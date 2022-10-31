Взгляд со стороны. Разбираться с кировским ЖКХ приезжала специалист из Москвы
ЖКХ
На прошлой неделе нашу область посетила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.
«Главный ЖКХ-эксперт страны» - так назвали столичную гостью в кировском региональном штабе ОНФ и добавили: «Светлана Калинина известна своим непримиримым отношением к ЖКХ-беспределу и к мутным подрядчикам. Капремонт, благоустройство дворов и общественных пространств - любые вопросы ей по плечу! Светлана Викторовна уже объехала половину страны, после чего невероятным образом были решены десятки застарелых проблем».
Судя по словам самой Светланы Калининой, она имеет прямое отношение к тем «зеленым папкам», которыми пользуется Президент РФ Владимир Путин при проведении прямых линий. Именно в эти папки собираются жалобы из регионов страны. И на каждый из субъектов есть своя. Как сказала Светлана Калинина, по Кировской области она толстая.
Мнение московского эксперта тем более ценно, что Калинина, во-первых, взглянула на наши проблемы со стороны. Мы к ним привыкли и многого не замечаем. Во-вторых, она не просто активист ОНФ, а квалифицированный строитель, знакомый и с нормативной базой, и с практикой проведения строительных и ремонтных работ.
Отчёты и жизнь
Как выяснилось с самого начала, у Светланы Калининой на нашу область оказались большие планы. Собственно, они были сформированы теми жалобами, что поступили в Москву из нашего региона. Болевых точек только в Кирове оказалось так много, что полдня в напряженном графике московской гостьи было отдано областному центру. Потом состоялся выезд в Котельнич, а на следующий день - в Кирово-Чепецк.
Завершением визита, его финальной точкой стало совещание в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.
Нет нужды пошагово описывать все точки как в Кирове, так и в области, где она побывала. Остановимся на двух самых значимых проблемах, являющихся общими и для областного центра, и для районов. И первая из них касается аварийного жилья.
Если открыть сайт областного правительства, то складывается обманчивое впечатления общего благополучия в реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Приведу только пару-тройку цифр.
Как сообщает региональное правительство, в 2022 году из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья будет направлено 868 млн. рублей. Еще 1,6 млрд. рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2022 году в Кировской области планируется переселить 2300 человек в 27 муниципальных образованиях. На 10 мая 2022 года (более поздних данных нет) было переселено 154 человека из аварийных жилых помещений общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
Вот только, как это часто бывает, парадные отчеты и впечатляющие цифры имеют к реальным проблемам граждан весьма косвенное отношение. Именно этот факт вскрылся, когда член штаба ОНФ Светлана Калинина провела встречу с жильцами дома № 18 на Динамовском проезде. На нее, учитывая высокий статус московской гостьи, приехали и.о. главы кировской городской администрации Вячеслав Симаков, руководитель Госжилинспекции (ГЖИ) Кировской области Алёна Дудникова, замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Алексей Журавлёв и прочий чиновный люд.
Кто ж его снесёт, он же памятник
Проблемы, на которые жалуются жильцы этого кировского дома, с одной стороны, типичны, с другой - специфичны. Впрочем, что там к чему, судите сами.
Дом на Динамовском проезде относится к памятникам культурно-исторического наследия, а потому взят под охрану государства. Он был построен в XVIII веке, и тогда в нём располагались палаты духовной консистории и казначейской конторы. Позднее его использовали как временную резиденцию вятского епископа.
После Октябрьской революции 1917 года дом был занят исполкомом городского совета, губернским военным комиссариатом, потом - классами промышленно-экономического техникума, а затем приспособлен под жильё.
Вот только такая славная история малоутешительна для жильцов. Уже пятилетку они пишут жалобы во все инстанции: крыша течёт, балки гниют, потолки проседают, отопление подается с перебоями и т. д. и т. п.
Управляющие компании (а их за эти годы сменилось несколько) помочь им не могут. Какие-то меры они, конечно, принимают, но кардинально изменить ситуацию не в силах. Дом исторический - для проведения капитального ремонта нужна специальная лицензия, а ее у УК нет. Ее вообще имеют в нашей области единицы. К тому же и ремонт там - не ремонт совсем, а реставрация, которая требует совершенно других, гораздо более значительных финансовых ресурсов.
