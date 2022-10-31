Взгляд со стороны. Разбираться с кировским ЖКХ приезжала специалист из Москвы

На прошлой неделе нашу область посетила член Цен­трального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина.

«Главный ЖКХ-эксперт страны» - так назвали столичную гостью в кировском ре­гиональном штабе ОНФ и добавили: «Светлана Калинина известна своим непримиримым отношением к ЖКХ-беспределу и к мутным подрядчикам. Капремонт, благоустройство дворов и общественных пространств - любые вопросы ей по плечу! Светлана Викторовна уже объехала половину страны, после чего невероятным образом были решены десятки застарелых проблем».

Судя по словам самой Светланы Калининой, она имеет прямое отношение к тем «зеленым папкам», которыми пользуется Президент РФ Владимир Путин при проведении прямых линий. Именно в эти папки собираются жалобы из регионов страны. И на каждый из субъектов есть своя. Как сказала Светлана Калинина, по Кировской области она толстая.

Мнение московского эксперта тем более ценно, что Калинина, во-первых, взглянула на наши проблемы со стороны. Мы к ним привыкли и многого не замечаем. Во-вторых, она не просто активист ОНФ, а квалифицированный строитель, знакомый и с нормативной базой, и с практикой проведения строительных и ремонтных работ.

Отчёты и жизнь

Как выяснилось с самого начала, у Светланы Калининой на нашу область оказались большие планы. Собственно, они были сформированы теми жалобами, что поступили в Москву из нашего региона. Болевых точек только в Кирове оказалось так много, что полдня в напряженном графике московской гостьи было отдано областному центру. Потом состоялся выезд в Котельнич, а на следующий день - в Кирово-Чепецк.

Завершением визита, его финальной точкой стало совещание в министерстве строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области.

Нет нужды пошагово описывать все точки как в Кирове, так и в области, где она побывала. Остановимся на двух самых значимых проблемах, являющихся общими и для областного центра, и для районов. И первая из них касается аварийного жилья.

Если открыть сайт областного правительства, то складывается обманчивое впечатления общего благополучия в реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Приведу только пару-тройку цифр.

Как сообщает региональное правительство, в 2022 году из областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилья будет направлено 868 млн. рублей. Еще 1,6 млрд. рублей выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Всего в 2022 году в Кировской области планируется переселить 2300 человек в 27 муниципальных образованиях. На 10 мая 2022 года (более позд­них данных нет) было переселено 154 человека из аварийных жилых помещений общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

Вот только, как это часто бывает, парадные отчеты и впечатляющие цифры имеют к реальным проблемам граждан весьма косвенное отношение. Именно этот факт вскрылся, когда член штаба ОНФ Светлана Калинина провела встречу с жильцами дома № 18 на Динамовском проезде. На нее, учитывая высокий статус москов­ской гостьи, приехали и.о. главы кировской город­ской администрации Вячеслав Симаков, руководитель Госжилинспекции (ГЖИ) Кировской области Алёна Дудникова, замминистра строительства, энергетики и ЖКХ Алексей Журавлёв и прочий чиновный люд.

Кто ж его снесёт, он же памятник

Проблемы, на которые жалуются жильцы этого кировского дома, с одной стороны, типичны, с другой - специфичны. Впрочем, что там к чему, судите сами.

Дом на Динамовском проезде относится к памятникам культурно-исторического наследия, а потому взят под охрану государства. Он был построен в XVIII веке, и тогда в нём располагались палаты духовной консистории и казначей­ской конторы. Позднее его использовали как временную резиденцию вятского епископа.

После Октябрьской революции 1917 года дом был занят исполкомом городского совета, губернским военным комиссариатом, потом - классами промышленно-экономического техникума, а затем приспособлен под жильё.

Вот только такая славная история малоутешительна для жильцов. Уже пятилетку они пишут жалобы во все инстанции: крыша течёт, балки гниют, потолки проседают, отоп­ление подается с перебоями и т. д. и т. п.

Управляющие компании (а их за эти годы сменилось несколько) помочь им не могут. Какие-то меры они, конечно, принимают, но кардинально изменить ситуацию не в силах. Дом исторический - для проведения капитального ремонта нужна специальная лицензия, а ее у УК нет. Ее вообще имеют в нашей области единицы. К тому же и ремонт там - не ремонт совсем, а реставрация, которая требует совершенно других, гораздо более значительных финансовых ресурсов.

