Всю свою историю Вятка деревнями да слободами прирастала

В 2024 году наш город будет отмечать своё официальное 650-летие. От 1374 года ведёт отсчёт его истории официальная наука. С небольшого острога на высоком берегу реки Вятки он вырос до полумиллионного города – областного центра, занимающего 0,8 тысячи квадратных километров. Правда, по-современному, это площадь городского округа «Город Киров», включающая в себя и сельскую местность.

Куда шагал посад

А начинался город на левом высоком берегу Вятки и занимал очень небольшую площадь от Раздерихинского (Вздерихинского) оврага до оврага Засора. Граница на западе проходила всего лишь между современными улицей Казанской и Динамовским проездом. Постепенно в направлении к западу стал застраиваться посад, к концу XVI века его граница доходили уже примерно до перекрёстка нынешних улиц Свободы и Московской.

В 1580 году за Засорой был основан мужской монастырь, а рядом с ним постепенно возникали монастырские слободки: Большая Кикиморская (за оврагом западнее улицы Казанской), Малая Кикиморская (за монастырём по берегу реки Вятки, в районе современной улицы Водопроводной), Инвалидная (южнее улицы Орловской по нечётной стороне улицы Водопроводной), Разночинная (по правому берегу оврага между современными улицами Ленина и Свободы). В них жили, в основном, монастырские служители. За ними по реке Хлыновке располагалось село Хлыновское, или слобода Хлыновка.

Западнее границ посада образовались Владимирская слободка (сегодня район бывшего кинотеатра «Октябрь»), северо-западнее ее, вдоль продолжения Московской улицы, - слобода Всехсвятская. На противоположном берегу Вятки выходцы с Великого Устюга и Северной Двины основали слободу Дымково.

Кольцом опоясывали городскую землю деревни, как монастырские, так и принадлежавшие разным владельцам. Денисовская (по речке Хлыновке, западнее монастырских слобод), Митюшинская (южнее Московской дороги), Никольская, Петрушинская, Семёновская (на месте Семёновской пустоши, в районе современного парка Гагарина), Соловьёвская (южнее современной улицы Воровского и западнее Октябрьского проспекта), севернее Московской дороги – Ананьевская, Золотаревская, Пескишевская, Пушкарская (в северной части современного квартала между улицами К.Маркса, Энгельса, Володарского и Московской), Рублевская, Шмаковская. На севере, вдоль Луковицкого оврага, возник починок Луковицкий, позднее деревня и слобода (современный район улицы Профсоюзной).

К концу XVII века граница посада отодвинулась на запад - до современной Театральной площади.

По планам Екатерины II и Александра I

В 1780 году было образовано Вятское наместничество, его административным центром стал город Вятка (бывший Хлынов). В августе 1784-го Екатерина II утвердила принципиально новый регулярный план города с прямоугольной системой улиц. В черту города на юге были включены монастырские земли и земли ближайших слобод, она проходила чуть дальше ул. Орловской. На западе в состав территории Вятки вошли Владимирская и Всехсвятская слободы, границы доходили до современного Октябрьского проспекта, на севере граница была перенесена за Раздерихинский овраг и дошла примерно до нынешней ул. МОПРа.

В 1812 году Александром I был утверждён новый план города, в соответствии с которым произошло очередное увеличение его территории до речки Хлыновицы (Хлыновки) - на юге (район современной улицы Блюхера) и Луковицкого оврага, улицы Луковицкой (Профсоюзной). В черту города вошли Семёновская слободка, занимавшая место в районе сегодняшнего парка Гагарина между улицами Орловской и Красноармейской, а также две слободы за рекой, включая Дымковскую. С учётом земель, переданных городу позднее для выгонов и пастбищ, сформировалась городская территория, сохранившаяся до революционных событий.

В начале XX века при создании сельскохозяйственного технического училища Вятское земство купило дачу, где было организовано учебно-опытное хозяйство, позднее оно стало учхозом зовет-, а затем сельхозинститута. В примыкавших к учхозу деревнях Цыганы, Овчары, Русское, Палкины жили рабочие учхоза.

Построенный в 1899 году железнодорожный вокзал (ныне Киров-Котласский) располагался тогда за городской чертой. Еще дальше, за вокзалом, находилась духовная семинария. Её здания до недавнего времени занимало КВАТУ.

Значительные изменения границ города и поглощение сельских населенных пунктов происходили уже после революции.

