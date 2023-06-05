Время возможностей. Женский бизнес развивается в Кировской области

Фото: vk.com/moibiznes43

За последние несколько лет женский бизнес стал одним из важных показателей роста экономики страны. Помощь для бизнес-вумен предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Недавно, в канун Дня российского предпринимательства, в Кирове в центре «Мой бизнес» прошла встреча активных и деловых женщин. Участие в ней принял «клуб женщин-предпринимателей», созданный при кировском региональном отделении Сою­за женщин России.

Кировские предпринимательницы объединились недавно, но масштаб планов и задач, обсуждённых на встрече, подчёркивает значимость созданного сообщества. В нашей стране уже есть успешный опыт того, как, объединившись, женщины не только расширяют свои личные возможности, но и развивают производство, выходят на международные рынки. В прошлом году в Кировской области открылось более 40 новых направлений женского бизнеса. Вот что рассказала корреспонденту «ВК» о необходимости его поддержки директор ООО «Компания Бионика», председатель «Клуба женщин-предпринимателей» Ирина Реймер.

Дружеское плечо

- Ирина Давидовна, расскажите, пожалуйста, каковы цели вашего клуба.

- Прежде всего - взаимодействие, общение по интересам, помощь друг другу. А также - сотрудничество с органами власти.

- То есть возникла необходимость в этом объединении?

- Да, время непростое, я, как предприниматель, вижу, что потребительская активность снизилась, надо искать новые формы, диверсифицировать бизнес. Клуб поможет женщинам в сложной ситуации, где-то - советом, опытом, где-то - вдохновит на создание нового пред­приятия. Совместные проекты очень важны.

Мы же общаемся не только в Кирове, но и с предпринимателями из других городов, регионов и даже стран. Подписаны договоры о сотрудничестве с разными компаниями, к примеру с «Системой Глобус».

- А вы, если не секрет, в какой области предпринимательством занимаетесь?

- Продукты и товары для здоровья. Косметика: разные крема, мази. Продукты питания.

- Ну а как на стезю предпринимательства встали?

- Очень долго я работала на предприятии хлебопечения. Была начальником производства, директором фирмы «Кировхлеб». А после банкротства предприятия приобрела его у прежних владельцев.

Сейчас у нас оптовая компания, мы обеспечиваем поставками крупные магазины города Кирова и области. Сотрудничаем с фирмами «Вятушка», «Север», «Система Глобус».

- Вас этот бизнес греет, как и других женщин-предпринимателей?

- Да, почему мы и создали наш клуб. А главная причина его организации в том, что во время пандемии очень пострадал малый бизнес. Кому-то оказали помощь, кому-то - нет. Я лично сама столкнулась с проблемой аренды помещения. Крупные предприятия тогда выжили, а мелкие частники закрылись.

- А сейчас чем клуб может помочь, скажем, новичкам в бизнесе?

- Помогаем начинающим открыть своё дело, делимся опытом, учим, например, как увеличить объём продаж. В целом поддерживаем предпринимателей.

- На ваш взгляд, чем женский бизнес от мужского отличается? Есть особенности у женского предпринимательства?

- Всё зависит от человека. Женщинам, может быть, сложнее добиться успеха в бизнесе. Испокон веков у нас, в России, стереотип сложился, что руководящие должности обычно занимают мужчины. Правда, теперь больше стало женщин-руководителей. Многие мужчины сейчас в СВО заняты. Они ушли на фронт, а бизнес-то остался. Жёны их были сначала в растерянности и стали обращаться к нам за поддержкой. В бухгалтерской помощи нужда была, да просто, чтобы встать на ноги, нужно было опереться на дружеское плечо. Недавно я провела анализ, так уже порядка 40 процентов в компаниях руководителей- женщин, а раньше их было от силы 10 - 15 процентов. Сейчас женщины выходят на лидирующие позиции.

- И какие у женского клуба планы?

