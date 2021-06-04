Высевай и высаживай вятское! Ваше мнение!

Ученые федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н. Рудницкого вывели четыре новых сорта сельскохозяйственных культур. Это среднеспелый сорт полевого гороха «Вятич», сорт ячменя «Боярин», сорт лука-шалота «Надежный» и сорт смородины «Ариэль».

Сорта адаптированы к длинному световому дню и перепадам температуры, устойчивы к вредителям, высокоурожайны. На их создание ушло около 15 лет.

Работы ведутся в рамках госзадания на бюджетные средства. Поскольку в Кировской области нет промышленного садоводства, селекционеры в большей степени ориентированы на садоводов-любителей. Ученые уверяют, что спрос на новые сорта высок.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы в огороде высаживаете сорта, выведенные в кировском центре им. Рудницкого?

- Да, они более приспособлены к нашему климату

- Я не обращаю внимание на место выведения сорта

- У меня нет огорода

Голосуйте на сайте «ВК»!

Подведем итоги прошлого опроса

Фото: progorod43.ru

1 июня открывается первая смена в летних детских оздоровительных лагерях.

- В 2021 году в Кировской области планируют открыться 464 организации отдыха и оздоровления, 22 из них загородные лагеря, в них отдохнут свыше 56 тысяч детей, - сообщила замминистра спорта и молодежной политики региона Юлия Назарова. - Контрольно-надзорными органами проверены более 95% лагерей. На объектах отдыха и оздоровления будет принят полный комплекс санитарно-эпидемиологических мер.

Организованный летний отдых в этом году стал еще популярнее благодаря компенсации части цены путевки в лагерь из федерального бюджета.

Однако, судя по опросу ресурса «Авито услуги», примерно 35% родителей намерены отправить детей на лето в деревню или на дачу.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы отправляете этим летом ребенка в оздоровительный лагерь?

- Да, детям полезен активный летний отдых – 29 голос (60.4%)

- Нет, эпидемия COVID еще не закончилась – 12 голос (25.0%)

- Мой ребенок едет в деревню к бабушке – 7 голос (14.6%)

Статью «Детский летний отдых с кешбеком» читайте в субботнем номере «Вятского края»