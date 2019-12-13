Все учителя равны? Ваше мнение!

Совет Федерации выступил с предложением выровнять зарплаты учителей по всей стране, создав единую систему оплаты труда. Сейчас доходы учителей различаются в регионах в несколько раз.

Средняя зарплата учителя за январь — сентябрь этого года составила 40 337 рублей. Самый высокий показатель зафиксирован на Чукотке – 99 тыс. рублей, в Москве средний доход педагога составил 97,2 тыс. рублей, самая низкая зарплата у учителей Северной Осетии - 21,9 тыс. рублей. Чуть больше зарабатывают учителя в Кировской области. При этом учительское сообщество заявляет, что официальная статистика демонстрирует завышенные цифры.

Опрос показывает, что 59% россиян поддерживают инициативу сенаторов.

«ВК» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должны ли быть одинаковыми зарплаты учителей во всех регионах России?

- Да, они работают по одним и тем же государственным программам

- Нет, учителю должно быть стыдно жить богато в нищем регионе

- Разве учителя работают за зарплату, а не за идею, не во благо страны?

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса

3 декабря Госдума в третьем чтении приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки.

С 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход на электронную версию станет возможностью, а не обязанностью. При этом лицам, впервые поступающим на работу после 31 декабря 2020 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут. Администратором системы станет Пенсионный фонд России.

По мнению депутатов Госдумы, электронные трудовые книжки избавят отделы кадров компаний от излишних трудозатрат. Также они сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже, освободят их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о том, где и сколько они работали.

Скептики опасаются, что данные электронных трудовых могут попасть в руки злоумышленников.

«ВК» предложил выбрать вариант ответа на вопрос:

Вы готовы заменить бумажную трудовую книжку на электронную?

- Да, электронные базы данных надежнее сейфа в отделе кадров – 19 голос (33,3%).

- Нет, из бумажного документа хакеры не украдут сведения обо мне – 13 голос (22,8%).

- Пенсионная реформа делает любую трудовую книжку ненужной – 25 голос (43,9%).

Статью «Трудовые» оцифруют» читайте в субботнем номере «Вятского края».