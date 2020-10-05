Войну велено прекратить. Удастся ли сохранить в Кирове ларёчную торговлю?

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Правительство Кировской области анонсировало изменения в подходе к нестационарной розничной торговле. Как заметила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева, они разработаны с учетом предложений предпринимательского сообщества региона.

Смогут ли нововведения переломить тренд, который сформировался у кировских чиновников в их борьбе с нестационарными торговыми объектами (НТО), - вопрос не праздный. И он связан не только с положением малого и среднего бизнеса, по которому катком прошлась эпидемия COVID-19, но и с удобством для жителей областного центра.

От расцвета до заката

Я помню, как в конце 1980-х в стране стали появляться первые коммерческие ларьки. Тогда в них продавалось многое из того, чего не было в магазинах. И это здорово выручало. Уже в 1990-е киоски буквально заполонили улицы городов. А на отдельных площадках они образовывали мини-рынки. Торговля шла бойко, продавалось много нужных людям товаров по весьма доступным ценам. Ведь доходы большей части населения в то время были очень скромными.

Но пришли «нулевые». Доходы населения пошли в рост, а с ними начали меняться и запросы. Рубашка из ларька перестала котироваться. Водку «Черная смерть» уже никто (кроме завзятых алкоголиков) пить не хотел. «Invite», «просто добавь воды», стали вообще считать отравой.

Да и сама торговля поменялась. Магазины насытились товарами повседневного спроса. И за ними уже не нужно было бежать в ларек. К тому же в крупных торговых точках ассортимент позволял купить всё, что необходимо, в один заход. А к концу «нулевых» появились торговые сети с их относительной дешевизной на продукты первой необходимости.

Магазины не только блистали широким ассортиментом товаров. Они давали гарантию их качества. Да и зайти в магазин, с его свободными, чистыми и чаще всего удобными помещениями, было приятнее, чем наблюдать, как киоскёр вытаскивает нужный товар из-под лавки.

Таким образом, уже к «десятым» годам уличная торговля стала хиреть. А тут еще объявили борьбу с алкоголизацией населения и сначала ограничили время продажи спиртного, а потом и вовсе запретили торговать им в киосках.

И стали ларёчники массово прикрывать свой бизнес. И этот процесс ускорился вместе с «заботой» администрации городов о «внешнем облике улиц», об «упорядочении уличной торговли», о «стандартизации внешнего облика нестационарных торговых объектов» и о прочих «усовершенствованиях во благо горожан».

Снос «под заказ»

В Кирове «первый звонок», означавший начало административного похода против ларьков, прозвучал в 2012 году. Тогда горадминистрация приступила к разработке городской схемы размещения НТО.

Согласно новой схеме, почти половина всех ларьков подлежала сносу. И уже в декабре 2012 года этот процесс пошел. Это вызвало бурный протест не только у предпринимателей, но и у горожан, лишавшихся удобных и доступных точек покупки необходимых товаров. Тем более что под удар попали тогда и точки разлива питьевой воды от «Ключа здоровья», и киоски «Роспечати».

Последовали судебные иски от собственников НТО, которые начали крушить рабочие, нанятые городскими чиновниками. И на первых порах их даже удавалось выигрывать.

- Такие «победы» носили временный характер, - вспоминает Антон Хохрин, который в то время работал юристом и защищал интересы ларёчников. - Это было возможно, пока в администрации не разобрались с требованиями, с тем, кто выступает инициатором сноса объектов. В общем, пока была путаница. Но как только практика была отработана и процесс пошел по накатанной колее, оспаривать решения стало просто бесполезно.

По версии юриста, кировские чиновники в этом деле выполняли роль статистов. Заказ шел из Москвы. Его задачей было отработать в регионах методы борьбы с мелкой розницей. А когда они были успешно апробированы, то «зачистку» провели и в крупных городах, в частности в столице.

- Закон капитализма - сильный съедает слабого, - сделал вывод Антон Хохрин.

Без учёта мнений

Потом, в 2014 году, была вторая волна «зачистки» Кирова от ларьков.

- Мы убираем торговлю пивом, табаком, - анонсировал тогда очередную кампанию первый замглавы администрации Александр Преснецов. - Малому бизнесу не препятствуем, просто хотим перейти к цивилизованным формам торговли. Не всё же время нам на базарах торговать.

Тогда в дело пришлось вмешаться даже региональному управлению Федеральной антимонопольной службы.

- С точки зрения того, как эту схему преподносит администрация, на мой взгляд, пока те объяснения, которые даются, не совсем логичные: «Мы хотим убрать пивные киоски», - говорил в то время руководитель областного УФАС Артём Молчанов. - Вообще, киосков по продаже пива как таковых не так и много. Если сегодня законодательство РФ позволяет реализовывать пиво в этих киосках, то, собственно говоря, это не дело администрации города Кирова - определять и навязывать, кому продавать цветы, кому конфеты, а кому пиво. Есть определенные нормативы, которые запрещают размещение киосков с реализацией алкогольной продукции рядом с образовательными учреждениями. Тогда вопрос: где, собственно говоря, полиция? Где инспекторы администрации города, которые в этом случае должны составлять протокол?! Это, на мой взгляд, не совсем правильный способ решения этой проблемы.

