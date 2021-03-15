Высаживать детей запрещается! В Кировской области начали работать новые правила проезда

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Ни кондуктор, ни контролёр больше не имеют права потребовать у не оплатившего проезд ребёнка покинуть салон автобуса.

24 февраля 2021 года Президент России В.В. Путин подписал изменения в «Устав автомобильного транспорта и город­ского наземного электрического транспорта», одним из которых стал запрет высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без сопровождения совершеннолетних лиц. При этом если взрослые с детьми не оплатили проезд, то они должны покинуть транспорт на ближайшей остановке.

А на следующий день, 25 февраля, кировчанин рассказал в соцсети, что около 19-30 в посёлке Садаковском его 12-летняя дочь села в автобус 33-го маршрута. Однако девочке не хватило одного рубля на проезд, и кондуктор высадила её на остановке у ледового дворца.

«У ребёнка, как оказалось, ещё и телефон разрядился, и вот что ему делать? Ребёнок живет в Коминтерне. Ну что, совсем жалости нет? Не взрослого человека же, а дитя. Девочка в темноте с разряженным телефоном высажена без всякой жалости. Я не хочу это так оставлять», - написал мужчина в паблике «Злой кировчанин».

Прокуратура начала проверку по этому факту и признала законным возбуждение уголовного дела в отношении кондуктора автобуса маршрута № 33. По информации ведомства, речь идёт о статье УК РФ «Оставление в опасности».

И это, увы, не единичный случай. Осенью 2019 года в Брянске кондуктор высадила 12-летнюю девочку, у которой закончились средства на транспортной карте. Школьница прошла пешком около трёх километров.

Минувшей осенью в Южно-Сахалинске кондуктор выгнала из автобуса школьника, по­сле чего мальчик потерялся. Ученик начальной школы на общественном транспорте возвращался домой после тренировки. По дороге ребенок уснул и проехал свою остановку. На конечном остановочном пункте кондуктор заставила мальчика покинуть салон транспортного средства, так как по инструкции нельзя совершать разворот с пассажирами. Автобус вернулся на маршрут, однако ни­кто из взрослых не проследил, вернулся ли ребенок в салон. Тревогу забили родители, когда мальчик вовремя не появился дома и они не смогли до него дозвониться.

17 февраля в Смоленске водитель маршрутного такси высадил несовершеннолетнего мальчика, так как не смог дать ему сдачу с 500 рублей. При этом температура воздуха на улице составляла около 17 градусов мороза.

18 февраля в Волгограде у двенадцатилетнего мальчика не сработала транспортная карта «Волна», у которой закончился срок действия. Кондуктор высадила его из автобуса, и школьнику пришлось идти четыре остановки по морозу. В Волгограде было минус 14.

4 марта в Орске кондуктор троллейбуса высадила на мороз одиннадцатилетнего безбилетника. Мальчик не смог заплатить за проезд, так как на его проездной карте не хватило денег. Оказавшийся на улице школьник пешком шел два часа до дома.

Вернемся на Вятку. Прокуратура выявила нарушения в работе кирово-чепецкого перевозчика ООО «К-Ч ПТП-1»: 11 января в 16-40 из автобуса № 103, следовавшего по маршруту Кирово-Чепецк - Киров, высадили шестнадцатилетнего подростка в 26-градусный мороз. Он сел в автобус у Перекопа и собирался добраться до Дома культуры в Нововятске. По непонятной причине оплата по банковской карте не прошла. Проблему решил звонок матери молодого человека в транспортное предприятие. «Спасибо женщине, которая ответила на телефон и сказала, что эту ситуацию не оставит без контроля, кондуктор будет наказан, а сын чтобы садился на следующий автобус и его довезут», - эмоционально рассказала мама в социальных сетях.

Этот инцидент прокомментировал руководитель АО «Автотранспортное предприятие» Денис Пырлог: «Со стороны администрации города было письмо о недопустимости высаживать детей. И на федеральном уровне в прошлом году вносился законопроект, но, по-моему, он еще не одобрен. К таким кондукторам должны применяться самые жест­кие меры».

И вот 7 марта закон вступил в силу. «С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья. Ситуация, подобная недавнему случаю в Кировской области, когда девочку двенадцати лет поздно вечером в двадцатиградусный мороз кондуктор высадил из автобуса, не должна повториться», - отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Однако не все согласны с нововведением. Еще при обсуждении законопроекта первый зампред комитета Госдумы РФ по транспорту Виталий Ефимов расценил его как учреждение «бесплатного проезда для подростков», который будет оплачиваться из бюджета. Если водитель или кондуктор высаживают ребенка на мороз, можно применять ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», санкции по которой варьируются от штрафа в размере 80 тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года, считает депутат. «Норма влечет правовой нигилизм со стороны указанной категории граждан», - сообщалось в заключении комитета по транспорту. «Если принять закон в таком виде, то мы получим группы асоциальных подростков, которые ездят бесплатно, высадить их будет невозможно даже летом в черте города», - говорил при обсуждении законопроекта член об­щественного совета при Мин­трансе РФ Кирилл Янков.

Перевозчики считают, что закон о запрете высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет требует дополнения в виде подзаконных актов на уровне региона. К примеру, стоит предусмотреть и ответственность родителей, которые не дают детям деньги на проезд и не заботятся об их безопасности.

Анастасия Четвергова.

Подготовлено по материалам СМИ.