Под промышленную застройку

По постановлению ВЦИК от 25 июня 1928 года в черту г. Вятки были включены слободы Стенинская и Хлыновка и еще 17 деревень. Это увеличивало городскую территорию практически вдвое.

На севере в городскую черту вошли земли в районе деревень Богоявленская (другое название - Луковцево), Монашевская (Богословская), Монашевская (Главное Луковцево), Отрепинская (Семаки). Эта территория за Луковицким оврагом предполагалась под промышленную застройку. И в 1928 году там был построен Вятский мясокомбинат. В 1930-м началось строительство подошвенного завода, позднее – это комбинат искусственных кож («Искож»). Ещё севернее в 1931 году стали возводить фабрику учебных пособий, выросшую позднее в крупный комбинат учебно-технического и школьного оборудования («КУТШО»)

На северо-западе в городскую черту была включена деревня Карцевская (Алхидоново) – территория юго-западнее перекрестка Октябрьского проспекта и улицы Лепсе.

На западе городская черта отодвинулась до линии железной дороги между станциями Вятка-1 и Вятка-2. В черту вошли деревни Шеломовская или Крысовы (в районе улицы Маклина и Хлебозаводского проезда), Павловская (вдоль железной дороги севернее улицы Воровского в районе современного путепровода, западнее Хлебозаводского проезда). На этих землях впоследствии вырастет Кировский молочный комбинат.

Далее к юго-западу в состав городской территории вошли деревни Соловьёвская (южнее улицы Воровского и западнее Октябрьского проспекта, район «Колизея»), Жбанники или Сардаковская (район Дворца творчества юных-мемориала), Куликовы или 1-я Галилеевская (около железной дороги в районе нынешнего Мелькомбинатовского проезда), Минины или Галилеевская (в районе улиц Калинина и Попова).

Ещё южнее - ряд деревень около железнодорожного вокзала г. Кирова и близлежащих территорий: Погудины или Кауровская (в районе улиц Попова и Некрасова), Гороховская или Вшивцево (между ж/д вокзалом и автовокзалом), Бобры или Дмитриевская (севернее Комсомольской площади), Заполье или Лобановка (между железной дорогой и улицей Красина, в районе улиц Грибоедова и Пугачева), Векшинская (в районе улиц Щорса и Грибоедова), слобода Стенинская (в районе улиц Красина, Попова и Сурикова).

На юге - слобода Хлыновка (село Хлыновское), район одноимённой современной улицы.

Все эти территории стали основой для массовой жилой застройки в последующие годы.

А теперь по-кировски

Очередное расширение территории уже города Кирова произошло в 1939 году. По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 марта в состав областного центра вошли 15 населённых пунктов и 19 земельных участков предприятий и организаций. На городской территории оказались заречные поселок Симановский Коминтерновского сельсовета, село Макарье, деревни Марковский и Талица Макарьевского сельсовета.

В связи с дальнейшим расширением на север в черту города вошли деревни Богословская (Авдеевская), Мухино (микрорайон Лепсе, рядом с ней сформировались поселки КУТШО и, позднее, шинного завода) и Малые Скопины или Филины (район завода имени Лепсе) Мухинского сельсовета.

На юге в городской черте оказались деревни Дурни или Рязанцевская за железнодорожным мостом, еще дальше и южнее - Калининцы или Исуповский, Зиновы или Кузнецовская (южнее улицы Тимирязева и западнее улицы Ленина), южнее Зиновых – Шишканы или Шаршавинская (между железной дорогой и инфекционной больницей).

Деревни Мезрины, Петелины и Томиловы Красногорского сельсовета увеличили территорию города в районе современной улицы Производственной.

С началом Великой Отечественной войны, в связи с необходимостью иметь дополнительные площадки для размещения эвакуированных и строящихся военных предприятий, решением Кировского горисполкома № 72 от 19 июля 1941 г. в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1941 г. в состав Кирова были включены 19 населённых пунктов Кировского района. Это село Филейка, деревни Вершининцы, Зоновы (Леонтьевская), Орловы в районе нынешнего предприятия «Авитек», Курагино (Олюнинская) – в районе проезда Шаляпина у Северной больницы, Пушкари (Петрушинская), Суханы – в районе улицы Дзержинского, Куртеевы, Петухово (Исаевское), Просвиряки (Лопатинская), Санниковы - за современной автотрассой на новый мост.