Признать дом аварийным нельзя: это же памятник культурно-исторического наследия. Так и приходится людям мириться с капелью с потолка и прочими неудобствами.

Не добавляет оптимизма и то, что в доме три квартиры муниципальные, а среди приватизированных есть такие, где жильцов всё устраивает.

Как выяснила после беседы с людьми Светлана Калинина, подавляющее большинство из них не готово выкладывать большие деньги на приведение дома в порядок. Да и нет у них таких средств.

ГЖИ тоже не в силах им помочь. Ее спецы выдали предписание УК и на этом «умыли руки». Впрочем, мы в «Вятском крае» уже не раз писали о бездеятельности этого органа власти, который задумывался как инструмент решения проблем граждан в их отношениях с управляющими компаниями, но таковым так и не стал. Вся его работа сводится к исполнению формальных процедур. Хотя даже это он делает спустя рукава, находя каждый раз какое-то оправдание своей импотенции.

И здесь следует сказать, что Светлана Калинина тоже обратила внимание на такую работу ГЖИ (точнее, на её почти полное отсутствие).

А ведь механизм решения проблем граждан, живущих в доме № 18 на Динамовском проезде, есть. По словам Калининой, администрация могла бы признать жилые помещения в доме аварийными, а после - выкупить квартиры у людей или расселить их по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Для этого нужно только провести экспертизу помещений, в том числе в упро­щённом порядке.

Примерно такой же алгоритм может быть применен и к дому в Котельниче, который посетила Калинина. Его единственное (хотя и существенное) отличие от кировского собрата состоит в том, что это не памятник исторического значения. Обычный брусковой двухэтажный дом. Но его несущие конструкции уже исчерпали свои возможности, о чём свидетельствует рушащийся потолок в квартире, где живет многодетная семья.

Беспризорные парки

Еще одна проблема, которую могли бы решить муниципальные власти, но которая до сих пор никак не решается, - это ремонты общественных пространств: парков и скверов.

Светлана Калинина побывала в Кочуровском парке и нашла там массу нарушений. А ведь эту зону отдыха кировчан начали приводить в порядок еще в 2017 году. Она стала пионером в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Только за первый год на благоустройство парка потратили почти пятьдесят миллионов рублей. На следующий было выделено еще более 17 млн. И так продолжалось до последнего времени. Но парк всё равно не стал образцом эффективного вложения бюджетных средств. Площадки со скамейками имеют неправильный уклон, а сами скамейки не падают только потому, что их ножки утоплены в асфальт.

- Это какое-то кировское ноу-хау, - заметила Калинина. - Я с таким креплением скамеек, а, поверьте, я много где бывала, ещё нигде не сталкивалась.

Укладка тротуарной плитки тоже вызывает много вопросов. Подрядчик, видимо, экономил на ней как мог. Вот и получилось, что продолжением свежего покрытия является старое.

Есть претензии к детским игровым площадкам, которые находятся на территории парка. Покрытие под горками, лест­ницами и другими элементами не соответствует требованиям безопасности. Нет табличек о сертификации этих кон­струкций, о возрастных ограничениях. Все сооружения исписаны граффити. Да и вообще видно, что находятся без должного присмотра.

Консервация фонтана выполнена безобразно, без выдумки, без намека на эстетику. А ведь в Кирове, как заметила Калинина, есть немало творческих и одаренных дизайнеров, которые могли бы это сделать так, чтобы администрации не было стыдно перед кировчанами, которые гуляют в парке.

Ну и, наконец, в парке нет общественных туалетов, хотя по требованиям Роспотребнадзора их там должно быть, как минимум, два.

Большинство из указанных московским экспертом недостатков легко устранимы, и возникает вопрос, почему это до ее приезда не было сделано. Но есть и такие, что возможно исправить только путем проведения претензионной работы с подрядчиками и владельцами игрового оборудования.

Таким образом, из слов представителя штаба ОНФ можно сделать вывод, что проблемы Кочуровского парка кроются не в плохой работе тех, кто благоустаивал и благоустраивает эту площадку, а в головах чиновников, которые не находят времени следить за городским хозяйством. Значит, прав был профессор Преображенский, когда говорил, что «разруха не в клозетах, а в головах».

