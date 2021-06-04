Высевай и высаживай вятское! Ваше мнение!
ОБЩЕСТВО
Ученые федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н. Рудницкого вывели четыре новых сорта сельскохозяйственных культур. Это среднеспелый сорт полевого гороха «Вятич», сорт ячменя «Боярин», сорт лука-шалота «Надежный» и сорт смородины «Ариэль».
Сорта адаптированы к длинному световому дню и перепадам температуры, устойчивы к вредителям, высокоурожайны. На их создание ушло около 15 лет.
Работы ведутся в рамках госзадания на бюджетные средства. Поскольку в Кировской области нет промышленного садоводства, селекционеры в большей степени ориентированы на садоводов-любителей. Ученые уверяют, что спрос на новые сорта высок.
«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы в огороде высаживаете сорта, выведенные в кировском центре им. Рудницкого?
- Да, они более приспособлены к нашему климату
- Я не обращаю внимание на место выведения сорта
- У меня нет огорода
Голосуйте на сайте «ВК»!
Подведем итоги прошлого опроса
Фото: progorod43.ru
1 июня открывается первая смена в летних детских оздоровительных лагерях.
- В 2021 году в Кировской области планируют открыться 464 организации отдыха и оздоровления, 22 из них загородные лагеря, в них отдохнут свыше 56 тысяч детей, - сообщила замминистра спорта и молодежной политики региона Юлия Назарова. - Контрольно-надзорными органами проверены более 95% лагерей. На объектах отдыха и оздоровления будет принят полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.
Организованный летний отдых в этом году стал еще популярнее благодаря компенсации части цены путевки в лагерь из федерального бюджета.
Однако, судя по опросу ресурса «Авито услуги», примерно 35% родителей намерены отправить детей на лето в деревню или на дачу.
«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:
Вы отправляете этим летом ребенка в оздоровительный лагерь?
- Да, детям полезен активный летний отдых – 29 голос (60.4%)
- Нет, эпидемия COVID еще не закончилась – 12 голос (25.0%)
- Мой ребенок едет в деревню к бабушке – 7 голос (14.6%)
Статью «Детский летний отдых с кешбеком» читайте в субботнем номере «Вятского края»
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