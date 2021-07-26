Взглянуть на Киров чужими глазами. По нашей области проехалась команда блогеров

Молодежный парламент при Государственной думе РФ придумал нестандартный ход, как повысить туристическую привлекательность регионов. Им был запущен проект «Путешествуем по России». В его рамках команда блогеров ездила по разным городам страны и рассказывала всем об их достоинствах.

В числе первых оказался и Киров. Его интернет-активисты посетили наряду с Санкт-Петербургом, Уфой, Псковом, Тулой и Хабаровском.

Продвигать в интернете

Не секрет, что сегодня многие, даже люди среднего возраста, привыкли получать информацию из интернета. Ролики в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», на Ютубе, других видеохостингах набирают подчас просмотров больше, чем аудитория некоторых телепрограмм. А мнения популярных блогеров котируются выше, чем оценки маститых специалистов. Такое время настало. Цифровая революция идет широким шагом по стране.

Но если еще два года назад подавляющее большинство туристических видео касалось зарубежных поездок, то после начала пандемии коронавируса ситуация изменилась. Границы закрылись, привычные места отдыха оказались недоступными. Потому насущным стал вопрос: а где может провести отпуск человек, если у него есть и деньги, и желание попутешествовать?

И тут-то все вспомнили, что Россия большая, что в ней много разных городов и весей, исторических мест и природных заповедников, курортов, санаториев и баз отдыха. Какие-то из них уже давно освоены любителями активного отдыха, а о каких-то мало что известно. К числу последних можно отнести и Кировскую область. Ведь, несмотря на активное продвижение нашего региона со стороны официальных структур и коммерческих фирм, туристический поток в Киров и другие вятские города прирастает слабо. Но это не значит, что потенциала у области нет.

Многочисленные победы на всероссийских конкурсах в сфере туризма доказывают, что Вятская земля может составить конкуренцию даже традиционным туристическим центрам, таким, как Москва, Санкт-Петербург, Казань и др. Есть у нас и красивая природа, и культурные достопримечательности, какими обладает далеко не каждый российский регион. Кстати, в связи с этим нельзя не вспомнить, что наши музеи обладают уникальной коллекцией работ русских авангардистов, посмотреть на которые люди едут даже из-за рубежа.

Может быть, благодаря большой активности всех кировских структур наша область вошла в число пилотных регионов, куда высадился блогерский десант из семи инстаграмщиков, совокупное число подписчиков у которых более пяти миллионов человек.

Все эти интернет-активисты прошли отбор на федеральном уровне и живут в разных городах России - в Москве, Московской и Саратовской областях, в Крыму, и даже на Украине.

Четыре дня, с 11 по 14 июля, эта команда провела в Кирове.

Каждый нашёл что-то для себя

Вятская земля встретила гостей хлебом-солью буквально у трапа самолета. Потом они направились в гостиницу «Центральная», где их приветствовали барыни в дымковских нарядах.

Знакомство с Кировом блогеры начали с исторического центра. Побывали в Музее истории шоколада «Криолло» и Музее истории мороженого «Aртико». Посетили пивной завод «Вятич», Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых и Детский космический центр.

На следующий день гости побывали в «Юркин-парке», на фабрике игрушек «Весна» и в компании «Рисуй светом». А к вечеру они переместились из гостиницы Four Elements (бывший отель «Хилтон», построенный компанией, которая, как тогда говорили, принадлежала экс-губернатору Никите Белых) в санаторий «Митино».

На третий день блогеров ждала экскурсия в новый кировский жилой комплекс «Ёлки-парк». Потом они поехали в Кирово-Чепецк, где смогли прокатиться по узкоколейке в Каринторф.

На всех отрезках пути каждый из них делился своими впечатлениями. В основном посредством фото и коротких видео. Хотя некоторые делились своими впечатлениями и письменно.

«Встреча в аэропорту и гостинице прошла на пять с плюсом! - оценила начало путешествия Евгения Подольская. - Мы заранее были настроены на насыщенную программу. Чувствовались ответственность, человечность и опыт со стороны организаторов блог-тура. А сюрпризы стали для нас визитной карточкой кировского гостеприимства».

«Сегодня утро в Кирове началось с иппотерапии, - написала Камила Конакбиева. - В вечной работе 24/7 нужно находить время для отдыха. Для меня конные прогулки - это великолепная эмоциональная встряска и разрядка от нервных перенапряжений в век информационных перегрузок».

«Посетили город Кирово -Чепецк, а именно - Каринскую узкоколейную железную дорогу, это объект культурного наследия, который находится в Каринторфе (населенный пункт), - поделилась впечатлениями Яна Крупко. - Вагончик полностью открытый, а внутри вагона скамейки, и, пребывая в маленьком тамбуре, прямо по ходу движения можно высунуться из вагончика. Мы снимали сторис, благодарность местным жителям, пытались даже заселфиться. Пейзаж за окном однообразный - лес, гаражи, дорога. Эффектное место лишь одно - мост через реку Чепцу и вид на водную гладь. Посетили музей железной дороги (депо), покатались на ручной дрезине, увидели, как реставрируется тепловоз ТУ2-189, посидела за рулём пожарной машины 1963 года, а также удалось посидеть в кабине и покрутить руль дрезины ПД1-781, 1972 года».