Признать дом аварийным нельзя: это же памятник культурно-исторического наследия. Так и приходится людям мириться с капелью с потолка и прочими неудобствами.
Не добавляет оптимизма и то, что в доме три квартиры муниципальные, а среди приватизированных есть такие, где жильцов всё устраивает.
Как выяснила после беседы с людьми Светлана Калинина, подавляющее большинство из них не готово выкладывать большие деньги на приведение дома в порядок. Да и нет у них таких средств.
ГЖИ тоже не в силах им помочь. Ее спецы выдали предписание УК и на этом «умыли руки». Впрочем, мы в «Вятском крае» уже не раз писали о бездеятельности этого органа власти, который задумывался как инструмент решения проблем граждан в их отношениях с управляющими компаниями, но таковым так и не стал. Вся его работа сводится к исполнению формальных процедур. Хотя даже это он делает спустя рукава, находя каждый раз какое-то оправдание своей импотенции.
И здесь следует сказать, что Светлана Калинина тоже обратила внимание на такую работу ГЖИ (точнее, на её почти полное отсутствие).
А ведь механизм решения проблем граждан, живущих в доме № 18 на Динамовском проезде, есть. По словам Калининой, администрация могла бы признать жилые помещения в доме аварийными, а после - выкупить квартиры у людей или расселить их по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Для этого нужно только провести экспертизу помещений, в том числе в упрощённом порядке.
Примерно такой же алгоритм может быть применен и к дому в Котельниче, который посетила Калинина. Его единственное (хотя и существенное) отличие от кировского собрата состоит в том, что это не памятник исторического значения. Обычный брусковой двухэтажный дом. Но его несущие конструкции уже исчерпали свои возможности, о чём свидетельствует рушащийся потолок в квартире, где живет многодетная семья.
Беспризорные парки
Еще одна проблема, которую могли бы решить муниципальные власти, но которая до сих пор никак не решается, - это ремонты общественных пространств: парков и скверов.
Светлана Калинина побывала в Кочуровском парке и нашла там массу нарушений. А ведь эту зону отдыха кировчан начали приводить в порядок еще в 2017 году. Она стала пионером в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Только за первый год на благоустройство парка потратили почти пятьдесят миллионов рублей. На следующий было выделено еще более 17 млн. И так продолжалось до последнего времени. Но парк всё равно не стал образцом эффективного вложения бюджетных средств. Площадки со скамейками имеют неправильный уклон, а сами скамейки не падают только потому, что их ножки утоплены в асфальт.
- Это какое-то кировское ноу-хау, - заметила Калинина. - Я с таким креплением скамеек, а, поверьте, я много где бывала, ещё нигде не сталкивалась.
Укладка тротуарной плитки тоже вызывает много вопросов. Подрядчик, видимо, экономил на ней как мог. Вот и получилось, что продолжением свежего покрытия является старое.
Есть претензии к детским игровым площадкам, которые находятся на территории парка. Покрытие под горками, лестницами и другими элементами не соответствует требованиям безопасности. Нет табличек о сертификации этих конструкций, о возрастных ограничениях. Все сооружения исписаны граффити. Да и вообще видно, что находятся без должного присмотра.
Консервация фонтана выполнена безобразно, без выдумки, без намека на эстетику. А ведь в Кирове, как заметила Калинина, есть немало творческих и одаренных дизайнеров, которые могли бы это сделать так, чтобы администрации не было стыдно перед кировчанами, которые гуляют в парке.
Ну и, наконец, в парке нет общественных туалетов, хотя по требованиям Роспотребнадзора их там должно быть, как минимум, два.
Большинство из указанных московским экспертом недостатков легко устранимы, и возникает вопрос, почему это до ее приезда не было сделано. Но есть и такие, что возможно исправить только путем проведения претензионной работы с подрядчиками и владельцами игрового оборудования.
Таким образом, из слов представителя штаба ОНФ можно сделать вывод, что проблемы Кочуровского парка кроются не в плохой работе тех, кто благоустаивал и благоустраивает эту площадку, а в головах чиновников, которые не находят времени следить за городским хозяйством. Значит, прав был профессор Преображенский, когда говорил, что «разруха не в клозетах, а в головах».
