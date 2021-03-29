Общественники обеспокоены празднованием юбилея Кирова и сносом КВАТУ

На днях в Общественной палате Кировской области (ОПКО) обсудили два вопроса. Первый касался празднования в 2024 году 650-летия областного центра, второй - перспектив развития территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища (КВАТУ).

На заседание комиссии по развитию экономики и инфраструктуры ОПКО были приглашены городские чиновники: начальник управления строительства и развития инженерной инфраструктуры кировской горадминистрации Алексей Политов и начальник департамента экономического развития и предпринимательства Евгений Рыбников. На удивление, оба они пришли и приняли участие в дискуссии, хотя, например, последний в своей должности менее месяца.

Судя по тому, как остро перед чиновниками ставились вопросы, как бурно реагировали собравшиеся на планы администрации, какие варианты решения проблем предлагались, было видно, что всё это задело активистов за живое. Сложилось даже впечатление, что иногда и от них есть польза. Пусть хотя бы в плане озвучивания проблем.

Москва урезала финансирование

Два года назад, в феврале 2019-го, «Вятский край» уже писал о планах относительно проведения юбилейных торжеств. Тогда информационным поводом стала поездка губернатора области Игоря Васильева в Москву на заседание юбилейного оргкомитета, который провел Виталий Мутко, занимавший на тот момент должность заместителя председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

Уже тогда было понятно, что «шагреневая кожа» финансирования кировских торжеств скукоживается. Если первоначально, в 2012 году, когда бывший глава региона Никита Белых впервые заговорил о праздновании 650-летия, фигурировала сумма в пять миллиардов рублей, то к весне 2019-го она уменьшилась до 450 миллионов. В основном за счет того, что многие ранее запланированные мероприятия, оказалось, можно сделать в рамках реализации отдельных национальных проектов. Так, например, случилось с приведением в порядок дорожно-уличной сети областного центра, которую начали ремонтировать по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Но сворачивание финансирования не обескуражило Игоря Васильева. Он предлагал не отказываться от амбициозных планов. По его словам, Киров нуждается в большом концертном зале, который можно построить. Есть возможность создать большой спортивный кластер на территории микрорайона Вересники. И если всё это удастся сделать к 2024 году, то указанные объекты станут достойным подарком горожанам к юбилею.

Вот только планам этим не суждено было свершиться. Единственное, что за истекший период было сделано, - пущен плавательный бассейн рядом с легкоатлетическим манежем в Вересниках, построенный тем же Газпромом. И всё же этот спорткомплекс пока трудно назвать кластером.

Но вот прошло еще более двух лет, и от амбициозных планов остались «рожки да ножки». Как сказал на заседании Общественной палаты Евгений Рыбников, сумма, выделенная на торжества, не изменилась, а вот в перечне мероприятий по подготовке к ним произошли перемены. И нельзя сказать, что к лучшему. Во всяком случае, об этом сказали общественники, и были в некотором роде правы.

Юбилей отменяется?

По словам представителя городской администрации, весь план подготовки делится на две части.

Первая содержит блок культурно-массовых и просветительских мероприятий. В частности, предполагается, что в юбилейный год в Кирове пройдут фестиваль детских театров «Вятка - город детства», международный фестиваль фейерверков «Над Вяткой-рекой», международный фестиваль циркового искусства, гастроли Большого театра, Циолковские чтения, Васнецовский пленэр и т. п. Будут изданы книги и информационные материалы. Также запланировано проведение дней культуры города Кирова в Москве и Санкт-Петербурге. Ну и, конечно, часть денег будет потрачена на организацию и проведение самого торжества.

Второй блок целиком отдан работам по реставрации и ремонту зданий областного центра. Так, например, планируется привести в порядок историческое здание библиотеки им. А.И. Герцена, театр юного зрителя, краеведческий музей, музей К.Э. Циолковского, колледж музыкального искусства имени И.В. Казенина и др.

Мероприятия по ремонту улично-дорожной сети, как заметил Евгений Рыбников, будут продолжены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Никаких иных планов у городской администрации нет и, надо полагать, не ожидается. Вот только в этом месте хотелось бы всем кировчанам видеть не жирную точку, а хотя бы многоточие, предполагающее надежду на перемены к лучшему. Об этом же сказали и члены Общественной палаты.

