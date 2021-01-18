Время первых! В Кировской области продолжается подготовка управленческих кадров

Перед Новым годом в областном правительстве вручили дипломы выпускникам Президентской программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ. Торжественное мероприятие провел председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Он поздравил с успешным окончанием обучения, пожелал успехов, здоровья и новых достижений на благо региона.

Как известно, программа подготовки управленческих кадров реализуется в России с 1997 года. Кировская область одной из первых приняла в ней участие. В рамках программы специалисты предприятий проходят специальный курс, получают профессиональные знания, участвуют в стажировках на ведущих российских и зарубежных предприятиях. Также имеется возможность установить деловые и дружеские контакты с коллегами в России и за границей.

Как начинали реализацию Президентской программы, где выпускники нашли свое применение? Об этом и многом другом корреспонденту «ВК» рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, вице-президент Ассоциации участников Президентской программы Кировской области Владислав ПОПОВ.

- Владислав Леонидович, в каких условиях рождались новые менеджеры, управленцы?

- В 90-е годы для развивающихся рыночных условий программа подготовки управленцев, действующая все прежние годы, явно устарела. Время потребовало новых подходов, появлялись другие возможности в бизнесе, наконец, формировалась иная идеология. Молодые руководители только-только входили в необъятное и непознанное пространство под названием «рыночные условия»…

- Словом, это было «время первых»?

- Именно так. Появились и «реформаторы» того периода - Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Григорий Явлинский, Борис Немцов... Именно тогда, еще раз подчеркну, и выяснилось, что руководителей, «говорящих» на языке формирующейся современной экономики, просто не имелось. Так появилась программа по подготовке нового типа менеджеров (тогда ее называли «немцовской»).

- Согласен: раньше в любом кресле руководителя находились люди преклонного возраста, кадровики ориентировались на установку «свыше», богатый опыт, непрерывный стаж работы… Однако времена стремительно менялись…

- Тогда же и подготовка в высших учебных заведениях находилась в «застойном» состоянии. Все надо было перестраивать на ходу, быстро, эффективно. А чтобы готовить менеджмент в тех условиях, требовались деньги, которых у крупных предприятий, в том числе кировских, разумеется, не имелось. А без перестройки мышления дело могло застопориться: рынок не мог жить по старым принципам.

- В подготовке управленцев нового типа Кировская область стала одной из «первооткрывателей»?

- Тогда в России за основу в подготовке специалистов взяли западную модель, уже опробованную на практике. По ней и вели переобучение кадрового состава. За рубежом проходили стажировку. Наверно, за границу уезжали 50 процентов обучающихся по программе - в Германию, Соединенные Штаты Америки, Японию… Изучали рыночную экономику, адаптировались к тем изменениям, которые очень стремительно происходили в экономике и обществе в целом…

- Вы тоже стажировались за рубежом? Получили богатый опыт?

- Я проходил обучение в США управлению малым бизнесом, а в Германии постигал основы руководства бизнесом по немецкой модели.

- Кто из выпускников, ставших «первыми ласточками» президентской программы, остались в нашей области?

- Сразу отмечу: программа реализуется более 20 лет. Точной статистики на сегодняшний день у меня нет. Однако, например, в 2005 году практически 15 процентов выпускников покинули пределы региона, 30% сменили позиции в бизнесе и нашли достойное применение в других сферах менеджмента и предпринимательства.

Одно могу утверждать: все кадры, которые готовят у нас в регионе - со своим особенным, так сказать, «брэндом», с очень хорошей базовой подготовкой, трудолюбивые, добросовестные.

- Это радует! А кто же из выпускников Президентской программы сейчас у кировчан, скажем так, на слуху, или, как говорят в народе, на высоте?

- В свое время в должности заместителя губернатора Кировской области (тогда главой региона был Николай Иванович Шаклеин. - Прим. ред.) находился Эдуард Носков. Сейчас - председатель правительства Кировской области Александр Чурин, его заместитель Дмитрий Курдюмов.

- А еще?

- Наши выпускники - в Законодательном собрании Кировской области, в Кировской городской думе и в Общественной палате: Михаил Скворцов, Александр Уткин, Сергей Улитин. В бизнесе известны такие имена, как Эдуард Москвин, Сергей Береснев, Дмитрий Трушков, Алексей Шапин, Владимир Зонов, Сергей Чуркин, Екатерина Орешкович.

