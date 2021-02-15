Вредный запрет. Депутаты Кировского ОЗС хотят продлить время продажи алкоголя в магазинах

Считается, что Кировская область - один из самых пьющих российских регионов. Публикуемые время от времени рейтинги говорят о том, что наш край входит то в пятерку, то в десятку самых алкозависимых. Впрочем, все мы не раз сталкивались с тем, что данные статистики - лукавая величина. Что уж говорить о рейтингах, которые составляются неизвестно кем и непонятно как.

В общем, можно по-разному относиться к тому, что нам говорят о вятском пьянстве. Но одно бесспорно: с этим явлением нужно как-то бороться. Во всяком случае, с этим тезисом согласно подавляющее большинство жителей области. Вот только как это делать?

В 2012 году правительство области ввело ограничение времени продажи спиртных напитков. Было запрещено ими торговать с 23 часов до 10-ти. Сейчас депутаты Законодательного собрания Кировской области Владимир Яговкин и Юрий Терешков предлагают смягчить временные ограничения по торговле алкоголем - увеличить время его продажи на два часа, приведя таким образом в соответствие с федеральными рамками. Как это скажется на уровне пьянства и скажется ли вообще - непонятно. Зато, полагают авторы законопроекта, принятие их предложения повысит наполняемость бюджета.

Два часа обернутся миллионами

Новый законопроект был внесен депутатами 1 февраля 2021 года. В пояснительной записке говорится, что принятые ранее запретительные меры «привели к обратному эффекту». Введение дополнительных ограничений на торговлю спиртным подстегнуло рост нелегальных его продаж. Преимущественную долю в такой коммерции получил суррогатный алкоголь. Он дешевле и доступней для покупателя. При этом, в силу невозможности контролировать качество нелегального спиртного, его употребление часто ведет к отравлениям, в том числе с летальным исходом. Это - во-первых.

Во-вторых, дополнительные ограничения уже привели к тому, что бюджет из года в год недополучает доходы.

«Согласно проведенным исследованиям, - пишут авторы законопроекта, - сумма потерь от нелегального рынка алкогольной продукции в бюджете Кировской области в 2018 году составила 794 млн. рублей».

По оценке народных избранников, отмена рестрикций даст бюджету ежегодно более 100 млн. рублей. И это без учета поступлений от торговли пивом и пивными напитками.

- Сегодня, и особенно это видно на примере города Кирова, магазины формата «24 часа» фактически осуществляют нелегальную торговлю алкогольной продукцией в течение всех суток, - прокомментировал свою инициативу Юрий Терешков. - Это наносит ущерб как жителям города Кирова, которые, покупая нелегальную продукцию, рискуют своим здоровьем, так и бюджетам всех уровней, которые, естественно, теряют поступления от акцизных сборов. А сейчас акцизы перераспределяются так: 20 процентов - Федерации, 80 процентов идет в областной бюджет. Выходит, что бюджет Кировской области может недополучать до 100 миллионов рублей в год именно из-за продаж нелегальной продукции в течение этих двух часов.

В-третьих, вносимые изменения не противоречат федеральному законодательству, а также сохраняют действующие на территории Кировской области

ограничения по дням, когда торговать спиртным запрещено.

И «за», и «против»

Нужно сказать, что первые временные рамки торговли алкогольной продукцией были введены еще в декабре 2009 года. Тогда недавно назначенный на должность губернатора Кировской области Никита Белых утвердил их в виде постановления регионального правительства. Согласно последнему, на смену круглосуточной торговле пришел регламентированный по времени формат - с 7 до 23. Потом, в 2011 году, в него были внесены уточнения, а уже в 2012-м произошло сокращение времени торговли на три часа. С тех пор купить спиртное стало возможным только после 10 часов утра и до 11-ти вечера.

В 2015 году все рестрикции, касающиеся торговли спиртным, были оформлены в виде областного закона. Он получил название «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области». Точной датой его принятия стало 26 ноября.

Интересно, что в голосовании за этот закон приняли участие оба депутата, которые сегодня выступают за смягчение временных ограничений торговли спиртным. И оба они тогда поддержали закон.

Против законопроекта выступили только два народных избранника: Михаил Курашин (фракция «Справедливая Россия») и Елена Перминова («Единая Россия»). Воздержались при голосовании коммунисты: Дмитрий Русских, Марина Созонтова, Валерий Туруло и Виктор Женихов.

Уже одно то, что представитель единороссов выступила против консолидированного мнения остальных своих однопартийцев, говорит за то, что и Владимир Яговкин с Юрием Терешковым могли бы тогда присоединиться к такому демаршу. Но этого не произошло. Хотя Терешков уже тогда был гендиректором Уржумского спиртоводочного завода. Можно сказать, наступил на горло собственной песне. Что же его заставило сейчас поменять свое мнение? А может, он его и не менял? Просто тогда он решил «не плевать против ветра»?

Конечно, можно допустить, что к такому неоднозначному решению руководителя «Уржумки» подтолкнул арест владельца завода Олега Березина в 2013 году. Он был оправдан только в сентябре 2015-го и к моменту принятия закона еще не успел отойти от своей «тюремной эпопеи».

Догадок можно выдвигать много. Но факт остается фактом: в 2015 году Юрий Терешков голосовал «за», сейчас выступает «против». Что ж, всё это вполне укладывается в поведение любого представителя «партии власти».