- К юбилею нужно создавать знаковые и нужные горожанам объекты, которые могли бы служить им многие годы, - был общий вердикт представителей ОПКО. - А все ремонты и реставрации, так же как фестивали и пленэры, - это текущая деятельность, которую в плановом порядке обязана делать городская власть.

К тому же активисты посетовали на то, что они не знают списка чиновников, которые сегодня отвечают за проведение юбилея. У них есть только прежний состав комиссии, в которую, например, до сих пор входит отбывающий наказание в колонии Никита Белых. Впрочем, думается мне, если сегодня и обновить его, то это немного даст: вполне возможно, к 2024 году у области будут и новый губернатор, и новые депутаты Государственной думы и Законодательного собрания. А вот услышать, что предполагают сделать крупнейшие кировские предприятия к юбилею, хотелось бы. Может быть, у них есть предложения более солидные, чем потуги городских чиновников?

КВАТУ - терра инкогнита

Второй вопрос, который вызвал обеспокоенность членов Общественной палаты, - снос зданий на территории КВАТУ. Он уже начался. Однако, как считают активисты, его следовало бы отложить хотя бы на месяц. И вот почему.

Во-первых, как утверждают в Общественной палате, на территории КВАТУ сложилась уникальная экосистема, включающая в себя в том числе и краснокнижные растения.

- Там даже орхидеи цветут, - заметила известный кировский эколог, профессор ВятГУ Тамара Ашихмина. Она напомнила, что ранее специалисты из ВятГУ на волонтерской основе провели исследования и подготовили все необходимые документы, но чиновники до сих пор не заинтересовались этим вопросом.

Активисты опасаются, что при сносе зданий будут повреждены деревья и растения, которые к ним примыкают, ведь снос будет вестись «методом гуртования», то есть бульдозерами.

Прежде чем проводить там какие-либо работы, нужно поставить на учет всю растительность на этой территории, полагает Светлана Занько, работающая, помимо ОПКО, на радио «Эхо Москвы» в Кирове».

Во-вторых, членам ОПКО до сих пор достоверно не известно, что планируется строить на территории бывшего КВАТУ. По одной из версий, там будет создан лицейский городок (образовательный кластер), куда переедут кировские гимназии и лицеи. А освобожденные ими здания будут отданы под обычные школы, которых сейчас не хватает (особенно в исторической части Кирова).

А вот многоэтажная застройка «убьет» этот уникальный уголок. Хотя, согласитесь, 27 га земли почти в центре - это лакомый кусок для любого застройщика.

Общественники предлагают не торопиться с планами и провести опрос кировчан: что они хотели бы увидеть на территории КВАТУ?

В принципе, это две главные озабоченности кировских активистов. Однако не последние. Есть и еще вопросы по поводу этой территории. Например, ОПКО беспокоит судьба здания бывшей духовной семинарии, которое в 2013 году передали Русской православной церкви. Передать-то передали, но вятское духовенство там палец о палец не ударило. Строение продолжает разрушаться, а, соответственно, количество вопросов к Вятской епархии растет. И главный из них: собирается ли собственник добросовестно относиться к своему имуществу? От ответа на него зависит и ответ на следующий: стоит ли передавать духовенству имущество (даже то, на которое оно имеет законное право), если оно не в состоянии содержать его надлежащим образом?

Вспомнили общественники и еще об одной инициативе, которая касается «почившего в бозе» КВАТУ. В свое время собирались установить там памятный знак в честь бывшего училища. Он стал бы местом сбора бывших выпускников этого образовательного учреждения. Но до сих пор так и не ясно, где и в каком виде будет установлен этот знак и будет ли вообще.

Ну и, наконец, нельзя не упомянуть о том, что известно далеко не всем. Как заметил один из членов Общественной палаты, перед началом работ на территории КВАТУ было бы неплохо обследовать ее на предмет радиационного заражения, так как в свое время там стояла техника, которая принимала участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. По версии общественника, вполне допустимо, что там есть остаточная радиация. А ведь по этому парку гуляют дети и жильцы соседних домов.

В целом из того, о чем говорили на заседании комиссии Общественной палаты, напрашивается вывод, что определять судьбу этого участка «с кондачка» не стоит. Там имеется слишком много факторов, которые скрыты от глаз кировчан. Можно сказать, что этот городской уголок - настоящая терра инкогнита (неизвестная земля. - Ред.), открытие которой еще предстоит совершить.

Иван ТРОФИМОВ.