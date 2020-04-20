Волонтеры «УРАЛХИМа» и «ГалоПолимера» помогают ветеранам Кирово-Чепецка

Молодые сотрудники-волонтеры филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» доставляют продуктовые наборы пожилым жителям Кирово-Чепецка, находящимся в самоизоляции.

Каждый месяц более двадцати ветеранов КЧХК получают благотворительное питание – горячий обед в столовой. Сейчас все точки общепита закрыты для массового посещения, но работники столовой подготовили для ветеранов продуктовые наборы.Доставили до квартир пакеты с необходимыми продуктами представители Совета молодежи компании «УРАЛХИМ», Совета ветеранов КЧХК и молодые специалисты ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Волонтеры оказывают старшему поколениюи посильную помощь по хозяйству: ремонтируют выключатели и розетки, капающие краны на кухнях.

– Благодаря такой помощи молодых специалистов крупнейших заводов города ветеранам не придется лишний раз выходить на улицу в условиях пандемии. В наборы, которые они получают, входят сахар, чай, крупы, масло, мясные полуфабрикаты и другие продукты. Пожилые люди очень признательны всем за заботу и внимание в таких непростых условиях, – отметила Людмила Мальцева, председатель Совета ветеранов КЧХК.

Волонтеры следуют всем мерам предосторожности: носят маски, соблюдают безопасную дистанцию.

– Это очень здорово, что предприятия находят возможности для такой помощи. В нынешней ситуации любая работа в направлении сокращения рисков заражения вирусом оценивается положительно. Искренние слова благодарности, улыбки и радость в глазах очень заряжают на дальнейшие хорошие поступки, – заметил представитель Совета молодежи филиала «КЧХК» Роман Унжаков.