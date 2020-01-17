«Все к столу!» Ваше мнение!

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ОБЩЕСТВО
Владимир Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил, что всех школьников начальных классов в России нужно обеспечить горячим питанием бесплатно.
«В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. В остальных - не позднее 1 сентября 2023 года», –сказал президент.
Путин подчеркнул, что средства на бесплатное питание будут направлены из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов. Аграрии уже подсчитали, что при реализации решения президента российский АПК получит ежегодно около 130 млрд. рублей.
«ВК» предлагает выбрать варианты ответа на вопрос:
Каждый ли ученик младших классов нуждается в бесплатном школьном питании?
- Да, президент заботится о здоровье российских детей.
- Нет, соцподдержка нужна действительно нуждающимся.
- Нет, в региональных и местных бюджетах нет на это денег.
- Деньги на питание станут коррупционной кормушкой.
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