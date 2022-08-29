Встать, снова суд идёт! Экс-губернатор Никита Белых повторно оказался на скамье подсудимых
ОБЩЕСТВО
Фото: newsler.ru
Никита Белых, безусловно, - одна из самых противоречивых фигур в новейшей истории Кировской области. Сначала - его политический кульбит из оппозиционеров в губернаторы. Громкие заявления и неоднозначные решения на этом посту. И, наконец, позорный финал: светящиеся ладони, растерянное лицо и пакет с сотнями тысяч евро.
1 февраля 2018 года Белых был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Тогда казалось, что на этом история пребывания Никиты Юрьевича в Кировской области окончательно завершена. Оказалось, что это не так.
В июле 2021 года стало известно, что в отношении экс-губернатора Кировской области возбуждено новое уголовное дело. На этот раз Белых обвиняют в злоупотреблениях при реализации программы предоставления бюджетникам служебного жилья.
По версии следствия, в 2015 году Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил заключение договора займа между Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) и местной компанией на сумму 320 млн. рублей. Деньги необходимо было вернуть до ноября 2016 года с процентами.
- В последующем губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанных с уставными целями деятельности АО «КРИК», находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения, - заявили в региональном следкоме.
В итоге долг корпорации так и не вернули. А после Арбитражный суд Кировской области постановил взыскать более 202 млн. рублей с правительства региона в пользу компании. Эта сумма рассматривается как материальный ущерб, нанесенный бюджету области.
Тогда же, в июле 2021 года, Белых этапировали в Киров для дачи свидетельских показаний, а затем предъявили обвинение в совершении двух преступлений по статье «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с причинением тяжких последствий».
После предъявления обвинения адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов заявил: «Никита Юрьевич категорически не согласен с обвинением и считает его абсурдным».
В итоге следствие по второму уголовному делу Никиты Белых длилось ровно год. 18 июля 2022 года в Октябрьском районном суде города Кирова состоялось первое заседание. На скамье подсудимых - снова бывший губернатор.
На вопросы журналистов Никита Белых еще раз подтвердил, что не признает выдвинутое против него обвинение.
- Если вы сами с ним знакомились, то оно абсурдно: «незаконно принял закон» и оказывал 100-процентное влияние на дочернюю компанию, принадлежащую правительству. Если считать, что это какие-то объективные причины и если считать, что были какие-то объективные проблемы с функционированием КРИКа, то это надо рассматривать период, связанный не с моей деятельностью, - года 2018-2019. Думаю, что суд в достаточной степени разберется с предъявленным обвинением, потому что пока суть обвинения я не понимаю, - заявил Белых.
При этом представители государственного обвинения в суде продолжают настаивать: Никита Белых разработал преступный план, действуя из личной заинтересованности, в целях создания для населения региона и государства видимости, что им в ходе служебной деятельности на посту губернатора Кировской области в кратчайшие сроки достигнуты результаты по обеспечению работников бюджетной сферы жильем.
Однако в результате приобретенные и построенные для граждан квартиры не получили статус служебных жилых помещений, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов государства и общества. Кроме того, за этими деяниями шли тяжкие последствия - причинение бюджету Кировской области ущерба в размере 448 млн. рублей.
Кроме того, как заявил гособвинитель, следствие установило, что Никита Белых с целью помочь близким людям в осуществлении коммерческой деятельности и во избежание негативных последствий для себя, как губернатора Кировской области, «явно превысив должностные полномочия, вмешавшись в коммерческую деятельность компаний», решил привлечь денежные средства из иных источников, которые поступили в ОАО «КРИК», подконтрольную ему организацию.
В последующем деньги были бы направлены на обеспечение деятельности и погашение долгов организаций, которыми, по версии следствия, руководили близкие люди экс-губернатора.
При этом КРИК взял на себя обязанность отвечать по кредитным обязательствам. Однако обязательства были не выполнены. Общая сумма ущерба, причиненного АО «КРИК» преступными действиями Белых, составила более 254 млн. рублей.
- Таким образом, Никита Белых обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия, - заключил прокурор.
- Понятно ли вам обвинение? - спросил судья Дмитрий Скобкарев.
- Нет, не понятно, ваша честь, - ответил Никита Белых.
- Признаете ли вы себя виновным?
- Нет, не признаю.
Как прокомментировал юрист Ян Чеботарев, статья о превышении полномочий относится к разряду тяжких. Срок лишения свободы по ней составляет до 7 лет.
- Не исключаю, что итоговый срок лишения свободы для Никиты Белых может быть увеличен, - заявил Чеботарев.
Роман ПЕРМИНОВ
(использована информация с сайта bnkirov.ru.)
P.S. Последнее судебное заседание по новому делу Белых состоялось 25 августа. На нем продолжали изучать доказательства.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.