Стали меньше пить?

Внося свой законопроект и Яговкин, и Терешков оставили без ответа главный вопрос: смогли ли введенные в 2012 году жесткие ограничения на торговлю алкоголем переломить вятскую тенденцию алкоголизации населения?

Согласно данным департамента здравоохранения области, накануне принятия ограничительных мер, в 2012 году, в регионе наблюдался рост потребления алкоголя на душу населения. В 2010-м на каждого жителя приходилось 10,7 литра «огненной воды», в 2011-м - 11,1 литра, а в 2012-м - 11,2 литра. Действительно, три года спустя, в 2015 году, этот показатель уменьшился до 8,8 литра, а в 2016-м - до 8,6. Этот тренд продолжился и в 2017 году. Тогда население «приняло на душу» 7,8 литра. В Росстате на тот момент предположили, что это как раз и есть эффект от введенных ограничений. Но уже в 2018 году пошел новый взлет. Отметка выросла до 8,1 литра. А в 2019-м, последнем предковидном году, - до 8,4 (почти вернувшись к показателю 2016 года).

Тут важно сказать, что прямая зависимость на всём этом отрезке времени наблюдалась между розничными продажами алкогольной продукции и ее потреблением в пересчете на каждого жителя области. Следовательно, когда с 2012 по 2017 год на убыль шел показатель алкоголизации граждан, падали и показатели легальной продажи спиртных напитков. А вот доля нелегального оборота спиртосодержащего зелья, как отмечают аналитики, росла. Следовательно, пить народ меньше не стал, просто стал приобретать алкоголь не в магазинах, а в интернете, у самогонщиков, подпольно у содержателей точек «24 часа» и иными способами.

Да и можно ли его в том винить, когда с 2013 года уже несколько раз поднимали акцизные сборы на крепкий алкоголь, что привело к росту цены на него? И это на фоне ежегодного сокращения реальных доходов?

Впрочем, вот что удивительно: за все эти годы Роспотребнадзор, который осуществляет мониторинг отравления суррогатами, не отмечает в Кировской области роста смертей, связанных с употреблением некачественного спиртного. Наоборот, специалисты говорят о ежегодном снижении этого показателя. Так, если в 2007 году было выявлено 1310 случаев алкогольных отравлений, то в 2015-м их было уже 679, а в 2020-м - 349.

Таким образом, можно однозначно сказать, что время продажи легальной алкогольной продукции на здоровье вятского населения почти не сказалось. Поэтому, будут ли продавать водку с восьми или с десяти утра, на ее потреблении никак не отразится. А вот потери бюджета, на которые ссылаются Яговкин и Терешков, - это вполне веский и обоснованный аргумент.

Начал с себя

В заключение хотелось бы напомнить читателям отдельные байки, которые рассказывают в связи с началом в 2009 - 2010 годах антиалкогольной кампании на территории Кировской области.

Это было время, когда президент Дмитрий Медведев назначил в Кировскую область губернатором представителя либерального крыла российских политиков Никиту Белых. До этого последний возглавлял «Союз правых сил» (СПС), был личным другом Анатолия Чубайса, вел блог (и передачи) на «Эхе Москвы», а также собрал вокруг себя соответствующую тусовку. С последней он приехал в наш регион.

Кого только не было в тот период в окружении Белых. Часть этих персонажей живо попала в сферу внимания правоохранительных органов и поспешила «сделать ноги» (кое-кто до сих пор в розыске, а кто-то, как, например, Алексей Навальный, получил срок). Однако некоторые «знаковые» фигуры отметились хотя и одиозно, но без последствий в виде уголовного шлейфа. К таковым можно отнести Марию Гайдар, с которой либерал-губернатора связывали не только служебные, но и, как говорят очевидцы (например, бывший вице-губернатор Сергей Карнаухов), личные отношения.

Вступив на новую для себя стезю, Никита Белых был не чужд житейских радостей. В том числе, по слухам, он не избегал застолий с возлиянием горячительных напитков. Делалось это, конечно, не на виду у граждан (и здесь нужно отдать должное уму Никиты Юрьевича), а в официальной резиденции на Черном озере.

Рассказывают, что после одного из таких банкетов Мария Егоровна, изрядно набравшись, в одном купальнике вышла на пост ГИБДД и, представившись, потребовала, чтобы ее сначала отвезли домой, а потом на вокзал. Поругались они с Белых, и она решила уехать из области. Губернатор (также далеко не трезвый) бросился за ней и буквально вытащил ее из вагона. Шум был немалый, а с учетом большого числа свидетелей замять его удалось с трудом.

Потом было еще несколько подобных историй (об одной из них рассказал Сергей Карнаухов в эфире программы Владимира Соловьёва). На этом якобы терпение Никиты Белых лопнуло, и он объявил себя трезвенником. В своем блоге он даже написал о продаже на аукционе подаренного ему спиртного. Деньги от него либерал-губернатор обещал пустить на благотворительность. Вот только ничего из этой затеи с аукционом не вышло, и спиртное в присутствии журналистов вылили в канализацию.

После этого, как утверждают, и озаботился Никита Белых искоренением пьянства на Вятской земле. Что, в общем-то, не противоречило «генеральной линии партии и государства».

Иван ТРОФИМОВ.