Развитие этого района началось еще до войны. В мае 1939 года Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление о строительстве в г. Кирове завода-дублёра по выпуску агрегатов авиационного вооружения. Местом для него выбрали район села Филейка в 5 километрах от областного центра. Здесь рядом были небольшой аэродром и судоходная река, которая годилась для сплава леса, существовала возможность продления железнодорожной ветки, обеспечения теплом и электроэнергией, кроме того, достаточно близко имелись и городские коммуникации. В связи с эвакуацией в 1941 году завода № 32 Наркомата авиационной промышленности по изготовлению агрегатов вооружения самолетов (впоследствии завод имени XX партсъезда, в наше время - ОАО «ВМП «Авитек») развитие этих территорий активизировалось.

Включение в состав города деревень Савичи (Лихотинская), Большое Скопино (Кокоринская), Черваки (Наговицинская), Тиминцы (Ашихминская) связано со строительством завода по обработке цветных металлов. В 1939 году в из-за большой потребности военной промышленности в цветных металлах было принято постановление Совнаркома СССР о строительстве в г. Кирове латунно-прокатного завода. В мае горисполком выделил на эти цели участок площадью 27,5 гектара в северной части областного центра - на территории колхоза имени Челюскинцев с упомянутыми деревнями.

По этому же решению в южной части Кирова городскими стали деревни Палкино (между улицами Потребкооперации и Ивана Попова) и Рязанцевы (за железной дорогой в районе Лосево) Хлыновского сельсовета.

По решению облисполкома № 436 от 29 июня 1956 г. и распоряжению Совета Министров СССР № 4844-р от 9 августа 1956 г. в черту города Кирова вошли населённые пункты Егоровская или Кузьминская (южнее улиц Солнечной и Юровской) и Шамшуровы или Казаковская (западнее железной дороги на Котлас, в районе современного предприятия «Веста») Красногорского сельсовета,

Кроме того, в состав городской территории были включены деревни Шалаевского сельсовета: Исуповы северные (Суворовская) и Исуповы южные - соответственно севернее и южнее железной дороги, западнее Советского тракта, Поскребышевы (Покидышевская 1-я) и Сергеевы (Покидышевская 2-я) – западнее Советского тракта, сразу после перекрёстка с улицей Производственной, Крючки (Огаровская), Солодки (Федорова Лобанова) – в районе современной улицы Потребкооперации, Курочкины (Терентия Сунцова), Столбики (Зоновская) – в современном микрорайоне Чистые Пруды.

В административные границы Октябрьского района решением Кировского горисполкома от 17 сентября 1957 года включен населённый пункт Пахомье (Пахомовская) Красногорского сельсовета (район парка Победы, улиц Мира и Монтажников).

Решением Кировского облисполкома № 58 от 8 февраля 1958 года в черту города вошли деревни Епишины, Лянгасы (Пещеевская), Широковская (Тиминцы) Щербининского сельсовета, расположенные западнее улицы Луганской и южнее ул. Дзержинского, на севере - Малые Ряби так же Щербиниского сельсовета (западнее автодороги на новый мост через Вятку), и Чижи Хлыновского - на юге.

По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1959 года. в черту г. Кирова включён рабочий посёлок Коминтерновский.

Из Ново-Вятского района в черту г. Кирова по указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июля 1959 г. передана территория авторемонтного завода (в современных границах улиц Воровского, Менделеева, Московской и Производственной).

В территорию г. Кирова в соответствии с указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 февраля 1964 г. включены посёлки при Кировском комбинате строительных материалов и при Гнусинском кирпичном заводе Белохолуницкого сельского района.

Город продолжал расширяться в западном направлении. Решением облисполкома от 9 марта 1977 года в состав г. Кирова включены деревни Беляевская (район современной улицы Юровской), Большие и Малые Кочуровы, Кочуровская мельница (севернее улицы Воровского по ул. Производственной), Красногорского сельсовета. Деревня Большие Кочуровы (Первая Якушевская) была самой большой к западу от города и занимала территорию от улицы Конева до улицы Производственной, находясь южнее улицы Воровского.

По постановлению Кировской областной Думы от 22 ноября 1994 г. № 7/54 из Красногорского сельсовета в состав города Кирова вошли деревни Зубари или Жолобовская (район проспекта Строителей), Красная Горка или Любцевская (улица Андрея Упита), и Шики (Елисеиха) в современном микрорайоне Мирный, Фадино (Поскребышевская) западнее Мирного.

