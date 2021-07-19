Яранское райпо уже не в первый раз поддержало местную экономику в условиях кризиса

Потребкооперация до сих пор остается ярким осколком советской эпохи. Конечно, не везде она сохранилась. Но даже там, где она осталась, ее самочувствие разное - от близкого к коме до вполне себе стабильного. Новые хозяйственные веяния, ползучая агрессия федеральных торговых сетей, низкая покупательная способность провинциального населения заметно отразились на ее состоянии.

И все же она живет. И не просто живет, а продолжает быть востребованной. Жители небольших деревень просто молиться на нее готовы. Кто, если не райпо, пошлет к ним автолавку? Кто побалует их не только товарами повседневного спроса, но и свежей выпечкой? Кто за небольшие деньги позволит отметить то или иное торжество? Только она - потребкооперация.

Одним из ярких примеров такой во­с­требованности со стороны населения выступает Яранское районное потребитель­ское общество, а попросту - Яранское райпо. Его уже многие годы возглавляет Ольга Романова. И пока нет сигналов, что оно утрачивает свои позиции на местном рынке. Скорее, напротив. Жители района говорят о его востребованности и важной социальной роли, которую выполняют его автолавки, доставляя товары в отдаленные деревни. Да и руководитель райпо оптимизма не теряет.

Более того, даже в самые сложные времена, каковыми было банкротство крупнейших районных предприятий в начале десятых или нынешние пандемийные ограничения, Яранское райпо использовало к своей выгоде. Впрочем, обо всем по порядку.

Устойчивость на фоне банкротств

Помню, как в 2013 году приехал я в Яранск. Причиной моего приезда стала акция в честь Дня Победы. И так уж случилось, что рядом с выставкой раритетных авто расположился передвижной прилавок, торговавший всякой вкусной снедью. Оказалось, накормить народ, который пришел на торжественное мероприятие, взялось Яранское райпо.

Как сказал тогда глава района Владимир Логинов, оно оказалось предприятием, поддержавшим район, его жителей в условиях полной «безнадеги», в которую их погрузил бизнесмен Николай Ганжела.

Напомним, что этот горе-предприниматель обанкротил крупнейшие в районе (да и во всей области) предприятия - комбинат молочных продуктов, спиртоводочный завод и хлебокомбинат, за что в 2014 году получил реальный срок с отсидкой в колонии.

Тысячи людей тогда остались без средств существования. Доведенные до отчаяния, они записали в 2011 году одно из первых обращений к Президенту РФ, которым тогда был Дмитрий Медведев. Можно назвать чудом, что оно не затерялось на просторах интернета и не было положено под сукно чиновниками. Наоборот, на него отреагировал сам глава государства, поручив разобраться в ситуа­ции полномочному представителю в Приволжском федеральном округе Григорию Рапоте и губернатору Кировской области Никите Белых.

Понятно, что реанимировать те предприятия, которые были «убиты» Ганжелой, они не смогли. Региональное руководство порекомендовало районной вла­сти в целях снятия социальной напряженности и снижения безработицы развивать малый бизнес. Но эти пожелания ситуацию кардинально не изменили. А потому, когда я приехал в Яранск, крупнейшим город­ским работодателем, по словам бывшего главы Яранского района Владимира Логинова, оказалось местное райпо.

И не только работодателем. Бывший депутат Яранской районной думы Денис Иконников вспоминает, что в тот период времени райпо было также в числе самых крупных налогоплательщиков, существенно пополнявших местный бюджет.

Сегодня райпо остаётся одним из самых крупных районных предприятий. В него входят и торговые точки (в том числе в сельской местности), и производственные цеха, и арендные площади, и даже гостиница. Кстати, нужно отметить, что не так давно (в прошлом году) одно из его подразделений выиграло грант. Средства использовали для приобретения необходимого оборудования.

Разнообразие видов деятельности, которыми занимается райпо, позволило объединению успешно маневрировать в рамках антиковидных ограничений.

Таким образом, Яранское райпо осталось, пожалуй, единственным успешным представителем потребкооперации на юге Кировской области.

Человек и его стратегия

В чем же залог такого успеха Яранского райпо? А он, как это водится, кроется в людях, которые там работают.

Я уже не раз замечал, что от личности, которая берется за то или иное дело, многое зависит. Есть даже соответствующая народная поговорка «та же мучка, да разные ручки». Если бы в своё время у руля колхозной власти не оказался бы Владимир Шулаев, продолжай он заниматься гаражом и автотехникой, то не было бы никакого знаменитого на всю область колхоза «Красное знамя». Не окажись в директорах Кировского молочного комбината Василия Сураева, и, кто знает, не постигла ли бы его судьба многих таких же комбинатов на территории области и страны.

Вот и в Яранском райпо к месту приш­лась Ольга Романова, которая является председателем райпо с 2008 года. Я не знаком с ней лично и не могу судить о ее человеческих качествах. Но уже одно то, что она так долго стоит во главе этого потребительского общества, говорит о ее недюжинных деловых талантах.

А ее рассказ о стратегических решениях, принятых в условиях коронавирусных ограничений, только подтверждает данный тезис.