С аналогичным положением дел столкнулась Светлана Калинина и во время посещения Котельнича. Там городской сад, который ремонтируют уже пятилетку, вкладывая ежегодно по три миллиона рублей, находится в таком же запущенном состоянии.

Изменить отношение местных чиновников к вверенному им имуществу могло бы появление на официальных сайтах муниципалитетов специальной страницы с реестром парковых зон (что и так является обязательным), где было бы прописано, кто за них от лица администрации отвечает, сколько раз он проводил проверку, кто владелец установленного там оборудования, его спецификация и прочая информация.

Неутешительный итог

На итоговом заседании Светлана Калинина дала еще немало советов специалистам из разных ведомств, которые имеют отношение к ЖКХ и городскому благоустройству. Вот только в кулуарах после совещания прозвучало, что ее требования невыполнимы. А это значит, что бюрократический аппарат будет всячески препятствовать любым изменениям, которые способны впустить свежий ветер в его застойное болото.

Даже и.о. министра строительства, энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, которого пригласили на подведение итогов и усадили в президиум, просидел там минут пятнадцать, после чего встал, что-то буркнул в свое оправдание и покинул зал. Такое поведение недавно назначенного чиновника выглядело как прямая фронда приехавшему из Москвы специалисту. Хотя предлагала Калинина вполне здравые и очевидные вещи.

Еще до этого совещания московская гостья отметила, что в Кирове, с ее точки зрения, работают хорошие специалисты и в сфере управления, и в сфере проектирования, и в сфере городского дизайна, и в сфере строительства. И не просто хорошие, а к тому же дисциплинированные. Вот только координации между различными ведомствами нет. Люди в каждом из них нацелены не на результат, а на решение каких-то своих задач.

- Мониторинг деятельности муниципальных общественных комиссий (а я напомню, что их возглавляют главы муниципалитетов) показал, что в Кировской области они не работают, - подвела итог Светлана Калинина. - А ведь именно они должны «ходить везде своими ногами», всё видеть и выступать заказчиком по вопросам создания комфортной, безопасной и качественной городской среды. Мы надеялись, что в их состав войдут не только специалисты из администраций, но и представители других ведомств - ГИБДД, МЧС, прокуратуры, что будет комплексная работа. Но здесь я этого не вижу. Зато наблюдаю обратную картину, как в басне Крылова, «когда в товарищах согласья нет». И на это должны обратить внимание в министерстве внутренней политики области. Положение нужно срочно исправлять.

Трудно не согласиться с московской гостьей. Вот только пока видно, что все ее благие пожелания так и зависли в воздухе. «Команда Соколова» (в которую входит и покинувший совещание Владимир Климентовский) создать видимость бурной деятельности способна (как это было, например, на этой неделе в пос. Заря Опаринского района, где пообещали за сутки устранить недостатки в котельной, но тепло в дома так и не дали), а вот показать результат пока не может.

Иван ТРОФИМОВ.

P.S. Не успела Светлана Калинина сесть в поезд, уходящий из Кирова, как городская администрация уже отчиталась об устранении недостатков, которые были выявлены экспертом ОНФ в Кочуровском парке. Не прошло и суток с ее посещения этой площадки.

- С детских и спортивных площадок стёрли надписи, к горкам и качелям привезли песок. Скамейки покрасили и привели в порядок ливневую канализацию. Для этого пришлось в том числе переложить брусчатку. Мы благодарим представителей Ленинского теруправления за оперативную работу, - сообщила руководитель областного исполкома ОНФ Валерия Черемисинова.

Остается только задать риторический вопрос: неужели для того, чтобы городские чиновники открыли глаза и привели в порядок наши общественные территории, нужно приехать кому-то из федерального центра и указать на очевидные безобразия?

Впрочем, иногда стимулирование местных чиновников со стороны приносит обратный эффект. Из серии «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». Именно так произошло в Кирово-Чепецке после визита туда Калининой. Попытка облагородить детскую площадку, на плохое состояние которой указала эксперт, обернулась потеками и брызгами свежей краски повсюду. Перестарались, можно сказать.