Нововятская история

Особая история у населённых пунктов Нововятского района. На его землях располагалось много мелких деревень, в основном, около реки вдоль тракта Вятка - Казань: Грухи, Кобелиха, Коноваловы, Крутиха, Татарка, Мареевы...

В 1915 году около деревни Коноваловы Кстининской волости был построен лесопильный завод акционерного общества "Северные заводы наследников Н.П. Пастухова". Вокруг предприятия сформировался посёлок Береговой. В марте 1918 года завод был национализирован и назван лесозавод №1. 26 февраля 1939 года населённый пункт при нём отнесён к категории рабочих посёлков, назван Лесозаводским, в его черту включены деревни Коновалово и Мясниково. Осенью 1941 года на базу лесозавода №1 были эвакуированы московский глиссерно-аэросанный завод № 41 и некоторое оборудование и специалисты с сумского завода, что находился на Украине. Позднее — это Нововятский комбинат древесных плит № 41.

В мае 1932 года в 10 километрах от города на левом берегу Вятки по Казанскому тракту, у деревень Грухи, Крутиха и Кобелиха, началось строительство деревообрабатывающего комбината, получившего название ДОК-1. В 1941-м на комбинат было частично эвакуировано оборудование Петрозаводской лыжной фабрики. Древкомбинат № 1, кроме основной продукции, должен был выпускать лыжи. В ноябре 1945 года населённый пункт при комбинате был отнесён к категории рабочих посёлков и стал именоваться Вятский. А предприятие мы сегодня знаем как Нововятский лыжный комбинат.

В октябре 1941-го Государственным комитетом обороны было принято решение эвакуировать Московский снаряжательный завод в деревню Пенгино, расположенную на крутом берегу Вятки в 10 км от областного центра, на пересечении железной дороги и Казанского тракта. Так было положено начало заводу № 608 – Нововятскому механическому.

В марте 1955 года рабочие посёлки Вятский и Лесозаводский объединены в один, а он преобразован в город районного подчинения, получивший название Нововятск.

Начало посёлку Радужный дала деревня Афанасьевская, с 1945 года за ней закрепилось название деревня Губино. В августе 1977-го в Кирово-Чепецком районе зарегистрирован вновь возникший населённый пункт при Нововятском сельском строительном комбинате - рабочий посёлок Радужный. Деревня Губино снята с учета и включена в состав Радужного.

По решениям Кировского облисполкома от 9 марта 1987 г. № 137 и от 23 июня 1989 г. № 313, указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1989 г. № 12755-XI в состав города Кирова вместе с городом Нововятском вошли деревни Корчемкино и Лосево, и ещё 18 населённых пунктов Красносельского сельсовета Кирово-Чепецкого района, включая село Красное и поселок Сошени.

В числе деревень: Вахрино (Малое Кирдяпино) и Луговые (Большое Кирдяпино) - за железной дорогой в районе Корчемкино, Кокуй и Леваши - так же за железной дорогой, но в районе села Красное, Варсеги (Аносовская), Заполица (Семена Лямина), Огородники (Петровская), Орлы (Белобородовская) и Савинцы (Голяшки) - на объезде посёлка Радужный и севернее его, Соломинцы (Ермолинская) и Соломинцы (Грухины, Печенки) - по обе стороны железной дороги в районе Нововятск - Радужный, Шельпяки (Ляминская) - между трассой на Радужный и железной дорогой, Лянгасы (Палтусовы) и Решетники (Лянгасовская 2-я) - за дендропарком, Трушинцы (Подгоряне) - в районе станции Поздино, а также Подкорчемкино, дача Лосевская на берегу Вятки в районе Лосево, жилой дом Красносельского железнодорожного разъезда.

В состав Нововятского района города Кирова 1 января 2000 года включён посёлок Радужный. Так сформировалась современная городская черта Кирова.

В состав муниципального образования «Город Киров» и в настоящее время входят населённые пункты, относящиеся к сельским. По итогам Всероссийской переписи 2010 года в составе муниципального образования «Город Киров» их было 134, в том числе посёлки Костино, Садаковский, Чистые Пруды, села Бахта, Порошино, Русское.

Владимир ЗЫРИН.