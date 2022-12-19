Все всё знали… Кто из кировских чиновников ответит за гибель животных в «Калинино»?

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13 декабря в региональных СМИ появилось сообщение о том, что в Малмыжском районе в находящемся в процессе банкротства АО «Агрофирма «Калинино» идёт массовый падёж скота. И речь шла не об эпидемии какого-нибудь «свиного гриппа». Всё проще, и от этого ещё более ужасно: лошади, коровы и телята (сообщалось, что на ферме могли находиться более тысячи голов скота) каждый день умирали от холода, голода и жажды. При этом, как утверждалось, областное министерство сель­ского хозяйства и ветеринарная служба в курсе происходящего. Знали об этом и в прокуратуре, и в полиции.

Траектория падения

АО «Агрофирма «Калинино» было признано банкротом по решению кировского арби­тражного суда в июле 2020 года. Инициатором выступила фирма из Татарстана, с которой не рассчитались за сельхозтехнику, приобретенную еще в 2016 году. Сумма долга составила более 18 млн. рублей.

Попытки малмыжской агрофирмы избежать банкротства в суде не увенчались успе­хом, а статус банкрота не позволил ей получить в 2020 году из областного бюджета субсидии на поддержку собственного производства молока и субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Кроме того, информация о плачевном состоянии дел у АО «Калинино» подтолкнула других кредиторов требовать возврата полученных денежных средств и оплаты поставленных материалов и оборудования.

Назначенный конкурсный управляющий, а им, по данным сервиса Rusprofile, является Абдурахман Сулейманович Валиев с дагестанским ИНН, ожидаемо озаботился не оздоровлением предприятия, а распродажей его имущества. При этом судьба животных, очевидно, оказалась вне сферы его интересов.

Всё под контролем?

Уже на следующий день, 14 декабря, пресс-центр регионального правительства со ссылкой на минсельхоз сообщил: «Падёж животных в агрофирме в Малмыжском районе остановлен. Министерство сельского хозяйства Киров­ской области держит на контроле ситуацию в агрофирме «Калинино».

По информации минсельхоза, конкурсный управляющий передал имущество арендатору, который недобросовестно выполнял свои обязанности, что привело к перебоям с корм­лением поголовья.

При этом в министерстве утверждали, что они совместно с руководством района регулярно проводили встречи с конкурсным управляющим, арендатором и кредиторами для решения возникших проблем. Месяц назад торги по продаже животных не состоялись. Неделю назад кредиторы приняли решение о возобновлении процедуры реализации животных для дальнейшего производственного использования.

- В настоящее время ситуация нормализовалась, животных кормят, падёж коров оста­новлен. В том числе помощь агрофирме оказывают другие хозяйства района, - заявили в министерстве.

Не поверил и проверил

Ещё спустя сутки, 15 декабря, появилась информация о том, что губернатор Соколов, узнав о ситуации в «Калинино», сразу же после очередного заседания областного Заксобрания решил лично вы­ехать в Малмыжский район. Видимо, не поверил в успо­каивающий пресс-релиз от минсельхоза.

Впечатлениями губернатор поделился на своей странице во «ВКонтакте»: «Вчера вечером в соцсетях увидел ужасающую историю из Малмыжского района. В хозяйстве «Калинино» гибнут животные. Сегодня сразу после заседания Заксобрания выехал в район».

«По пути пришло сообщение, что на месте уже строят «потёмкинские деревни» - чистят корпуса фермы, вывозят трупы животных, чуть ли не ленту красную к моему приезду растягивают. Готовили показуху. Встретил по дороге работников хозяйства. Мужики показали самый проблемный корпус, который не успели подготовить к моему приезду. Дорогу к нему, конечно, никто не расчищал. Машина по пути застряла, потому решил идти пешком километр по сугробам. Не на показуху же смотреть.

Увидел всё своими глазами. Трупы коров лежат прямо у стойла, нечёсаные истощённые лошади, вся скотина в предобморочном состоянии. Видно, что не кормят. Жуткая картина, издевательство. Слёзы наворачиваются от такого отношения к животным. Надеюсь больше никогда не испытать таких впечатлений.

Собрал срочное совещание со всеми, кто причастен. Главное - спасибо Рашиду Халиуллину, его хозяйство готово помочь с кормами и водой, уже организуют подвоз. Ни одно животное умереть больше не должно!

Спор между арендаторами и представителями конкурсного управления традиционный - «один хитрый, другой жадный». Из-за их упёртости и творится беспредел. Деньги не могут поделить, а животные погибают без еды и воды. Ни совести, ни сострадания, только деньги хотят считать. Переломил обе позиции этих граждан. Арендатор взял обязательства купить всё поголовье и кормить животных уже с завтрашнего дня. Конкурсный управляющий завтра экстренно приезжает и оформляет все документы по сделке. История удивляет концентрированным цинизмом. Ну неужели ничего человеческого в этих людях не осталось?!

Подключил прокуратуру, чтобы оценила всю законность процедур и обеспечила правовую поддержку. А ещё дала оценку действиям и бездействию сторон. Чтобы стороны не начали выяснять отношения кулаками, привлёк органы внутренних дел.

Все согласились. Оргвыводы по административным лицам последуют позже», - написал губернатор.

Кто же ответит?

Замечательно, что «все согласились»! Вот только эти все, кого перечислил губернатор в качестве потенциальных спасителей животных: прокуратура, органы внутренних дел, министерство сельского хозяйства, управление ветеринарии, руководители района, - о том, что ситуация в агрофирме критическая, давно знали, но ничего не делали. Что же, они сейчас сами себя наказывать начнут? Сомневаюсь.

После экстренного визита губернатора в Малмыжский район правоохранители наконец-то «возбудились». Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки выяснилось, что с июля 2020 года в отношении АО «Агрофирма «Калинино» введена процедура банкротства. Конкурсные управляющие принимали меры по реализации имущества, в том числе крупного рогатого скота (около 1,2 тыс. особей). Имущество не раз передавали в аренду частным фирмам. Так, с сентября 2021 года им занималось ООО «Шанс».

В период с октября по декабрь текущего года специалисты зафиксировали факт гибели порядка 122 животных (КРС) из-за болезней и недостаточного кормления. По данному факту в Управлении МВД России по Кировской области возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

В ходе проверки также стало известно, что в июле - октябре 2022 года образовалась задолженность по зарплате перед 22 работниками предприятия на общую сумму почти 900 тыс. рублей, хотя у работодателя была возможность платить зарплату. Вскрылись и другие нарушения трудового законодательства. В связи с этим прокурор Малмыжского района внёс работодателю представление. В прокуратуре сообщили, что в отношении его также могут возбудить уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты свыше двух месяцев».

Кроме того, сотрудники прокуратуры рассматривают вопрос о проведении проверки руководства ООО «Шанс» на соблюдение требований законодательства о ветеринарии при содержании КРС и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Как видно из этих сообщений, виновные уже найдены - это само АО «Калинино» и арендаторы.

Роман ПЕРМИНОВ.

P.S. В титрах кинофильмов часто пишут: «Ни одно животное не пострадало». Здесь счёт не только пострадавших, но и погибших животных идёт на сотни. Зато в данном случае можно написать: «Ни один чиновник не пострадал».