комиссии, и процесс был запущен.

Сейчас остается только гадать, нашлись бы желающие принять участие в торгах, чтобы получить выгодный и престижный контракт, или закупка у единственного поставщика состоялась бы в любом случае. Впрочем, если изучить данные о компании «АТЭКС» в открытых источниках, невольно начинаешь сомневаться, что она потянет такой объект. Согласно данным системы по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса «СПАРК-Интерфакс» и УФНС по Киров­ской области, компания, владельцем которой является Юрий Захаров (совладелец строительного холдинга «Железно». - Ред.), числится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как малое предприятие. Численность сотрудников, по данным СПАРК, составляет аж 10 человек. Причём по итогам 2021 года компания сработала себе в убыток более чем на 11 млн. рублей. То есть пять зампредов и два министра заседали и посчитали, что именно эта фирма сможет в сжатые сроки построить «под ключ» школу за 1,3 млрд. рублей? А может быть, все эти зампреды и министры надеются, что Юрий Захаров подключит к строительству свой основной актив - строительный холдинг «Железно», совладельцем которого также является известный в области аграрный олигарх Константин Гозман? Но почему нельзя было заключить госконтракт напрямую с «Железно»? Возможно, причиной поиска «обходных путей» являются льготы и преференции, на которые «АТЭКС» имеет право как малое предприятие? А может, дело в том, что в случае неисполнения контракта обанкротить мелкую фирму намного проще, чем строительный холдинг? Да и репутационных рисков никаких... Круг во­просов соответствует ситуации - информационная завеса. То ли шахер-махер, то ли такая манера заключения контрактов.

Впрочем, ответы на эти вопросы предстоит искать Генеральной прокуратуре и Следственному комитету России, куда были направлены официальные запросы депутатов кировского Заксобрания. По конфиденциальной информации, запрос поддержали и некоторые депутаты Госдумы.

Алексей Гатилов

(«Наша версия в Кировской и Нижегородской областях» - региональный проект общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»).