- Встречи с интересными людьми планируем, образовательные программы. Кстати, среди членов клуба тоже есть «звёздочки». Например, Александра Лалетина, у неё свой бизнес. Наталья Большагина, благотворитель и меценат. Виктория Сибирякова, продюсер киностудии «Формат».

Мама-предприниматель

Когда я позвонила в компанию Starprint, мне сказали, что руководителя - Лолиты Стародубцевой - долго не будет. Как оказалось, она в отпуске, да не простом, а декретном. Правда, согласились передать ей мой контактный телефон. И вот неожиданный звонок. Лолита сказала, что очень занята: дочке сегодня исполнился годик. И всё же согласилась ответить на несколько вопросов.

- Расскажите, пожалуйста, как вам удалось освоить рынок полиграфии.

- Дело в том, что я никогда не верила в классический, бумажный, рынок полиграфии, а всегда мечтала о чём-то особенном. Как говорят, надо искать свой «голубой океан». И у меня это всегда очень хорошо получается. Поэтому мы смогли достаточно быстро открыть свой рынок полиграфии, «сувенирки» в нашем регионе.

- Ваша профессия имеет отношение к полиграфии?

- Я по профессии - экономист, у меня высшее образование по специальности «Экономика и управление предприятиями».

- А почему с полиграфии решили бизнес начать?

- Просто я решила, что не хочу работать на кого-то за маленькую зарплату, и начала продавать сувениры, купленные в соседнем доме. Кружки с фотографиями, например. И постепенно это стало очень хорошо получаться. Нужно было дальше расти. Появились клиенты, которые спрашивали разные сувениры, связанные с каким-то бизнесом. Ну и постепенно в этот рынок перешла. Сейчас у нас уже большая компания. К концу лета придёт современная линия с новым для региона направлением.

- А сейчас чем вы занимаетесь?

- Самое уникальное оборудование в ближайшее время появится в области - мы будем делать мелкотиражную премиальную этикетку. Кстати, все говорят, что в типографии нельзя печатать белым цветом. Мы можем им печатать, и даже лаком. Товарный знак нашей компании Starprint зарегистрирован и известен в России, подчас приходится бороться с конкурентами.

- Выходит, женщина может всё успеть: и ребёночка родить, и успехов в бизнесе добиться?

- Да, конечно. У меня ещё и домашние животные есть: беременная собака и кот породы мейн-кун. Это одни из самых больших котов в мире.

- Неслучайно вас таким оригинальным, редким именем назвали.

- Это папа. Я должна была быть Софьей, а папа пошёл оформлять документы и записал меня под таким именем. Ему понравилось это необычное и красивое имя.

- И напоследок – ваше мнение: мужской и женский бизнес чем-то отличаются?

- Не люблю так делить: когда включаешься в работу, всё гендерное отступает на второй план. Единственное, что девушке иногда, может быть, проще договариваться о чём-то бывает. «Включать девочку» в сложных, спорных ситуациях. Ну и ещё одно преимущество: льготную поддержку женщинам легче получить. Сегодня тенденция - оказывать поддержку женскому предпринимательству. И это чувствуется. Вот сейчас мы берём под новое оборудование кредит, и у меня, как у женщины-предпринимателя, ощутимо ниже ставка.

Записала В. Георгиева.

P.S. В этом году тема женского предпринимательства получает новое звучание и воплощение. В марте 2023 года Минэкономразвития РФ приняло решение перезапустить масштабный проект по развитию предпринимательства среди женщин с детьми или находящихся в декрете. И в середине сентября кировский центр «Мой бизнес» запускает образовательный проект «Мама-предприниматель». Все, кто пройдут отбор в программу, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Активные мамы смогут получить пять дней бесплатного обучения основам предпринимательства и гранты до ста тысяч рублей за лучшие бизнес-проекты.

В этом году изменился состав партнеров, соорганизаторами проекта стали Союз женщин России и фонд «Наше будущее».

Напомним, в центре «Мой бизнес» можно использовать льготное кредитование, пройти обучение по широкому спектру программ, получить софинансирование на продвижение своего бизнеса. Подробная информация - на сайте мойбизнес-43.рф.