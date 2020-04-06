Волонтёр спешит на помощь. Кто принесет продукты пожилым самоизолировавшимся?

В Кировской области си­туация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией сейчас стабильна. Однако органы власти рекомендуют пожилым людям, а также тем, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, сахарный диабет, соблюдать домашний режим и избегать общения с большим количеством людей. Но как быть одиноким ветеранам, которые и до ближайшего магазина дойти не могут? «Всем таким людям готовы помогать наши волонтеры», - говорит сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Новикова. Стоит только обратиться за помощью на горячую линию, которую запустил ОНФ совместно с движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров в период распространения коронавируса.

По телефону горячей линии 8-800-200-34-11 люди старше 60 лет и маломобильные граждане, которые приняли решение о самоизоляции на период эпидемии, могут оставить заявку волонтерам: на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, а также на оплату коммунальных услуг.

О взаимодействии волонтеров-медиков и социальных работников во время карантина рассказала министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.

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- На совместном заседании оперативного штаба по преду­преждению коронавирусной инфекции губернатор Игорь Ва­сильев дал нам поручение организовать взаимодействие министерства с волонтерскими организациями для оказания помощи ветеранам, инвалидам и всем тем, кто сейчас в зоне риска. Сейчас создан штаб волонтеров-медиков на базе Кировского медуниверситета. И мы работаем с ним в постоянном взаимодействии. Каждая заявка на горячую линию отрабатывается совместно. Мы индентифицируем заявителя. Если это пожилой, маломобильный гражданин, находящийся на социальном обслуживании либо готовый на постоянной основе получать социальную помощь на дому, к нему выходит соцработник. Если человеку необходима разовая помощь, заявка передается волонтерам.

Кстати, с мая прошлого года у нас работает круглосуточный бесплатный единый номер телефона по вопросам социального обслуживания 8-800-201-21-09. Позвонить на него могут пожилые и одинокие люди, инвалиды, нуждающиеся в уходе и помощи, их родственники, кому необходима поддержка и консультация специалиста, а также любой гражданин, располагающий информацией о человеке, которому нужна социальная помощь. Поэтому у людей есть выбор: позвонить на телефон всероссийской горячей линии либо на наш единый номер телефона по вопросам социального обслуживания.

В начале недели на нашу горячую линию обратилась 70-летняя женщина с просьбой доставить ей продукты питания. Мы передали ее обращение волонтерам, и в этот же день заявка была выполнена. На днях также был звонок на федеральную горячую линию от 80-летнего мужчины из Кирово-Чепецкого района. Он просил разъяснить, как выписать рецепт на льготные лекарства. Сразу же его просьба была передана в центральную районную больницу, и всю необходимую информацию он получил.

- Ольга Юрьевна, а достаточно ли в Кирове волонтеров? Справятся ли они, если обращений за помощью будет больше?

- Сейчас в Кировской области более 80 волонтеров, десять из них в штабе принимают и обрабатывают звонки, а остальные занимаются доставкой продуктов пожилым людям. Большинство волонтеров - в Кирове, а также в Кирово-Чепецке, Лузе, Вятских Полянах и Слободском районе. Мы знаем всех. Причем каждый волонтер закреплен за соцработником. Всего в регионе 1500 социальных работников для предоставления услуг на дому, в том числе 200 в городе Кирове. Все они прошли ин­структаж по мерам профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Это люди, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы с пожилыми людьми в такой непростой период. Ни одно обращение на горячую линию или на единый телефон социальной службы не останется без внимания.

Добровольцы

В корпусе Кировского мед­университета мы встретились с региональным координатором волонтеров-медиков, руководителем волонтерского штаба помощи пожилым в ситуации распространения коронавирусной инфекции Екатериной Федяшиной.

- В России уже создано 85 штабов, - рассказала она. - Начали они формироваться с прошлой недели. У нас в университете штаб открылся несколько дней назад. Этот проект инициирован всероссий­ским движением волонтеров-медиков и общероссийским народным фронтом. В первые же дни работы штаба поступило более 30 заявок, и мы помогали, например, одинокой бабушке с доставкой продуктов. Она страдает рядом хронических заболеваний и боится выходить в места скопления людей. Решила самоизолироваться и попросила о помощи.

- Она довольна тем, как вы выполнили ее просьбу?

- Очень. Правда, всё извинялась перед нами за обращение. У нее теперь есть запас продуктов на неделю. Потом она снова может подать заявку, и мы опять к ней придем.

Онлайн-волонтёры

У нас три группы волонтеров: те, кто непосредственно разносят продукты, доставляют лекарства, оплачивают услуги ЖКХ, волонтеры штаба, принимающие заявки, поступившие из федерального колл-центра, и онлайн-волонтеры. Они могут оказывать в будущем психологическую помощь.

- Как бы «на удалёнке»?

- Да. Такая ситуация у нас в стране впервые, и на федеральном уровне прорабатываются все варианты помощи. Сложно предугадать, какая помощь может потребоваться населению.

- Вы готовы ко всему?

- Конечно. На днях, например, пришла заявка на лекарства, а оказалось, что нужны рецепты. Помогло региональное министерство здравоохранения: на дом к пожилому человеку пришел врач и выписал рецепты. Действуем совместными усилиями.

Анастасия Козлова, к примеру, волонтер-медик со стажем: с 2017 года. Сейчас она учится на шестом курсе медуниверситета.

- Как вас встречают под­опечные? - поинтересовалась я у нее.

- Безумно рады, благодарят. Даже немного удивляются, что к ним действительно кто-то пришел, принес продукты.

- Что обычно заказывают?

- Молоко, хлеб, яйца, крупы.

- А вы не боитесь заразиться?

- Нет. У меня есть средства защиты: маска, перчатки. И потом, я сама здорова и иду к здоровому человеку.

В. Ануфриева.

Фото автора.

P.S. В Кировской области идет набор волонтеров, готовых оказывать помощь пожилым людям в период распространения коронавируса. Организуют его Общероссийский народный фронт совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики» и Ассоциацией волонтерских центров. Волонтеры помогают в покупке продуктов и лекарств пожилым, одиноким и маломобильным людям, которые приняли решение о самоизоляции на период эпидемии. Волонтеры требуются в штаб, чтобы обрабатывать заявки от населения, и в выездную группу, чтобы доставлять продукты и лекарства. Все желающие присоединиться к этой работе должны зарегистрироваться как волонтеры на сайте dobro.ru (https://dobro.ru/register) и пройти соответствующую проверку. После этого для них будет организовано обучение.