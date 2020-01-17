«Все к столу!» Ваше мнение!

Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.

«В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных - не позднее 1 сентября 2023 года», –сказал президент.

Путин подчеркнул, что средства на бесплатное питание будут направлены из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Аграрии уже подсчитали, что при реализации решения президента российский АПК получит ежегодно около 130 млрд. рублей.

«ВК» предлагает выбрать варианты ответа на вопрос:

Каждый ли ученик младших классов нуждается в бесплатном школьном питании?

- Да, президент заботится о здоровье российских детей.

- Нет, соцподдержка нужна действительно нуждающимся.

- Нет, в региональных и местных бюджетах нет на это денег.

- Деньги на питание станут коррупционной кормушкой.

Голосуйте на сайте «ВК»!