«Очень большая доля в нашем пред­прия­тии принадлежит общественному питанию, а это школьные столовые, детские сады, кафе, - объясняла в прошлом году Ольга Романова. - Они оказались закрытыми, на предприятиях общественного питания у нас трудится почти сто человек. Мы постарались сохранить рабочие места. Одни уходили в отпуск без сохранения заработной платы, другие - брали оплачиваемый отпуск. Нашлись и те, кого мы переводили на другие места работы. Поэтому основной и самой важной проблемой у нас стала нехватка оборотных средств, что сказалось и на работе торговли. Цехам было не сладко, так как общепит выпал из производственного процесса. В результате уменьшилась выработка продукции и ее реализация. У нас не работали промышленные магазины и гостиница. Тогда мы сузили ассортимент товаров в магазинах, что противоестественно торговому замыслу, уделили больше внимания товарам первой необходимости».

Со слов Романовой, в райпо понимали, что объемы производства и продаж в общепите сократились, что нельзя ничего поделать. Тогда и началось активное продвижение собственной продукции ООО «Кондитер» и ООО «Хозяюшка» (подразделения райпо). Для ее реализации открыли три магазина. Сейчас это «Хлебная лавка» у хлебокомбината, магазин «Яранские пряники» в микрорайоне «Черемушки» и «Колобок» полно­стью торгуют фирменной продукцией Яранского райпо. Упор в работе был сделан на собственном производстве и замене на полках магазинов сторонней продукции собственной.

Данная стратегия себя оправдала.

Трудятся с удовольствием

Но руководитель, каким бы хорошим, креативным и талантливым он ни был, не смог бы сделать ничего, если б его не поддерживали другие сотрудники предприятия.

Местная газета даже опрос среди них проводила: «Почему вы работаете в потребительской кооперации?». И вот что люди отвечали.

Кондитер кондитерского цеха ООО «Хозяюшка» (подразделение райпо) Кристина Новокшонова: «Во время обучения в технологическом техникуме я проходила производственную практику в кондитерском цехе ООО «Хозяюшка». Мне очень понравился коллектив, радушие и доброжелательность старших коллег. И когда, после окончания техникума, мне предложили трудиться именно в кондитерском цехе, я не раздумывая со­г­ласилась. Ведь мне представляется возможность заниматься делом, которое я очень люблю!»

Бармен-официант кафе «Лакомка» Юлия Малышева: «А где ещё прикажете работать?! Я на предприятиях нашего райпо с 2008 года. Трудоустройство здесь официальное, есть полный социальный пакет, все отчисления работодателем производятся полностью и своевременно, заработная плата выплачивается вовремя и без задержек».

Заведующая магазином № 18 ООО «Кооператор» Ирина Смирнова: «Работаю в райпо уже довольно давно. За это время успела сродниться с предприятием. Когда только пришла, свой опыт и знания мне передавали старшие товарищи, сейчас - моя очередь делиться своими знаниями с молодыми. Я даже не представляю себя на другом месте».

Юрист Юрий Соколов: «Я пришёл на работу в потребкооперацию в ноябре 1999 года на должность юриста, сразу после окончания учебного заведения. Юрист предприятия занимается вопросами соблюдения законности в процессе работы, защитой прав и интересов предприятия, отслеживает и своевременно реагирует на все изменения в законодательстве. Моя работа - очень интересная и разноплановая. И она мне нравится. Ни разу не вставал вопрос о смене места работы».

Не берусь судить, насколько искренне говорили люди. Но то, что своими рабочими местами они дорожат - безусловно.

«Я горжусь коллективом и мне приятно работать с людьми, которые тебя понимают, - в свою очередь отметила Ольга Романова. - Каждый специалист у нас - личность, каждый имеет своё мнение, а мне это качество в людях нравится. Мы ведём обсуждения, спорим, и таким путём приходим к единому мнению; а общее решение все потом беспрекословно исполняют. В этом мне видится залог успеха предприятия».

Небесполезная социалка

Не только работники, но и сами жители Яранска и Яранского района за свое райпо готовы грудью биться. Потому что оно не обычное коммерческое предприятие.

В нем коммерция и рыночный подход к делу служат значимым социальным целям: снабжению населения товарами, сохранению и созданию рабочих мест. То есть всему, что создаёт условия для определённой социальной стабильности. Причём потребкооперация объединяет не только интересы своих работников, но и большого круга жителей района, пайщиков, перед которыми они ежегодно отчитываются, выполняя их наказы.

«В ходе собраний пайщиков сельские жители более активны, - поделилась своими впечатлениями от встреч в яранской глубинке председатель райпо Ольга Романова. - Основной их наказ - не закрывать магазины в сельской местности. У горожан больше выбора, они могут сходить в «Пятёрочку», «Магнит», в магазины «Звениговский» и другие. Для сельчан магазин - центр общес­твенной жизни. И мы стараемся идти им навстречу. Райпо, например, оказывает поддержку проектам местных инициатив, которые осуществляются в плане благоустройства сёл».

Поддерживает райпо сельских жителей и иным способом - закупает у них часть выращенного урожая. Этим самым пополняя их скудные семейные бюджеты. В этой связи нельзя не упомянуть, что райпо имеет планы открыть мини-завод консервированной продукции, который бы перерабатывал овощи. Так что при грамотном подходе и социальная функция способна приносить доход.

Как здесь не вспомнить, что еще недавно Яранское райпо не числилось в передовиках областной потребкооперации. Его обгоняли и Советское и Вятскополянское потребительские общества. Вот только они не смогли ничего противопоставить федеральным сетям. И влачат сегодня жалкое существование. А Яранск смог даже плохую ситуацию повернуть в свою пользу.

Иван ТРОФИМОВ.