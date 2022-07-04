Выборы без выбора? Определились кандидаты на пост губернатора Кировской области

Все знают, что в этом году в Кировской области пройдут выборы главы региона. Основной круг лиц, которые будут в сентябре претендовать на это место, уже определился. К списку, существующему на данный момент, могут еще добавиться один-два человека, но общую картину они уже не изменят.

Безусловным фаворитом губернаторской гонки является врио главы региона Александр Соколов. Несмотря на некую хаотичность его первых шагов по Вятской земле, на откровенный популизм некоторых заявлений, он пока самый главный претендент на высший областной пост. В том числе и потому, что назначен в Киров президентом Владимиром Путиным. А решения последнего имеют очень большой, если не решающий, вес среди российского населения, о чём свидетельствуют регулярные замеры общественного мнения.

Александр Соколов - не только выдвиженец Президента РФ. Его кандидатура поддержана «Единой Россией», которая до сих пор остается самой влиятельной и имеющей огромный админи­стративный ресурс политической силой.

В Кировской области, учитывая итоги последних выборов в Заксобрание, конкуренцию Соколову мог бы составить представитель «Справедливой России», но не составит. В региональном отделении имеет место внутренний раздрай. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что ряды эсеров покинула наследница «молочных миллионов» Надежда Сураева (она перешла к «жириновцам», что, несомненно, усилит позиции этой партии, изрядно пошатнувшиеся после смерти ее бессменного лидера). Может, потому мест­ное отделение эсеров решило воздержаться от участия в губернаторской гонке и не выдвигать своего кандидата.

Выборы нового главы региона могли бы стать конкурентными, если бы в них от ЛДПР принял участие, например, Владимир Костин. За время своего депутатства в Законодательном собрании области он успел снискать авторитет у вятского населения. Вот только он на выборы не пойдет.

Высший совет ЛДПР и делегаты региональной конференции решили, что оппозицию представителю «Единой России» должен составить координатор регионального отделения партии Владимир По­нарьев. Последний, несмотря на то что имеет мандат област­ного депутата, почти совсем не известен вятской публике, и в этих условиях его выдвижение больше похоже на «слив» выборов партией наследников Жириновского.

И даже Сергей Мамаев, руководитель областного отделения КПРФ, для которого каждые такие выборы сродни постоянному присутствию Зюганова в числе кандидатов на пост Президента РФ, рассчитывать на победу не может. Это доказывают результаты всех без исключения губернаторских выборов послед­них лет. Да, многие жители Кировской области, которую еще недавно относили к так называемому красному поясу, по-прежнему готовы голосовать за компартию, за социалистический выбор, за левые идеи, но лично Мамаеву победу не дадут. Может быть, устали от одного и того же персонажа и жаждут увидеть новые, молодые лица на левом фланге. А может, свою роль играют некоторые негативные личные качества Мамаева, хорошо известные жителям области.

«Первый коммунист области» не раз «сдавал» людей, которые его поддерживали. Наиболее известны его конфликты с Дмитрием Русских (сегодня возглавляет фракцию «Справедливая Россия» в областном Законодательном собрании) и Леонидом Сандаловым (перешел к «Коммунистам России»).

Запятнал себя Мамаев, как считают некоторые мест­ные эксперты, и неко­гда близкими отношениями с вице-губернатором Киров­ской области Андреем Плитко, ныне обвиняемом во взяточничестве и махинациях с лесом. А ведь именно Сергей Мамаев в свое время нахваливал работу вице-губернатора как раз в лесной сфере.

Подозревает вятская публика Сергея Мамаева и в торговле местами в партийном списке на выборах в региональный парламент. Именно так некоторыми было воспринято приобретение первым секретарем обкома КПРФ нового «Лексуса» почти сразу же после прошлогодних выборов в Заксобрание.

И это лишь малая часть того негативного шлейфа, который тянется за данным персонажем. С учетом такового говорить о серьезной конкуренции, которую он сможет составить Алексан­дру Соколову, несмотря на всю традиционную риторику «главного коммуниста», просто смешно.

Еще один партийный вы­движенец на высший региональный пост, на этот раз от местного отделения «Родины», - Фёдор Лугинин, - противостоять президент­скому выдвиженцу тоже не сможет. Во-первых, позиции этой партии в Кировской области крайне слабые. А во-вторых, у братьев Лугининых (Фёдора и Григория) также присутствует негативный «бэкграунд» в виде их связей с некими нечисто­плотными лесными бизнесменами.

Самое смешное, что на выборы главы регона в порядке самовыдвижения за­явился известный вятский персонаж - юрист Антон Долгих. Он, так же как и Сергей Мамаев, является постоянным участником разного рода выборов. Из-за своих амбиций он сменил уже не одну политическую партию, что, кстати, указывает на отсутствие у него каких-либо политических взглядов. Да и к его деятельности в качестве юриста у ряда кировчан были в свое время серьезные претензии. Зато Долгих очень любит делать скандальные заявления, что, собственно, и принесло ему известность в опре­деленных кругах. Но даже в последних к нему серьезно не относятся. И уж точно он не сможет составить достойную конкуренцию Александру Соколову.

На этом фоне наличие (а уж тем паче - отсутствие) выдвиженцев от других политических партий - «Коммунистов России» или «Новых людей» - роли никакой не играет. Нет там известных личностей, способных перетащить электорат на свою сторону.

Таким образом, выборы нового главы области уже сегодня многие считают вопросом решённым. Александру Соколову можно даже сильно не напрягаться, чтобы получить большинство уже в первом туре. Препятствий для этого нет никаких. Если, конечно, за оставшийся до выборов срок не произойдет чего-то из ряда вон выдающегося, что кардинально изменит расклад сил.

Иван ТРОФИМОВ.