Много выпускников Программы работает на наших ведущих промышленных предприятиях: «Авитек», «Лепсе», ОЦМ, «Искож», ОЦМ, «Молот» и на сельскохозяйственных холдингах.

- Какие высшие учебные заведения занимаются подготовкой по Президентской программе?

- Базовым является Вятский государственный университет. В свое время был список вузов, и стажеры могли выбирать, куда поехать учиться. Теперь ехать в другие города не обязательно, полномасштабную программу обучения можно получить и на родной земле, в стенах кировских высших учебных заведений. Это удобно и в материальном и бытовом отношении. К тому же многие совмещают работу и обучение.

- И все-таки снова о времени: оно же тоже потребовало другой тип менеджеров, уже не тех, из далеких девяностых?

- Конечно, рынок менеджмента в свое время насытился. А потому сменилась специфика подготовки кадров. Если в начальные годы формирования делали упор на собственников предприятий малого и крупного бизнеса, топ-менеджеров. Теперь ставка - на управленцев высшего и среднего звена…

- По каким параметрам подбирается кандидат на обучение в Президентской программе?

- Прежде всего у него должно быть базовое высшее образование, опыт управленческой работы, определенный возрастной ценз- от 25 до 50 лет.

Кандидат должен иметь какой-либо проект, который хочет реализовать в последующем (они их затем защищают). Отбор при выборе очень жесткий…

- Итак, недавно 19 человек получили дипломы. Куда пойдут, чем станут заниматься?

- На самые разные предприятия Кировской области, в том числе в сфере услуг, пищевой промышленности, в народном и сельском хозяйстве, лесоперерабатывающей отрасли.

- Этот год стал сложным на всех уровнях. Разумеется, и для стажеров он стал непривычным. Что изменилось в формате обучения?

- Пандемия внесла коррективы, изменила подходы. Нынешний учебный год был очень трудным, пришлось учить и учиться в непривычном формате, с использованием очного и дистанционного обучения. Несмотря на трудности, все специалисты успешно закончили обучение, показали высокий уровень знаний на экзаменах, уверенно защитили выпускные работы. Надеюсь, знания и опыт, приобретенные в рамках обучения по Президентской программе, дадут возможность воплотить в жизнь перспективные социально значимые бизнес-проекты, создать новые рабочие места, модернизировать предприятия и усовершенствовать системы управления на них…

Радует, что еще 19 специалистов присоединились к дружному сообществу выпускников программы. Кстати, при вручении дипломов проректор по образованию ВГУ Сергей Никулин заметил, что вуз постарался сделать всё возможное для того, чтобы никто не почувствовал больших изменений. В ходе программы каждый сделал выпускные работы, которые комиссия высоко оценила, отметив, что все проекты практико-ориентированы…

- Значит, «время первых» продолжается?

- Безусловно! Правда, выпускники, обучаясь дистанционно, сказали, что им не хватает непосредственного общения друг с другом, обмена опытом.

Мы же, те, кто были первыми, связь не теряем, встречаемся, общаемся. Выпускников приглашаем вступить в Ассоциацию. Программе исполнилось 20 лет. Наша Ассоциация участников Президентской программы - старейшая в России, активно работающая. Можно уверенно сказать: у нас все получилось!

Состоялся новый набор. У нас же теперь появились выпускники из районов области, из глубинки. И в том, кстати, «плюс» дистанционного обучения. Так что, у нас все впереди! Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее!..

Беседу вёл Александр ШИРОКОВ.

Фото из архива аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области.

P.S. За все время реализации Президентской программы в Кировской области подготовку прошли более тысячи человек, многие из которых сегодня работают в органах государственной власти и местного самоуправления, занимают руководящие посты в организациях и предприятиях региона. Из них зарубежную стажировку прошли 153 выпускника.

При вручении дипломов слова благодарности прозвучали и в адрес преподавателей, работающих в рамках Президентской программы.

Говоря о развитии региона, председатель правительства Кировской области Александр Чурин заметил, что необходимо создавать новые рабочие места, развивать предприятия и производства: «Мы должны достичь новых профессиональных управленческих вершин. Никто кроме нас не сделает область лучше, красивее и комфортней для жизни последующих поколений»...