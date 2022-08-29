Встать, снова суд идёт! Экс-губернатор Никита Белых повторно оказался на скамье подсудимых

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Никита Белых, безусловно, - одна из самых противоречивых фигур в новейшей истории Кировской области. Сначала - его политический кульбит из оппозиционеров в губернаторы. Громкие заявления и неоднозначные решения на этом посту. И, наконец, позорный финал: светящиеся ладони, растерянное лицо и пакет с сотнями тысяч евро.

1 февраля 2018 года Белых был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Тогда казалось, что на этом история пребывания Никиты Юрьевича в Кировской области окончательно завершена. Оказалось, что это не так.

В июле 2021 года стало известно, что в отношении экс-губернатора Кировской области возбуждено новое уголовное дело. На этот раз Белых обвиняют в злоупотреблениях при реализации программы предоставления бюджетникам служебного жилья.

По версии следствия, в 2015 году Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил заключение договора займа между Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) и местной компанией на сумму 320 млн. рублей. Деньги необходимо было вернуть до ноября 2016 года с процентами.

- В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО «КРИК», находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, - заявили в регио­нальном следкоме.

В итоге долг корпорации так и не вернули. А после Арбитражный суд Кировской области постановил взыскать более 202 млн. рублей с правительства региона в пользу компании. Эта сумма рассматривается как материальный ущерб, нанесенный бюджету области.

Тогда же, в июле 2021 года, Белых этапировали в Киров для дачи свидетельских показаний, а затем предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий».

После предъявления обвинения адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов заявил: «Никита Юрьевич категорически не согласен с обвинением и считает его абсурдным».

В итоге следствие по второму уголовному делу Никиты Белых длилось ровно год. 18 июля 2022 года в Октябрьском районном суде города Кирова состоялось первое заседание. На скамье подсудимых - снова бывший губернатор.

На вопросы журналистов Никита Белых еще раз подтвердил, что не признает выдвинутое против него обвинение.

- Если вы сами с ним знакомились, то оно абсурдно: «незаконно принял закон» и оказывал 100-процентное влияние на дочернюю компанию, принадлежащую правительству. Если считать, что это какие-то объективные причины и если считать, что были какие-то объективные проблемы с функ­ционированием КРИКа, то это надо рассматривать период, связанный не с моей деятельностью, - года 2018-2019. Думаю, что суд в достаточной степени разберется с предъявленным обвинением, потому что пока суть обвинения я не понимаю, - заявил Белых.

При этом представители государственного обвинения в суде продолжают настаивать: Никита Белых разработал преступный план, действуя из личной заинтересованности, в целях создания для населения региона и государства видимости, что им в ходе служебной деятельности на посту губернатора Кировской области в кратчайшие сроки достигнуты результаты по обеспечению работников бюджетной сферы жильем.

Однако в результате приобретенные и построенные для граждан квартиры не получили статус служебных жилых помещений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства и общества. Кроме того, за этими деяниями шли тяжкие последствия - причинение бюджету Кировской области ущерба в размере 448 млн. рублей.

Кроме того, как заявил гособвинитель, следствие установило, что Никита Белых с целью помочь близким людям в осуществлении коммерческой деятельности и во избежание негативных последствий для себя, как губернатора Кировской области, «явно превысив долж­ност­ные полномочия, вмешавшись в коммерческую деятельность компаний», решил привлечь денежные средства из иных источников, которые поступили в ОАО «КРИК», подконтрольную ему организацию.

В последующем деньги были бы направлены на обеспечение деятельности и погашение долгов организаций, которыми, по версии следствия, руководили близкие люди экс-губернатора.

При этом КРИК взял на себя обязанность отвечать по кредитным обязательствам. Однако обязательства были не выполнены. Общая сумма ущерба, причиненного АО «КРИК» преступными действиями Белых, составила более 254 млн. рублей.

- Таким образом, Никита Белых обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, - заключил прокурор.

- Понятно ли вам обвинение? - спросил судья Дмитрий Скобкарев.

- Нет, не понятно, ваша честь, - ответил Никита Белых.

- Признаете ли вы себя виновным?

- Нет, не признаю.

Как прокомментировал юрист Ян Чеботарев, статья о превышении полномочий относится к разряду тяжких. Срок лишения свободы по ней составляет до 7 лет.

- Не исключаю, что итоговый срок лишения свободы для Никиты Белых может быть увеличен, - заявил Чеботарев.

Роман ПЕРМИНОВ

(использована информация с сайта bnkirov.ru.)

P.S. Последнее судебное заседание по новому делу Белых состоялось 25 августа. На нем продолжали изучать доказательства.