Вторая волна пошла. В Кировской области продолжается вакцинация от коронавируса

С 7 декабря в Кировской области началась запись на прививку от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник V» (200 доз) поступила в регион 11 декабря. И уже на следующий день открылись прививочные пункты. Потом ее прислали еще раз. В результате было получено 900 доз. Прошли вакцинацию (по данным на 18 декабря) 840 жителей области.

Однако желающих защитить себя от ковида оказалось больше, чем поступило вакцины. Только за первые два дня с начала записи их набралось более тысячи.

Из бодрого отчета регионального минздрава следует, что полным ходом вакцинация шла не только в Кирове, но и в Яранске, Слободском, Лузе, Кирово-Чепецке, Вятских Полянах, Советске, Нолинске, Котельниче, Омутнинске. Отзывы тех, кто привился, положительные.

27 декабря в Киров прибыла вторая партия вакцины (1200 доз). И если предыдущая предназначалась в первую голову медикам, педагогам, соцработникам и прочим уязвимым категориям, то новую делают всем желающим. В том числе и людям старше 60 лет. Российский минздрав «дал добро» на это.

По словам регионального минздрава, проблем с организацией прививочной кампании в области нет. Записаться может любой житель Кирова по короткому номеру 122 (добавочный - 4).

«Оператор опрашивает позвонивших, определяет территориальное прикрепление и очередность, записывает необходимые данные и контактный телефон, - поясняют чиновники от медицины. - Вызов на вакцинацию в дальнейшем происходит из пункта вакцинации, к которому прикреплён гражданин».

Однако на деле всё происходит далеко не так гладко. Я записался на прививку на второй день после открытия записи, но в течение трех недель так и не дождался приглашения на вакцинацию. В то же самое время, через день после меня, на прививку записалась еще одна сотрудница «Вятского края». И ей уже через несколько дней поступило приглашение в прививочный кабинет. 15 декабря она была привита. А мне пришлось снова напоминать о себе по указанному телефону и интересоваться: «В чем дело?»

Женщина, с которой я разговаривал, пояснила, что я не первый, кто обращается по этому поводу. По ее словам, большая часть тех, кто записался, но не был привит, как раз из списков, которые были сформированы в первые два дня. Поэтому она предложила мне перезаписаться еще раз. Что я и сделал.

Правда, дополнительно я поинтересовался в пресс-службе минздрава, не является ли мой случай уникальным и не связан ли он с моей профессиональной деятельностью (поскольку на страницах газеты мне не раз приходилось писать на медицинскую тему, в том числе и в критическом ключе)? На мой вопрос мне ответили, что каких-то персональных претензий со стороны медицинских чиновников ко мне нет и, как только в регион поступит новая порция вакцины, меня пригласят.

Не знаю, что сыграло ключевую роль - мое повторное обращение по телефону 122 или запрос в минздрав, но уже на третий день после поступления второй партии «Спутника V» я был привит.

При этом и моя коллега (которую привили еще 15 декабря), и я сам, и мужчины из очереди перед прививочным кабинетом дважды получили приглашение из разных поликлиник. Не буду говорить за других, мне, например, в один вечер с интервалом в час успели позвонить из поликлиник № 5 и № 7.

Таким образом, можно констатировать, что на предварительном этапе подготовки к вакцинации (составление списков и их передача исполнителям) есть организационные проблемы. И их нужно решать.

А вот прививочные кабинеты работают как надо. Очередей почти нет. И вся процедура занимает порядка 10 минут (не считая необходимого получаса наблюдения после укола). И это отметили почти все, кто уже успел привиться.

А таких немало, в том числе среди людей, известных в медийном пространстве. К последним относится, например, руководитель исполкома реготделения ОНФ Валерия Черемисинова. На своей странице в фейсбуке она написала: «Сегодня вколола первый компонент вакцины от ковида. Записалась пару недель назад по номеру 122. Свою семью тоже записала. Сегодня нам позвонили и пригласили в поликлинику. Никаких очередей, всё прошло быстро. Надеюсь, что мой пример уменьшит число бояк и ковид-диссидентов хотя бы в моем окружении. Прививка - это не страшно. Страшно каждый день приходить домой, не зная, принес ты заразу в дом или нет. Страшно потерять близких».

Привилась также и сотрудница пресс-службы кировской горадминистрации Елена Сысолятина, которую многие знают по ее работе в региональном департаменте внутренней и информационной политики.

Сергей СМОЛИН.