- Вятский край прекрасен! Эти три дня были такими насыщенными, что мне показалось - мы были здесь месяц. И сюда хочется вернуться, как к своим друзьям, потому что место становится родным там, где тебя ждут. Спасибо, что сделали наше путешествие таким интересным! - сказала на подведении итогов блогер из Москвы Анастасия Тукмачева.

А в заключение Максим Сергеев написал, отметив своих товарищей по путешествию: «Вы!!! Просто нереальные!!! Люблю вас. Я сохраню эти воспоминания - навсегда. Спасибо, Вятка!»

По результатам пребывания в Кирове блогеры записали видеоролик.

Под боком красоты не замечаем

Спустя несколько дней после завершения блог-тура «ВК» пообщался с амбассадором проекта «Путешествуем по России» - блогером Екатериной Величкиной.

- Вы живете в Москве?

- Да.

- Вы были где-нибудь, помимо Кирова?

- Конечно. Я вообще почти всю Россию объездила. На Камчатке была, в Новгороде. И еще много где. У меня есть что и есть с чем сравнивать.

- Если так, что вы назвали бы особенностью Кировской области?

- Начнем с того, что когда ты набираешь в интернете: «Киров», то ты практически ничего про него не можешь найти. А когда попадаешь сюда (в Кировскую область. - Ред.), то тебя удивляет, как много достопримечательностей в этом городе есть, это - раз, и, во-вторых, как много здесь успешных людей, выходцев из Кирова. Мы посещали разные бизнес-проекты. Так всё, что я там увидела, было для меня просто «вау».

Природа очень красивая. Даже трудно перечислить, собрать впечатления воедино. Просто, попадаешь в такое место, где тебе не только всё интересно, а ты задаешь себе вопрос: «А это правда город Киров?»

Тот же, допустим, «Сказочный лес» («Заповедник сказок», резиденция Кикиморы Вятской. - Ред.). Почему о нем люди не знают? Почему не знают мамы с детьми? Все говорят про Великий Устюг, но никто не говорит, что в Кирове есть такое место.

- Вы считаете, что наши туристические проекты плохо продвигаются в интернете?

- Конечно да. Мы даже это обсуждали с блогерами, когда подводили итоги тура. Нет в интернете тех маршрутов, где мы были. Они нигде не расписаны. А если бы мамочки с детьми знали, как можно увлекательно провести время в Кирове за три дня, то они бы с удовольствием сюда ездили.

- Какие у вас лично самые яркие впечатления оставила поездка?

- Очень понравился музей кукол (дымковской игрушки. -Ред.). Я считаю, что это наша история и нам есть чем гордиться. Есть на что посмотреть, есть о чём рассказать.

Большое впечатление произвел «Сказочный лес». Завод «Вятич». Я считаю, что девчонкам и мальчишкам посещать такие места интересно.

Когда заезжали в «Митино», отметила, насколько всё ухоженно, аккуратно. Но самое классное - с какой самоотдачей и любовью работают там люди.

Не могу не отметить парк с динозаврами («Юркин-парк». - Ред.). У нас, конечно, было мало времени, всё проходило в режиме «галопом по Европам». Но я представляю, как можно приехать туда семьей и основательно. У нас сейчас все в Турцию рвутся, но здесь можно отдохнуть не хуже. И домики отдельные есть, и бассейн.

И если бы раньше я знала о таком месте (как Киров. - Ред.), то с детьми с удовольствием бы сюда на месяц приехала. И отдохнуть, и поездить по разным местам, и посмотреть, и сходить на курсы по изготовлению дымковской игрушки. Только мы об этом не знаем.

Здесь есть чем наполниться. Во-первых, очень чисто, во-вторых, цивилизация, в-третьих, мы гуляли по очень красивым улицам, нам показывали красивые места, и их очень много. Тот человек, который ищет впечатлений, он их здесь найдет. Главное - знать, зачем ты едешь, на что хочешь смотреть.

Конечно, кое-кто из живущих в Кирове со скепсисом воспримет впечатления блогера из Москвы. Скажет: такое мнение сформировалось потому, что всё предоставлялось гостям «на халяву», что возили их только по лучшим местам, что встречающие старались не ударить лицом в грязь. Но кто сказал, что так не должно быть и с другими гостями Кирова, с обычными туристами? Кто думает, что развивать внутренний туризм можно только за счет одноразовых акций, а не за счет постоянного совершенствования обслуживания гостей города?

Может, стоит всем нам, живущим в Кирове, наконец-то перестать говорить о городе только плохое, отмечать недостатки - и обратить внимание, как много есть в нем хорошего?

Сергей СМОЛИН.