«Взвейтесь кострами...» В Кировской области начали отмечать столетие пионерской организации

Фото: kirovpravda.ru

19 мая в России отметят столетие Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. Для многих наших граждан пионерия - не пустой звук, а этап формирования гражданственности, «весёлое пионерское детство», как любили говорить в советское время. И они с большой теплотой вспоминают свои пионерские годы.

Хотя, конечно, далеко не все относятся к этой детской организации положительно. Есть немало голосов, которые говорят, что нет нужды вытаскивать на свет «старый советский хлам», что «совковое» прошлое нам не нужно.

«Детские годы чудесные»

До праздничной даты еще почти месяц, но в Кировской области уже начали ее отмечать. В конце прошлой недели в кировской Диораме начала работу выставка «Честное пионерское». Значимость новой экспозиции подчеркнуло большое количество высокопоставленных гостей, пришедших на её открытие. Среди них был губернатор Игорь Васильев, заместитель председателя регионального правительства Андрей Маури, и. о. министра культуры Кировской области Алевтина Копылова и другие.

- Я сам был пионером, помню галстук, линейки в школе, традиции, летние лагеря, - поделился своими воспоминаниями на открытии выставки Игорь Васильев. - Мы с удовольствием отдыхали в них, пели песни под гитару у костра. Но также это был серьёзный воспитательный процесс, который невозможен в отрыве от образования. Эти же задачи стоят перед нами и сегодня. Нужно сохранять и приумножать воспитательные традиции пионерии, передавать их нашим детям.

По словам директора Кировского областного краеведческого музея Артёма Маркелова, в экспозиции представлена вся история пионерской организации на Вятке с момента ее основания в 1922 году до сегодняшнего дня, когда знамя пионерии подхватило Российское движение школьников.

- Здесь показаны различные этапы пионерского движения, так как его задачи со временем менялись, - подчеркнул директор музея. - Сначала пионеры активно занимались интернациональной работой, перед войной - отдавали много сил военной подготовке. Тогда же зародилось тимуровское движение. В годы Великой Отечественной - воевали наравне со взрослыми. В 70 - 80-е годы пионеры активно собирали металлолом. На металлургических заводах, в том числе в Омутнинске, были даже специальные пионерские плавки.

Все эти периоды пионерии показаны на стендах. На них и редкие архивные фотографии разных лет, и атрибутика, и документы, и значки, и галстуки, и знамёна. Всего на выставке 260 экспонатов, из них, по словам Артёма Маркелова, две трети - из фондов краеведческого музея. Оставшуюся треть предоставили партнеры.

Среди последних есть и вклад зампреда облправительства Андрея Маури. Он уже презентовал на «Вятской книге года» свою книгу «Пионерский значок (записки фалериста)», а сегодня она встречает посетителей выставки прямо у входа. Издание выполнено в подарочном варианте. Нашли свое место на стендах и значки, которые многие годы собирает Андрей Альбертович. На выставке их более 20-ти.

Особый колорит открытию выставки придавала трансляция старых пионерских песен. И как здесь было пройти мимо «Взвейтесь кострами, синие ночи…» - гимна пионерии 1920-х.

Помимо официальных лиц, на открытие выставки пришло немало людей, которые с большим теплом вспоминают свое пионерское детство. Но, безусловно, оживило и скрасило торжество присутствие детей - представителей Российского движения школьников. Их задорное исполнение песен стало настоящей изюминкой мероприятия. Они продемонстрировали преемственность поколений, важность того, что в «лихие девяностые», казалось бы, кануло в вечность, - объединения детей с целью воспитания у них важных для российского общества ценностей: патриотизма, дружбы, честности, гуманизма.

Есть на выставке, по словам лектора-экскурсовода Анны Крупиной, и особый уголок.

- Здесь у нас оформлена интерактивная зона, где можно примерить пионерский галстук, пионерскую пилотку, постучать в барабан, послушать сигналы горна и сделать яркую, красивую фотографию, - пояснила она.

Торжественное открытие экспозиции закончилось активным обменом мнениями и воспоминаниями присутствующих. Гости разошлись, но выставка продолжит свою работу до 10 июня.

Впрочем, празднование столетия пионерии не ограничится стенами Диорамы. Распоряжением правительства области, которое подписал его председатель Александр Чурин, создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых юбилею Всесоюзной пионерской организации. Подготовлена целая программа, приуроченная к его празднованию.

Инициативу проведения торжеств уже подхватил Дворец творчества - Мемориал. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» его сотрудники запустили онлайн-фотомарафон «Пионерия: связь времён и поколений». Будут и другие акции.

Вот только не нужно думать, что столь широкое празднование юбилея пионерии будет проводиться лишь в Кировской области. Торжества по этому поводу пройдут по всей стране.

Всё это лишний раз свидетельствует о том, что нынешнее российское государство всё-таки осознало важность воспитания детей через их организацию. И примером тому стало возникновение в 2016 году Российского движения школьников. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Красный галстук из Талицы

В заключение хотелось бы вкратце вспомнить, как и когда возникла пионерская организация в СССР в целом и на Вятке в частности.

История пионерии берёт своё начало в далёком 1921 году, когда была учреждена специальная комиссия по созданию новой детской организации: детей и подростков нужно было срочно привлекать к строительству светлого будущего. Участвовала в комиссии жена Владимира Ильича Ленина - Надежда Константиновна Крупская.

Детское объединение должно было совместить в себе все лучшие и светлые стороны скаутского движения, хотя позже об этой связи было не принято говорить. Более того, если вспомнить легендарную повесть Анатолия Рыбакова «Кортик», скауты и пионеры там не просто противостояли друг другу, а вели непримиримую войну.

В 1922 году Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании детских пионерских отрядов. Полугодом спустя Пятый Всероссийский съезд Российского коммунистического союза молодёжи постановил объединить все пионерские отряды в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака». После она стала носить имя В.И. Ленина.

Первые члены этой организации принимали участие в субботниках, работали в ячейках при заводах, помогали бороться с детской беспризорностью и неграмотностью. В 1940-е годы организовалось массовое тимуровское движение, благодаря героям знаменитой книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».

Пионерская организация в Вятке была создана летом 1922 года. Недалеко от села Талица собрались первые пионеры, чтобы зажечь костёр. Вокруг пылающего костра расположились мальчишки и девчонки в красных галстуках. Вожатый первого пионерского отряда коммунист Александр Волков говорил о том, как надо строить свою жизнь, чтобы быть верными делу рабочего класса.

Свою беседу он закончил призывом:

- Пионеры, к борьбе за дело рабочего класса будьте готовы!

- Всегда готовы! - дружно ответили десятки голосов.

Но это ещё было просто пионерское звено. Первый пионерский отряд создали в городе Вятке при клубе имени Карла Либкнехта. В него входили ребята, родители которых работали на разных предприятиях губернского центра.

Чуть позднее сборные отряды пионеров создавались и в других рабочих клубах. Одновременно пионерское движение началось и в детских домах. В сентябре 1922 года в Вятке было уже 200 пионеров.

В октябре 1923 года Пятый Всероссийский съезд комсомола утвердил законы пионеров и торжественное обещание. После этого пионерские отряды стали создаваться в уездных городах и посёлках губернии.

Как сказал Артём Маркелов, в фондах областного краеведческого музея хранятся воспоминания первых пионеров. Их нет на открывшейся выставке. Да им там и не место. Ведь воспоминания нужно читать, а не смотреть. Поэтому у всякого, кто хотел бы окунуться в атмосферу первых лет существования пионерских отрядов, есть повод навестить областной краеведческий музей.

Сергей СМОЛИН.