Но ни возражения антимонопольщиков, ни судебные иски, ни пикеты, ни статьи в региональных СМИ не заставили горадминистрацию отказаться от своих намерений. Даже окрик из Москвы от самого министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова не остудил их пыл.

- В ряде регионов установилась практика принудительного сокращения численности торговых объектов, которая не объясняется никакими экономическими факторами, - сказал тогда министр на одном из совещаний. - Об этом свидетельствует многократно возросшее количество жалоб предпринимателей на произвол местных властей и ликвидацию их бизнеса. Всего за каких-то пару лет, с 2011 по 2013 год, малый бизнес в регионах начал жаловаться на закрытие своих торговых точек в три-четыре раза чаще. Осуждают этот процесс и покупатели - за тот же срок жалоб от них поступило на 4,8 раза больше.

Но, несмотря на это, война с киосками в Кирове была продолжена. Не затихает она и сейчас. Правда, из своей острой фазы, открытого противостояния, она перешла в затяжную с ползучим наступлением на НТО по отдельным участкам фронта. Об одном из эпизодов этой борьбы «Вятский край» написал в статье «Ларьки преткновения» 25 мая 2019 года.

Нужно менять тренд

И вот, казалось бы, сегодня настало время для городских чиновников, чтобы одуматься, чтобы понять ту важную роль, которую играет в деле развития комфортной городской среды мелкая розничная торговля. Тем более что этому способствуют обстоятельства, которые сложились в текущем году.

Малое и среднее предпринимательство в первую очередь попало под удар всех тех ограничений, которые были введены в стране и в Кировской области в связи с эпидемией COVID-19. Какие-то предприятия уже прекратили свое существование. Другие находятся в состоянии экономического стресса из-за снижения покупательной способности населения.

В связи с ограничением производства продукции областными предприятиями, проведением на них оптимизации расходов кратно выросло число безработных.

Снизить негативные последствия пандемии для экономики региона могла бы помощь со стороны предпринимателей, работающих в сфере малого и среднего бизнеса. А потому в ход идут все доступные меры их поддержки как федерального, так и регионального уровня. Коснулись они и мелкой розницы.

Так, по словам регионального министра экономического развития и поддержки предпринимательства Натальи Кряжевой, внесены изменения в порядок разработки и утверждения схемы размещения НТО. В частности, срок действия такой схемы увеличен до семи лет. Кроме того, органам местного самоуправления предписано в случае исключения определенного объекта из этой схемы предоставлять предпринимателю альтернативные места на выбор.

«Практика предоставления альтернативных мест в некоторых регионах страны уже показала свою эффективность, - сообщило региональное министерство экономического развития и поддержки предпринимательства. - После вступления в силу приказа органам местного самоуправления Кировской области необходимо разработать и утвердить порядок предоставления альтернативного места с учетом местной специфики».

Вот только люди, знакомые с реалиями, полагают, что эти меры вряд ли кардинально изменят ситуацию в лучшую сторону.

- Всё это благие намерения, которыми, как водится, выложена дорога сами знаете куда, - сказал Антон Хохрин. - Да, чиновники предлагают альтернативные места. Но где они находятся? На выселках. Либо в новых районах, которые еще не заселены, либо там, где покупательский трафик низкий. Но даже если ты на это согласишься, где гарантия, что потом тебя оттуда опять не попросят? Ты будешь вкладывать деньги в развитие, в рекламу, в логистику, а тебе скажут: освобождай место.

И в этом есть резон. Бизнес-климат в областном центре для представителей малого и среднего предпринимательства не самый лучший. И ладно бы это компенсировалось энергичной работой городских чиновников по развитию уличной торговли, появлением новых НТО, мини-рынков, ярмарок. Но, к сожалению, и этим они похвастаться не могут. Чего уж далеко ходить? Взять хотя бы потуги городской власти по организации ярмарочной торговли на Театральной площади.

С июня горадминистрация обещает нам наладить ее работу. Четыре анонса было об открытии этой ярмарки, и каждый раз получался «пшик». Восемь рубленых киосков установлено, а работает из них только два. Да и в выходные дни палаток насчитывается всего лишь с десяток, и то в основном продающих мёд. Смех, а не ярмарка.

В таких условиях городскому департаменту экономического развития и предпринимательства стоило бы призадуматься над изменением приоритетов, над своим отношением к тем, кто еще имеет желание заниматься мелкорозничной торговлей. Тем более что и областная власть на это тонко намекает.

Сергей СМОЛИН.