С аналогичным положением дел столкнулась Светлана Калинина и во время посещения Котельнича. Там городской сад, который ремонтируют уже пятилетку, вкладывая ежегодно по три миллиона рублей, находится в таком же запущенном состоянии.
Изменить отношение местных чиновников к вверенному им имуществу могло бы появление на официальных сайтах муниципалитетов специальной страницы с реестром парковых зон (что и так является обязательным), где было бы прописано, кто за них от лица администрации отвечает, сколько раз он проводил проверку, кто владелец установленного там оборудования, его спецификация и прочая информация.
Неутешительный итог
На итоговом заседании Светлана Калинина дала еще немало советов специалистам из разных ведомств, которые имеют отношение к ЖКХ и городскому благоустройству. Вот только в кулуарах после совещания прозвучало, что ее требования невыполнимы. А это значит, что бюрократический аппарат будет всячески препятствовать любым изменениям, которые способны впустить свежий ветер в его застойное болото.
Даже и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, которого пригласили на подведение итогов и усадили в президиум, просидел там минут пятнадцать, после чего встал, что-то буркнул в свое оправдание и покинул зал. Такое поведение недавно назначенного чиновника выглядело как прямая фронда приехавшему из Москвы специалисту. Хотя предлагала Калинина вполне здравые и очевидные вещи.
Еще до этого совещания московская гостья отметила, что в Кирове, с ее точки зрения, работают хорошие специалисты и в сфере управления, и в сфере проектирования, и в сфере городского дизайна, и в сфере строительства. И не просто хорошие, а к тому же дисциплинированные. Вот только координации между различными ведомствами нет. Люди в каждом из них нацелены не на результат, а на решение каких-то своих задач.
- Мониторинг деятельности муниципальных общественных комиссий (а я напомню, что их возглавляют главы муниципалитетов) показал, что в Кировской области они не работают, - подвела итог Светлана Калинина. - А ведь именно они должны «ходить везде своими ногами», всё видеть и выступать заказчиком по вопросам создания комфортной, безопасной и качественной городской среды. Мы надеялись, что в их состав войдут не только специалисты из администраций, но и представители других ведомств - ГИБДД, МЧС, прокуратуры, что будет комплексная работа. Но здесь я этого не вижу. Зато наблюдаю обратную картину, как в басне Крылова, «когда в товарищах согласья нет». И на это должны обратить внимание в министерстве внутренней политики области. Положение нужно срочно исправлять.
Трудно не согласиться с московской гостьей. Вот только пока видно, что все ее благие пожелания так и зависли в воздухе. «Команда Соколова» (в которую входит и покинувший совещание Владимир Климентовский) создать видимость бурной деятельности способна (как это было, например, на этой неделе в пос. Заря Опаринского района, где пообещали за сутки устранить недостатки в котельной, но тепло в дома так и не дали), а вот показать результат пока не может.
Иван ТРОФИМОВ.
P.S. Не успела Светлана Калинина сесть в поезд, уходящий из Кирова, как городская администрация уже отчиталась об устранении недостатков, которые были выявлены экспертом ОНФ в Кочуровском парке. Не прошло и суток с ее посещения этой площадки.
- С детских и спортивных площадок стёрли надписи, к горкам и качелям привезли песок. Скамейки покрасили и привели в порядок ливневую канализацию. Для этого пришлось в том числе переложить брусчатку. Мы благодарим представителей Ленинского теруправления за оперативную работу, - сообщила руководитель областного исполкома ОНФ Валерия Черемисинова.
Остается только задать риторический вопрос: неужели для того, чтобы городские чиновники открыли глаза и привели в порядок наши общественные территории, нужно приехать кому-то из федерального центра и указать на очевидные безобразия?
Впрочем, иногда стимулирование местных чиновников со стороны приносит обратный эффект. Из серии «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Именно так произошло в Кирово-Чепецке после визита туда Калининой. Попытка облагородить детскую площадку, на плохое состояние которой указала эксперт, обернулась потеками и брызгами свежей краски повсюду. Перестарались, можно сказать.
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